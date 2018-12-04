7 технологических трендов будущего

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Норвежская телекоммуникационная компания Telenor определила тренды 2019 года

Развитие технологий и внедрение искусственного интеллекта в разных сферах жизни всесторонне влияют на жизнь людей, мир технологий и состояние планеты в целом. Норвежская телекоммуникационная компания Telenor, определила 7 главных технологических трендов, которые сформируются в 2019 году, пишет РБК.

В результате объединения глубинного обучения и фальшивых новостей, основанных на сфабрикованных фотографиях или видео, широкое распространение получит Deepfake (продвинутые подделки). В 2019 году количество подобного контента сильно возрастет, прогнозирует Telenor, поскольку значительная часть работы по его созданию будет вестись с помощью специального алгоритма, использующего искусственный интеллект. Кроме того, Deepfake контент станет настолько продвинутым, что будет сложно отличить, что в цифровом мире является реальным, а что — подделкой.

Производство сложного deepfake контента для манипулирования обществом будут активно стимулировать выборы в Индии и подготовка к выборам президента США в 2020 году. В то же время эти события должны стимулировать медиа, интернет-провайдеров, операторов и власти искать пути защиты для демократических процессов от такого контента, оговаривается Telenor.

 

В следующем году государственные органы и частные компании в различных странах начнут разрабатывать специальные кодексы поведения, чтобы широко внедрять высокие этические стандарты в сферу искусственного интеллекта. Системы искусственного интеллекта должны быть недискриминационными, прозрачными, прослеживаемыми и безопасными.

 

Первые попытки внедрения технологии мобильной связи пятого поколения (5G) приведут к тому, что в 2019 году по всему миру начнут появляться «островки 5G». В качестве примера Telenor приводит жителей норвежского Конгсберга, который стал первым городом, где был развернут пилот 5G. Также в следующем году ожидаются запуски новых коммерческих сетей 5G в дополнение к тем, что уже существуют в США и отдельных районах Азии.

 

В Telenor ожидают дальнейшего развития индустриального «интернета вещей» (Internet of Things, IoT). Вместо внедрения опытных образцов и концептов, которое происходило последние годы и месяцы, начнется масштабное коммерческое развитие подобных экосистем.

 

Кроме того, получат широкое распространение чатботы (роботы), управляемые голосом. В первую очередь, они будут применяться в различных домашних устройствах.

 

 

Желание пользователей следить за тем, сколько времени они проводят перед экранами устройств и как это на них влияет приведёт к распространению специальных приложений, которые позволят управлять временем использования устройства. Пользователи чаще станут вводить запреты на использование мобильных телефонов во время приема пищи с семьей или друзьями и различных встреч.

 

Получат широкое распространение сервисы вроде Too Good To Go (с помощью которого можно сократить продуктовые отходы); каршеринг; сервисы доставки еды с использованием велосипедов и др, которые помогут жить и потреблять более осознанно, оберегая планету. Популярность Tesla и электрических автомобилей (на их долю приходится около 30% от всех автомобилей в Норвегии) доказывает, что потребители очень восприимчивы к «зеленым» технологиям и зачастую сами требуют их внедрения.

Источник: sostav.ru; иллюстрация: shutterstock.com
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04 декабря 2018

Дек 4, 2018

7 технологических трендов будущего
Норвежская телекоммуникационная компания Telenor определила тренды 2019 года

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