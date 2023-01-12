77% россиян ежедневно читают новости в интернете

77% россиян заходят на сайты онлайн-СМИ каждый день и только у 23% бывают дни, когда они не открывают новости. Для трети респондентов имеет значение репутация издания, выяснил медиахолдинг Rambler&Co.

Четверть респондентов листают новости один-два раза в день, 19% — утром, в обед и вечером, у 19% — информационные сайты открыты постоянно, а 13% мониторят заголовки ежечасно.

42% россиян узнают новости на смартфоне, 36% следят за событиями с ПК, 18% используют рабочие устройства, а 4% читают новости с планшета. 38% респондентов уверяют, что стали заходить на сайты прессы гораздо чаще, и только 6% заявили о снижении активности (потеряли интерес к новостям или решили отдохнуть от информационного потока).

Россияне почти поровну разделились по своим предпочтениям в источниках информации. Треть потребляют новости через агрегаторы, для 33% важно личное отношение к конкретному медиа, для 34% — репутация бренда (они учитывают биографии и известность журналистов, историю издания).