8 сентября — Международный день солидарности журналистов

8 сентября — День международной солидарности журналистов. Он был учрежден в далеком 1958 году на 4-м Конгрессе Международной организации журналистов в Бухаресте в память о годовщине казни чешского публициста — антифашиста Юлиуса Фучика, погибшего Берлине в 1943 году.

Образ Юлиуса Фучика с годами обрастал легендами, бронзовел, но идея самоотверженного служения профессии, честности и профессиональной сплоченности вне зависимости от разделяющих журналистов барьеров продолжает жить и вдохновлять многих, и, кажется, значение этой простой формулы только возрастает со временем.

С Днем солидарности, коллеги!

Иллюстрация: shutterstock.com