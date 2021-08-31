Забанен, но не сломлен: семь смертных грехов в общении с алгоритмами

На страже ленты пользователя стоят алгоритмы. «Делай хорошо, не делай плохо» – и будет тебе счастье. А если сделаешь неправильно – попадешь в бан. Примерно так звучат инструкции, которые оставляют платформы для креаторов. Подробности выясняются уже в процессе, иногда после печального письма «доступ к контенту ограничен».

Несмотря на то что крупные платформы вводят все новые и новые алгоритмы для автоматизации процессов, последнее слово все еще остается за человеком. Контент проходит три пункта досмотра: искусственным интеллектом, модератором площадки и узкой группой пользователей, которые первыми увидят ваш пост и либо смахнут его, либо проскроллят до конца. Но даже при такой системе происходят ошибочные блокировки и репорты.

Чего не стоит делать на медиаплощадках, чтобы потом не тратить нервы на долгие переговоры с техподдержкой? ЖУРНАЛИСТ выяснил у экспертов, как подружиться с алгоритмами, и составил список смертных грехов, за которые можно отправиться в бан.

Олеся Носова, шеф-редактор сайта KP.ru, 1-й заместитель главного редактора «Комсомольской правды»

Алчность

Алгоритмы не любят кликбейтные заголовки. Подобный контент или удаляется, или показывается только узкому кругу подписчиков. Особенно привередлив «Яндекс.Дзен» – у него очень строгие требования к материалам. При этом четких критериев, что является кликбейтом, не существует. Когда наша редакция осваивала эту площадку, некоторое количество заголовков улетало в бан – мы считали их интересными, а система – кликбейтными. Нужно искать компромисс с алгоритмами методом проб и ошибок.

Гнев

Жесткий контент фильтруется и блокируется. Например, hatespeech – грубые высказывания и оскорбления каких-либо групп людей – или материалы с кадрами насилия, катастроф. Некоторые платформы не приемлют политики. «ТикТок» не дал нам разместить видеоролики о захвате власти в Афганистане. Чем моложе платформа, тем строже ограничения относительно контента: максимально положительный, эмоциональный, завлекающий. На это повлияли и новая этика, и требования рекламодателей, которые не хотят видеть свои баннеры рядом с неприятной для пользователя информацией.

Тарас Сычев, главный редактор новостного сообщества «Лентач»

Блуд

Блокировка может последовать за публикацию порнографического, экстремистского и другого противоправного контента. Перед тем как выложить запись, прочитайте условия площадки и размещения рекламы на ней. Не накручивайте подписчиков – за этим платформы бдительно следят и справедливо карают нарушителей.

Всеволод Пуля, главный редактор Russia Beyond

Зависть

Не пытайтесь обмануть искусственный интеллект. На большинстве площадок все еще можно создать вредный контент, который формально будет подходить под все требования и рекомендации. Но технологии работают в связке с пользователем, поэтому репорт настигнет любого хакера. Перед алгоритмом все равны, по сути, он стал новым главным редактором. Неважно, кто ты – уважаемый сотрудник издания или случайный человек, который просто проходил мимо. Тот, кто играет по правилам, имеет больший шанс получить хорошие охваты и репутацию. Каждое медиа само должно взвешивать риски и решать, что ему важнее: сиюминутный хайп и испорченные отношения с площадкой или же динамичное развитие и качественные материалы.

Чревоугодие

Качество контента – во главу угла. Креатор может выпустить пост когда угодно, и если материал полезный и соответствует ожиданиям аудитории, искусственный интеллект покажет его пользователю. Однако человеческая природа такова, что нас больше привлекает неумеренный, невзвешенный контент, вредный для нас в информационно-диетическом плане. Шокирующие видео, громкие заголовки, деструктивные материалы набирают гораздо больше просмотров. Хозяева платформ стоят перед дилеммой: как изменить психику людей и завлечь пользователя чем-то полезным и гуманным/

Уныние

Не бойтесь вступать в переписку со службой поддержки. Алгоритмы несовершенны, в основном они анализируют только реакции пользователей на контент, а не сам материал. В случае удаления или блокировки поста всегда есть факт того, что вас ограничили в правах. Мы неоднократно обращались в техподдержку «Яндекс.Дзен» и Facebook, когда наш контент блокировали. Выяснялось, что это происходило из-за человеческой оплошности или сбоя. Сложнее обстоит дело с теневым баном, он создает иллюзию нормальной работы паблика. Наша страница Russia Beyond France уже больше года живет в таких условиях: по сравнению с другими ресурсами все материалы собирают кратно меньше просмотров, лайков и репостов. В любом случае риск ошибки очень высок. Нужно пытаться добиться справедливости и разблокировки вашего материала.

Арсений Ашомко, директор по развитию и стратегии рекламного агентства «ВИНОУ»

Гордыня

Учитывайте не столько какие-то абстрактные алгоритмы, сколько правила платформ. Технологии и процедуры фильтрации контента могут меняться и меняются постоянно, потому что площадки хотят максимально оптимизировать свою работу. Правила же стабильны – это фундаментальные документы со всей необходимой информацией. Именно от них и нужно отталкиваться, остальное близко к шаманизму.