7 технологических трендов будущего

Получат широкое распространение сервисы вроде Too Good To Go (с помощью которого можно сократить продуктовые отходы); каршеринг; сервисы доставки еды с использованием велосипедов и др, которые помогут жить и потреблять более осознанно, оберегая планету. Популярность Tesla и электрических автомобилей (на их долю приходится около 30% от всех автомобилей в Норвегии) доказывает, что потребители очень восприимчивы к «зеленым» технологиям и зачастую сами требуют их внедрения.