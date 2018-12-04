7 технологических трендов будущего

В результате объединения глубинного обучения и фальшивых новостей, основанных на сфабрикованных фотографиях или видео, широкое распространение получит Deepfake (продвинутые подделки). В 2019 году количество подобного контента сильно возрастет, прогнозирует Telenor, поскольку значительная часть работы по его созданию будет вестись с помощью специального алгоритма, использующего искусственный интеллект. Кроме того, Deepfake контент станет настолько продвинутым, что будет сложно отличить, что в цифровом мире является реальным, а что — подделкой.

Производство сложного deepfake контента для манипулирования обществом будут активно стимулировать выборы в Индии и подготовка к выборам президента США в 2020 году. В то же время эти события должны стимулировать медиа, интернет-провайдеров, операторов и власти искать пути защиты для демократических процессов от такого контента, оговаривается Telenor.