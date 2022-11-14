71% населения России старше 12 лет посещают соцсети, Telegram или YouTube ежедневно

По данным компании Mediascope на октябрь 2022 года, 20% от общего времени, проведенного в интернете, пользователи в возрасте от 12 лет по всей России тратят на социальные сети, 18% — на просмотр видео (15% — YouTube), 16% — на мессенджеры (6% — Telegram).

71% населения посещают соцсети, Telegram или YouTube ежедневно. 81% россиян заходят в соцсети, Telegram или YouTube хотя бы раз в месяц. В октябре наибольший прирост среднесуточного охвата зафиксирован в возрастных категориях от 65 лет и от 55 до 64 лет — 37 и 35% год к году соответственно.

В октябре самый высокий среднесуточный охват у соцсети «ВКонтакте» — за год он вырос до 43% населения старше 12 лет против 37% в ноябре прошлого года. Второе место по этому показателю занял сервис коротких видео TikTok. В октябре среднесуточный охват площадки составил 25% населения старше 12 лет. Третье место у «Одноклассников» («ОК») — 16%, как и годом ранее.