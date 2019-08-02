Вебинар «Как привлечь аудиторию на сайт и монетизировать ее» пройдет 7 августа

СПИКЕР:

Валентина Пермякова, главный редактор газеты «Городские вести» и проектов Ревда-инфо в интернете.

Опыт работы в медиа: 15 лет.

О чем поговорим:

• не только баннеры: где искать деньги;

• как мы заменили «общество» и «культуру» на «Ликбез» и «По пунктам» и к чему это привело;

• 5 идей для бедных, чтобы перевести редакционные форматы в рекламные;

• как придумать: три главных совета;

• пирог трафика: получаем переходы из соцсетей, играем с яндекс-дзеном;

• как посчитать: используем статистику в рекламных целях;

• четыре лайфхака для тех, кто дослушает (мои личные секреты).

КОГДА:

7 августа в 12:00 (мск)

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;

• 1350 рублей — для всех.

• 900 рублей — для участников проекта «Золотой фонд прессы-2019», не являющихся подписчиками журнала

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