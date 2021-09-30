7 прогнозов для медиа после пандемии

Последствия очередного ковидного года ЖУРНАЛИСТ обсудил с Яннисом Гианнакопулосом, генеральным секретарем Союза прессы Фессалии и Центральной Греции и колумнистом греческого локального издания Larissa.net. Для российского медиаполя такие прогнозы кажутся чересчур оптимистичными, но иногда полезно почитать что-то обнадеживающее.

Информационные пузыри станут опаснее

Пока глобальные медиа отступают перед соцсетями, огромными платформами, журналисты обязаны разбираться в том, как эти гиганты работают. Главное в соцсетях ведь все-таки не то, как они информируют, а то, какие обязательства на себя берут. Чтобы эти обязательства выполнить, платформы постоянно обновляют алгоритмы, заставляя нас проводить все больше времени в сети.

Одно из худших последствий алгоритмизации — появление эхо-комнат, когда человеку рекомендуются только темы, которыми он и так интересуется. В ковидную эпоху это сыграло злую шутку. Если пользователь лайкает посты, связанные с антипрививочниками и теми, кто вообще отрицает существование вируса, его лента мгновенно наполняется подобными записями, не оставляя места альтернативной повестке. Это легитимизирует позицию, из-за которой каждый день умирают люди.

Отношение к платформам ужесточится

И до пандемии было понятно, что соцсети нуждаются во внешнем контроле — властями и человечеством в принципе. Теперь эта необходимость стала только очевиднее. Главное — чтобы регулирование опиралось на законы каждой страны, в которой соцсети представлены, и отстаивало принципы прозрачности и справедливости. То, как этого добиться, — большой разговор, который человечеству вскоре придется начать.

У медиа наконец-то появится шанс выжить

Все, что я перечислил выше, поможет изданиям повернуть пользователей к себе. Соцсети, если диалога с регуляторами не случится, в какой-то момент «взорвутся», потеряют престиж и превратятся в инструмент общения, не больше. Они станут замечательной площадкой для того, чтобы поздравить кого-нибудь с днем рождения, а вот узнать, что происходит с остальной частью планеты, уже не выйдет.

И тут-то на помощь придут традиционные медиа. У них случится переоценка своей миссии, своей величественной роли для человечества в целом. И это будет самым сложным испытанием. Потому что на моей родине, в Греции, уровень доверия традиционным СМИ — не больше 20%. Этому есть множество причин, поэтому изданиям придется заново представить себя оставшимся 80%, вспомнить о главной цели любого медиа — информировать аудиторию, нравится ей это или нет.

Издания станут честнее

Одни медиа и журналисты развлекают читателей, другие — рубят правду-матку. И первый, и второй подходы вызывают дискуссии, но я верю, что первостепенный все-таки второй. Да, многие приходят в интернет за удовольствием, но в выигрыше все равно останутся честные медиа, готовые сказать аудитории то, о чем обычно молчат. Журналистика не выживет без доверия, а оно достигается правдой. Так что если штампуете «удобный» развлекательный контент — подумайте, туда ли вы идете.

В пандемию постоянно говорить правду сложнее обычного. Плохих новостей, особенно в первое время, было так много, что люди переставали читать медиа. Конечно, невозможно не написать про падение самолета или растущее количество смертей от ковида, но можно ведь соблюдать баланс. Например, на падении самолета история не заканчивается — дальше волонтеры приезжают на место аварии и помогают родственникам выживших. За плохими событиями почти всегда следуют хорошие, просто пишут о них реже.

Краудфандинг — бизнес-модель будущего

Два года пандемии показали, что люди готовы нести деньги изданиям, которым доверяют. Многие медиа только из-за этого и выжили. Поэтому, мне кажется, вскоре начнется бум краудфандинга, он станет главной бизнес-моделью. Пока издания готовы говорить правду и не предавать своих убеждений, люди будут их спонсировать. Особенно это относится к локальным медиа.

Журналистика станет ближе к людям

Я верю в личности. Подписан на нескольких репортеров, потому что уважаю их как личностей. Единственный способ удержать читателей в истории — сделать материал более личным. Это не значит, что нужно расписывать все этапы вашего развода с женой, когда речь вообще о другом. Это значит — не сдерживайте в себе личность, выражайте позицию, опасения, делайте прогнозы. До тех пор, пока вы искренни, — читатели поймут вас и поддержат.

Все усложняется тем, что в соцсетях все чувствуют себя профессионалами, иногда откровенно дезинформируя аудиторию. Читатели хотят найти того, кому смогут доверять, и часто находят отдушину в локальных медиа, если те готовы предложить экспертность.

Локальные медиа выиграют у глобальных

Когда пандемия начиналась, у аудитории было много сомнений, не все из которых большие издания смогли развеять в силу специфичности запросов. Читатели стали искать, кому бы довериться, и часто обращались к локальным медиа.

Представьте, что информационный мир — море и в нем живет большой осьминог, который тянется щупальцами ко всему подряд и всеми управляет. Не очень весело, правда? А теперь представьте, что вместо одного большого осьминога в воде живут тысячи маленьких, которые дотягиваются только до того, кто рядом. Большой осьминог — платформы, а маленькие — локальные медиа. И мне кажется, у них есть шанс, потому что уследить за всем невозможно, это показала ситуация с ковидом. А вот как они воспользуются этим шансом — посмотрим