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запись вебинара

Только для членов Клуба Журналиста

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Разбор Telegram-каналов СМИ. Теория и практика» прошел 7 июля. 

Участники узнали:

•   какие форматы использовать,

•   как продвигать канал,

•   какие темы востребованы в мессенджере,

•   какие инструменты помогают вести телеграм-канал.

Спикер: Александр Литвинов,  руководитель медиапроекта «Планёрка».

 

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Напоминаем, что клубные материалы предназначены только для личного и служебного пользования и не могут распространяться или выкладываться в открытый доступ в интернет.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Иллюстрация: shutterstock.com
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