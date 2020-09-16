Проект «7x7» — гражданское независимое медиа

Десять лет назад в Сыктывкаре блогеры создали сайт и начали освещать темы, о которых другие СМИ говорить не решались. Сегодня онлайн-издание «7х7. Горизонтальная Россия» знают далеко за пределами Республики Коми. Об истории и повседневной жизни издания рассказывает его главный редактор Олег Григоренко.

— Проект «7x7» родился в 2010 году из обычной для российских регионов ситуации, когда местные медиа по какой-то причине не могут быть площадкой ни для громких публицистических высказываний, ни для качественной журналистики. Так случилось и в Сыктывкаре. Информационную повестку в Республике Коми задавали блогеры, которые заполняли нишу общественно-политической дискуссии, из которой ушли «официальные» СМИ. Но у людей, которые хотели высказаться, не было объединяющей их площадки. Ею и стал «7x7». Само название сайта — это отсылка к графическому блоку в первом дизайне главной страницы сайта с портретами авторов: семь колонок и семь строчек. Первый теглайн «7x7» — «Новости, мнения, блоги». Это три направления, из которых вырос наш проект: новости об обществе и политике Коми, от которых отворачивались другие СМИ, профессиональные мнения о происходящих событиях и отражение этих событий в сознании гражданского общества — блоги, которые вели и ведут активисты и просто неравнодушные люди самых разных убеждений.

— В 2011 году «7x7» вышел за пределы Коми. Это была идея журналистки из Рязани Софьи Крапоткиной, которая увидела, что модель гражданского независимого медиа может выстрелить не только в одном регионе. В 2015 году Софья стала главным редактором «7x7», я сменил ее совсем недавно. Сейчас наш интернет-журнал называется «7x7. Горизонтальная Россия» и объединяет блогеров, журналистов и редакторов из 30 с лишним регионов. Можно сказать, что у нас нишевое СМИ — мы пишем о гражданских активистах, о ценности прав человека и о том, как защищать их в регионах, которые из городов-миллионников выглядят заштатной провинцией, в которой ничего не происходит. Но, с другой стороны, «7x7» — это по-прежнему медиа, которое берется за темы, от которых по каким-то причинам отказываются другие локальные СМИ. Пожалуй, это и есть наше главное достижение. Мы стремимся к тому, чтобы стать институтом, обеспечивающим публичность и поддержку гражданскому обществу и его инициативам.

Что касается проблем… Можно, конечно, сказать об общем кризисе профессии, о фактической цензуре и запретительных нормах законодательства о СМИ, о страхе и разрозненности общества, а значит, и аудитории. Но со всеми этими трудностями можно справиться, если действовать исходя из уверенности в том, что публичность, готовность открыто обсуждать ситуацию в обществе — это то, что нужно и всегда будет нужно и гражданским активистам, и журналистам, и читателям. Мы в это верим и поэтому в год нашего юбилея открыли постоянную краудфандинговую кампанию #10летизменений — мы собираем донаты на нашу работу у тех, кто разделяет наши ценности.

— Соединение гражданского активизма и профессиональной журналистики — давняя мечта, еще в 90-х предпринимались попытки сотрудничества, создания совместных творческих мастерских. Ваша формула успеха?

— Я бы не стал говорить о соединении, потому что профессиональные этические императивы журналистики — быть беспристрастными в подходе к разработке наших историй, выслушивать все стороны конфликта, не подыгрывая никакой стороне, излагать факты отдельно от мнений — для нас приоритет №1. Другое дело, что в своей работе мы исходим из уверенности в том, что права человека всегда должны стоять на первом месте в коммуникации между человеком и государством и что гражданская активность, готовность людей объединяться, чтобы решать проблемы общества, имеют значение. В ситуации, когда «неудобные» для власти мнения замалчиваются или выставляются маргинальными, как поначалу было, например, во время протестов против мусорного полигона для московских отходов на станции Шиес в Архангельской области, любой профессиональный, честный журналист автоматически становится союзником гражданского активиста. Просто потому, что считает его позицию не менее важной, чем позиция чиновника. В этом отношении ценен любой опыт, будь то концепция watchdogs или репортажи «Дождя» с московских протестов.