75 лет журналистскому образованию в Петербурге: что дальше?

Празднуя юбилейные даты, очень важно говорить о будущем. В 2021 году к журналистскому образованию предъявляется гораздо больше требований, чем это было в 1946-м, когда появилось отделение журналистики при филологическом факультете СПбГУ. За 75 лет мы прошли длинный путь, сформировали культуру научной школы, образовательные стандарты и подходы, традиции в методологии творчества, воспитали не одно поколение успешных журналистов.

Но что мы видим сегодня?

С одной стороны, недоверие к высшему образованию в целом и к журналистскому в частности со стороны действующих журналистов, которые не получали профильного образования. Но, с другой стороны, высокий запрос на медийных специалистов со стороны рынка и все увеличивающийся конкурс на журналистскую специальность со стороны абитуриентов. В этой ситуации мы, представители университета, решаем принципиально новые задачи: расширяем границы журналистики до медиакоммуникаций в образовании, активно привлекаем практиков к преподаванию и взаимодействию со студентами, смещаем акцент с аудиторной работы студентов (сегодня — в виртуальных классах) на самостоятельную, в частности — проектную.

О чем студенты журфака мечтали еще 20 лет назад?

Возглавить редакцию газеты, отправиться в увлекательное путешествие на край земли ради специального репортажа, появиться в кадре новостной телевизионной передачи, взять интервью у знаменитости? Сегодня мечты и цели становятся более амбициозными и сложными: запустить медиастартап, спродюсировать VR-проект, настроить кроссплатформенные продажи, разработать редакционную стратегию цифровой дистрибуции. И при этом нужно уметь работать «руками» — писать, говорить, снимать, обрабатывать, монтировать, заниматься дизайном для профилей в соцсетях, презентовать и вести переговоры, настраивать автоматические системы.

Что может измениться еще лет через 20?

Будет ли вообще существовать профессия журналиста? Несомненно. В цифровом пространстве, где количество авторов и контента различного качества умножается ежесекундно, потребность в специалистах — которые осуществляют навигацию в этом море фактов и мнений, проверку и обработку данных, тонкую настройку эмоций аудитории на конструктивную волну, занимаются повышением медиаграмотности и в целом критического мышления аудитории, — неизбежно возрастает. Мы видим, что в подготовку универсальных и узкоспециализированных «солдат» включились не только государственные и частные университеты (сегодня в образовании журналистов принимают участие около 130 школ по всей стране), но и коммерческие компании и индивидуальные блогеры. Это провоцирует размывание стандартов, порождает дисбаланс на рынке труда, ставит под сомнение необходимость системного образования специалиста в медиакоммуникациях и журналистике. Я верю, что и через 20–25 лет мы сможем усилить академические позиции и повысить престижность журналистского образования в гуманитарной сфере. И тогда, на праздновании 100-летнего юбилея, наши последователи вернутся к этому тексту, чтобы спросить себя, ответили ли мы на вопросы, поставленные в 2021 году, и выполнили ли эти задачи.