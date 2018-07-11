8 способов рассказать историю

«ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ» КОГДА ХОРОШО РАБОТАЮТ. Особенно подходят для инструкций, потребительских и объясняющих текстов («как выбрать», «как пользоваться», «можно-нельзя», «чем отличаются…» и т. д.). Вообще, годятся для всех ситуаций, где нужно, чтобы читатель быстро запомнил и разобрался, что есть что, когда нужно нечто «показать на пальцах».

ОСОБЕННОСТИ. Для таких форматов характерно существенное преобладание графики над текстом: фактически изображение служит инструментом организации и «продажи» текста, а не наоборот. Из-за обилия картинок материалы такого формата часто ошибочно называют инфографикой. Хотя это просто особым образом написанный текст с картинками. Принципиальное отличие — в инфографике изображение и есть информация, оно и есть история. В «веселых картинках» изображение — это символ, иллюстрация, графическое пятно, помогающее восприятию, привлекающее внимание и / или добавляющее живости и эмоции. И только.

ОФОРМЛЕНИЕ. Текст в целом и текст каждого из возможных блоков должен быть предельно кратким. Как уже было сказано, изображение должно доминировать. Именно вокруг него строится текст, а не наоборот. Сам текст должен быть предельно простым, без длинных навороченных оборотов. Нельзя объяснить что-то «на пальцах», используя лексику из юридических заключений или бюрократический арго.

«СПИСКИ», «ОТКРЫТКИ» И «АЛЬБОМЫ»

КОГДА ХОРОШО РАБОТАЮТ. Когда сама по себе новость уже «ушла» и вам нечего к ней добавить, кроме зрелищного контекста. Идеальны для ситуации, когда тема в газете присутствовать должна в силу своей важности, но нет пока развития или новости, от которой стоило бы оттолкнуться. (Например, вы решили, что каждый номер будете писать про экономический кризис. И для одного номера у вас есть новостная история, а для другого нет. Вот тогда и можно использовать такие форматы.)

ОСОБЕННОСТИ. Форматы, которые давно существовали в печатных СМИ, но стали чрезвычайно популярными в интернете на ресурасах, подобных Buzzfeed.com, а потом и Adme.ru (например, «10 самых великих фотографий, от которых вы заплачете»). В общеинформационных изданиях это могут быть материалы от «10 незаживающих луж города» и «Самые старые дома района» до «Бизнесы, которые задушила мэрия» и «Пять коррупционных схем по уводу денег из бюджета».

ОФОРМЛЕНИЕ. Где это уместно и возможно, используйте фотографии и иллюстрации. (Формально это вообще может быть набор фотографий с подписями — альбом.) Текст должен быть однотипным и кратким, быстро читаемым.