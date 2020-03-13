Деловой форум в Москве. 8-9 апреля 2020

Приглашаем принять участие в работе 10-го юбилейного Делового форума «Качественная пресса и перспективы ее развития» 8-9 апреля 2020 г. (Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва, пр. Вернадского, 82).

8 апреля — ежегодный ДЕЛОВОЙ ФОРУМ российских СМИ

Выступления медиаэкспертов и практиков. В ходе открытой дискуссии мы обсудим проблемы печатной индустрии, покажем реальные примеры, дадим практические советы по развитию новых технологий и работе с современной аудиторией.

9 апреля — ВОРКШОП-ПРАКТИКУМ

Профессионалы научат использовать современные технологии. Эксперты расскажут, как новые технологии влияют на региональный рынок, как эффективно работать с соцсетями, как выбрать стратегию для своего издания, где прячутся деньги и многое другое.

В рамках Делового форума пройдет фотовыставка «НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В СМИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН», состоится вручение Знака отличия «Золотой фонд прессы-2020», награждение победителей конкурсов Главный редактор года, Голос Парламента, Золотой Лотос, Хрустальная матрешка, Маленький принц, Лучший дизайн СМИ, Лучшее корпоративное издание, Лучшие авторы журнала «Журналист», На лучшее освещение национального проекта «Демография».

Участие в мероприятиях даст возможность обсудить актуальные проблемы отрасли, поможет выработать новые идеи, получить полезные прикладные знания, обменяться опытом, установить новые профессиональные знакомства.

Подробности

Организаторы: журнал «Журналист», дирекция «Золотого фонда прессы» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям РФ

Участники: руководители средств массовой информации, отраслевых, общественных организаций, российские и зарубежные медийные эксперты.

Партнеры: МГУ им. М.В.Ломоносова, Медиагруппа «Феномен» (г. Санкт-Петербург»), Mediatoolbox, мастерская Bezloska, Издательский дом «Республика Башкортостан», «Российская газета».

Заявки на участие принимаются до 3 апреля.

Дирекция «Золотого фонда прессы» бронирует номер для проживания в гостинице на основании заявки, в которой необходимо указать категорию номера и даты заезда и выезда (скачать заявку можно на сайте zolfondpress.ru)

Стоимость участия 1 человека (проезд и проживание не входят):

• Деловой форум (8 апреля) — 4 700 руб.

• Воркшоп-практикум (9 апреля) — 5 800 руб.

• Деловой форум + воркшоп-практикум (2 дня) — 10 500 руб.

Вы можете задать свои вопросы по e-mail: zolfondpress@mail.ru, тел 8 (499) 152-19-07, 8 (499) 152-34-73.

Программа мероприятия:

8 апреля

ДЕЛОВОЙ ФОРУМ

«КАЧЕСТВЕННАЯ ПРЕССА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ»

9.30 — Начало регистрации. Вручение Знака отличия «Золотой фонд прессы-2020»

10.00–12.00 — Открытие форума. Любовь Петрова, главный редактор журнала «Журналист»

Печатные медиа в меняющемся мире: задачи, тенденции, стратегии развития

Екатерина Ларина, Директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Светлана Дзюбинская, заместитель начальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ

Национальные проекты. Успешные практики

Марина Мишункина, 1-й заместитель генерального директора АО «Аргументы и факты»

Итоги экспертизы изданий в рамках проекта «Золотой фонд прессы»

• Контент

Качество журналистского материала. Александр Колесниченко, кандидат филологических наук, доцент кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова

• Дизайн

Как работать с местной повесткой. Сергей Мешавкин, эксперт, ведущий рубрики «Школа дизайна» (Медиагруппа «Феномен», г. Санкт-Петербург)

• Сайты

Чего боятся региональные медиа: 5 фобий редакторов. Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, кандидат политических наук, редактор журнала «Журналист»

12.00–13.00 — ОТКРЫТИЕ ФОТОВЫСТАВКИ «НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В СМИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

Лилия Гумерова, председатель Оргкомитета «Золотого фонда прессы», Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре

Борис Мелкоедов, руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан

Кофе-пауза

13.00–17.00 — ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ «МОЛОДЕЖЬ, СООБЩЕСТВО, ПЛАТНЫЙ КОНТЕНТ — ЧТО ИМЕННО ОБЕСПЕЧИТ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ ЖУРНАЛИСТИКИ?»

Модератор: Всеволод Пуля, главный редактор Russia Beyond, эксперт MediaToolbox, редактор журнала «Журналист», преподаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва)

Работа с молодежной аудиторией. Они не читают тексты и не смотрят телевизор. Но все знают, благодаря мемам и блогерам. Как нам их привлечь?

Никита Могутин, сооснователь новостного издания Baza

Елена Ломакина, главный редактор газеты «Борьба» (Волгоградская область, г. Кала-на-Дону)

14.30–15.00 — Кофе-брейк

Клуб, сообщество, комьюнити. Как перейти от «трансляции» контента в массы к созданию саморегулируемого «сообщества».

Федор Скуратов, Основатель сервиса аналитики для Telegram-сообществ Combot

Пейволлы. Вопрос: начинать ли готовиться к платному доступу сейчас или подождать, пока аудитория будет готова платить за медийный контент?

Юрий Пургин, генеральный директор ИД «Алтапресс» (г. Барнаул)

Юрий Таранцов, генеральный директор ИД «Свободная пресса» (г. Воронеж)

17.00 — НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ Главный редактор года, Голос Парламента, Золотой Лотос, Хрустальная матрешка, Маленький принц, Лучший дизайн СМИ, Лучшее корпоративное издание, Лучшие авторы журнала «Журналист», На лучшее освещение национального проекта «Демография».

9 апреля

ВОРКШОП – ПРАКТИКА

«ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ДИДЖИТАЛ-РЕСУРСОВ,

ВОЗМОЖНОСТИ И УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ ИХ МОНЕТИЗАЦИИ»

9.30 — Регистрация участников

10.00–14.00

Соцсети для медиа. Илья Лочканов, руководитель соцмедиа сети региональных порталов

• Создание медиа в социальных сетях и платформах (без сайта): что надо знать и что важно учитывать.

• Этапы разработки концепции медиа проекта в новых медиа.

• Ориентация тематики под монетизацию, нишевание.

12.30–13.00 — Кофе-пауза

Подход к разработке коммерческого предложения. Ценообразование и продажи.

Ответы на вопросы.

14.00–14.30 — Кофе-брейк

14.30–16.30

Как СМИ перестать выживать и начать зарабатывать. Анна Фофанова, директор по маркетингу Giraff.io

Деловая игра «как перейти к диджитальной мультиплатформенности». Илья Клишин, сооснователь медиаконсалтингового агентства KFConsulting