Вебинар «Как привлечь аудиторию на сайт и монетизировать ее» пройдет 7 августа

СПИКЕР:
Валентина Пермякова, главный редактор газеты «Городские вести» и проектов Ревда-инфо в интернете.
Опыт работы в медиа: 15 лет.
О чем поговорим:
• не только баннеры: где искать деньги;
• как мы заменили «общество» и «культуру» на «Ликбез» и «По пунктам» и к чему это привело;
• 5 идей для бедных, чтобы перевести редакционные форматы в рекламные;
• как придумать: три главных совета;
• пирог трафика: получаем переходы из соцсетей, играем с яндекс-дзеном;
• как посчитать: используем статистику в рекламных целях;
• четыре лайфхака для тех, кто дослушает (мои личные секреты).
КОГДА:
7 августа в 12:00 (мск)
СТОИМОСТЬ:
• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;
• 1350 рублей — для всех.
• 900 рублей — для участников проекта «Золотой фонд прессы-2019», не являющихся подписчиками журнала
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