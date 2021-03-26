70% населения в мире живут в ситуации давления на свободу прессы и слова

71 страна, в которой живут 70% населения планеты, не может обеспечить свободу прессы.

В рамках исследования Press Gazette Media Freedom Health Check каждой стране был присвоен рейтинг здоровья свободы СМИ, основанный на системе светофора. Страны с высоким уровнем свободы СМИ награждаются зеленым цветом; страны, где результаты деятельности в области свободы СМИ вызывают беспокойство, получают желтый цвет, а страны, где существуют критические проблемы, помечаются красным.

Восемь стран, которые показали наилучшие результаты по всем 18 индикаторам «здоровья» от авторов исследования — Норвегия, Канада, Германия, Финляндия, Дания, Швеция, Швейцария, Новая Зеландия.

Наряду с рейтингом здоровья авторы исследования дали каждой стране цвет на основе трех показателей: независимости и плюрализма, безопасности для сотрудников СМИ и рейтинга страны в основных индексах свободы прессы.

В общем рейтинге, состоящем из 166 стран, Россия заняла 146 место.