Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Разбор Telegram-каналов СМИ. Теория и практика» прошел 7 июля.

Участники узнали:

• какие форматы использовать,

• как продвигать канал,

• какие темы востребованы в мессенджере,

• какие инструменты помогают вести телеграм-канал.

Спикер: Александр Литвинов, руководитель медиапроекта «Планёрка».

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