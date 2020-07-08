Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Разбор Telegram-каналов СМИ. Теория и практика» прошел 7 июля.
Участники узнали:
• какие форматы использовать,
• как продвигать канал,
• какие темы востребованы в мессенджере,
• какие инструменты помогают вести телеграм-канал.
Спикер: Александр Литвинов, руководитель медиапроекта «Планёрка».
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