7 октября в Петербурге прошла акция памяти убитой журналистки Анны Политковской

7 октября вечером в Петербурге у Соловецкого камня прошла акция памяти убитой журналистки «Новой газеты» Анны Политковской.

Сторонники «Мирного сопротивления» провели одиночные пикеты у мемориала. Журналистку убили 7 октября 2006 года, в подъезде дома на Лесной улице в Москве. Убийца сделал четыре выстрела в упор.

Напомним, 7 октября, согласно закону, истек срок давности по делу об убийстве журналистки. По статье 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения особо тяжкого преступления истекли 15 лет. Следствие до сих пор не нашло заказчиков.

«Новая газета» опубликовала фильм с собственным расследованием убийства Анны Политковской. Он доступен по ссылке.