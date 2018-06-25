Издание 7х7 оштрафовали за интервью о легализации наркотиков

В Сыктывкаре суд оштрафовал издание 7х7 на 800 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотических средств (6.13 КоАП) из-за интервью c членом Либертарианской партии Михаилом Световымм о легализации марихуаны.

Главного редактора 7х7 Софью Крапоткину дополнительно оштрафовали на 40 тысяч.

В интервью, опубликованном в марте 2018 года, Светов, в частности, заявил, что «синтетические наркотики… убивают людей гораздо эффективнее, чем героин». Роскомнадзор нашел в его словах пропаганду употребления наркотиков — якобы героин выставляется «в более привлекательном свете».

Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении главного редактора интернет-журнала «7x7» за моё интервью. Вообще обезумели. https://t.co/pVSEQkpge3 pic.twitter.com/gmkRyTjHyu — Mikhail Svetov (@msvetov) 25 мая 2018 г.

Профсоюз журналистов назвал дело актом цензуры и добавил, что это — еще один эпизод давления на редакцию независимого издания. Организация также добавила, что 7х7 планирует обжаловать решение суда.