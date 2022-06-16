7 секретов хорошего интервью

1. Подготовьтесь. Хорошая подготовка — залог интересного интервью. Прежде всего уточните, чего от вас хочет редактор. Это интервью — комментарий по поводу сложившейся ситуации? Или вам нужно подготовить интервью-портрет? От поставленной задачи многое зависит. Если вам предстоит сделать интервью по проблеме, то надо изучить все, что уже написано (сказано) по этой теме. Изучить предыдущие интервью и высказывания вашего собеседника. В любом случае о собеседнике нужно собрать как можно больше информации из нескольких проверенных источников (не такие, как Википедия), и заготовить предварительные вопросы.

2. Не задавайте избитых вопросов. Придумайте те, ответы на которые вам самому было бы интересно узнать. Такой подход поможет создать уникальное интервью с вопросами, над которыми собеседник действительно задумается, а не будет отвечать нудными клише. Вопросы по типу «Как удалось достичь такого успешного успеха?» сразу вычеркнуть.

3. Наладьте контакт с респондентом. Это важно для успешного разговора. Тем более для интервью. Это не значит поддакивание или комплименты, просто посмотрите на него по-человечески.

4. Будьте проще! Разговаривайте с собеседником человеческим языком. Пусть даже достаточно обыденным. Вы пишете для широкой аудитории. Не используйте сленг или сложные профессиональные термины, если это, конечно, этого не подразумевает тематика вашей беседы. Когда разговор ведется с квалифицированным специалистом или экспертом, то тут без терминов никуда.

5. Импровизация — залог вашего успеха! Часто интервью идет по совершенно неожиданной логике, помимо вашего плана. Не сопротивляйтесь! Собеседник может подсказать неожиданный ход. Важно: не прокручивайте в своей голове следующий вопрос, пока собеседник отвечает. Слушайте, что вам говорит человек, ведите с ним живую беседу, чтобы получить самые искренние ответы.

6. Не забывайте про этику. Даже если вам дано задание «загнать собеседника в тупик», задумайтесь прежде всего о своей репутации. Не грех вспомнить про Кодекс этики российского журналиста, международную хартию этики журналистов и другие документы. Помогает. Но главное — помнить об основных этических принципах, которые применимы и в жизни: честность, конфиденциальность, соблюдение личных границ собеседника, уважение, тактичность, вежливость.

7. Если есть возможность, всегда дайте собеседнику посмотреть текст перед публикацией. Случается, работа не задалась. Всегда следует подумать, стоит ли в таком случае вообще публиковать текст. Может быть, лучше повременить.

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