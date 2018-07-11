8 способов рассказать историю

Связный текст — не обязательно лучший способ рассказать историю
• Информацию легче воспринимать и запоминать, текстом проще пользоваться.
• Дополнительные точки входа в чтение и улучшенная навигация.
• Читатель может читать только те части материала, которые ему нужны, и в том порядке, в котором ему удобно.
• Технологичность: большинство альтернативных форматов проще в написании, чем связные тексты.
• Больше возможностей «задешево» разнообразить оформление издания, дополнительные инструменты для дизайнера.
ВОПРОС-ОТВЕТ
КОГДА ХОРОШО РАБОТАЕТ. Когда нужно объяснить изменения в законодательстве, новые правила и процедуры, дать инструкции и алгоритмы действий. Может быть A) отдельным материалом с информационной вводкой, Б) подверсткой к новостному материалу, В) отдельным материалом, который продолжает тему из предыдущего номера.
ОСОБЕННОСТИ. Не путать с интервью. В интервью корреспондент задает вопросы и дословно воспроизводит свой разговор с собеседником. В «вопросе-ответе» редакция пытается представить, какие вопросы задал бы читатель по поводу события. Ответы при этом могут исходить из множества источников (высказываний экспертов и спикеров, открытых документов), не содержать никаких прямых цитат, а только пересказ, интерпретации, объяснения, которые автор часто может дать своими словами лучше, чем изложить те же объяснения через цитаты, переполненные бюрократическим арго.
ОФОРМЛЕНИЕ. Вопросы должны быть короткими и ясными, четко выделяться шрифтом и, возможно, специальными мар керами. В большнистве случаев уместнее не перегружать ответы прямыми ссылками на источники (за исключением необходимых цитат), а перечислить все источники одним блоком в конце материала.
КОНСПЕКТЫ
КОГДА ХОРОШО РАБОТАЮТ. Рассказ о сути законов, выступлений, книг, сложных и длинных документов, изложение основных моментов запутанных и развернутых событий, биографий. Хорошая альтернатива нудным и мало внятным интервью, потому что позволяет дать только самые важные мысли, которые высказал собеседник.
ОСОБЕННОСТИ. Принцип такой же, как при составлении конспекта лекции. Сначала нужно выделить те ключевые моменты, которые наиболее значимы, потом собрать основные факты, фразы, которые к этим моментам относятся. Наиболее яркие цитаты стоит оставить, но правильнее и важнее сказать, что имелось в виду, а не передавать, как именно это было сказано: так будет понятнее.
ОФОРМЛЕНИЕ. Текст разбивается на миниглавки. Из заголовка такой главки, который абсолютно необходим, должно быть ясно, о чем идет речь. Заголовки обязаны быть краткими и контрастно выделенными.
«ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ»
«ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ» КОГДА ХОРОШО РАБОТАЮТ. Особенно подходят для инструкций, потребительских и объясняющих текстов («как выбрать», «как пользоваться», «можно-нельзя», «чем отличаются…» и т. д.). Вообще, годятся для всех ситуаций, где нужно, чтобы читатель быстро запомнил и разобрался, что есть что, когда нужно нечто «показать на пальцах».
ОСОБЕННОСТИ. Для таких форматов характерно существенное преобладание графики над текстом: фактически изображение служит инструментом организации и «продажи» текста, а не наоборот. Из-за обилия картинок материалы такого формата часто ошибочно называют инфографикой. Хотя это просто особым образом написанный текст с картинками. Принципиальное отличие — в инфографике изображение и есть информация, оно и есть история. В «веселых картинках» изображение — это символ, иллюстрация, графическое пятно, помогающее восприятию, привлекающее внимание и / или добавляющее живости и эмоции. И только.
ОФОРМЛЕНИЕ. Текст в целом и текст каждого из возможных блоков должен быть предельно кратким. Как уже было сказано, изображение должно доминировать. Именно вокруг него строится текст, а не наоборот. Сам текст должен быть предельно простым, без длинных навороченных оборотов. Нельзя объяснить что-то «на пальцах», используя лексику из юридических заключений или бюрократический арго.
«СПИСКИ», «ОТКРЫТКИ» И «АЛЬБОМЫ»
КОГДА ХОРОШО РАБОТАЮТ. Когда сама по себе новость уже «ушла» и вам нечего к ней добавить, кроме зрелищного контекста. Идеальны для ситуации, когда тема в газете присутствовать должна в силу своей важности, но нет пока развития или новости, от которой стоило бы оттолкнуться. (Например, вы решили, что каждый номер будете писать про экономический кризис. И для одного номера у вас есть новостная история, а для другого нет. Вот тогда и можно использовать такие форматы.)
ОСОБЕННОСТИ. Форматы, которые давно существовали в печатных СМИ, но стали чрезвычайно популярными в интернете на ресурасах, подобных Buzzfeed.com, а потом и Adme.ru (например, «10 самых великих фотографий, от которых вы заплачете»). В общеинформационных изданиях это могут быть материалы от «10 незаживающих луж города» и «Самые старые дома района» до «Бизнесы, которые задушила мэрия» и «Пять коррупционных схем по уводу денег из бюджета».
ОФОРМЛЕНИЕ. Где это уместно и возможно, используйте фотографии и иллюстрации. (Формально это вообще может быть набор фотографий с подписями — альбом.) Текст должен быть однотипным и кратким, быстро читаемым.
ФОТО С ПОДПИСЬЮ
КОГДА ХОРОШО РАБОТАЕТ. А) Если есть событие или история, самая суть которых наглядно и ясно отражена в одном кадре (слова нужны только для того, чтобы дать контекст и пояснения), Б) если нужно, чтобы тема обязательно присутствовала в газете, но не удалось найти нормальной новости или истории, В) для форматных рубрик.
ОСОБЕННОСТИ. Не нужно путать с короткой заметкой, сопровождаемой фотографией. Если от заметки «отстегнуть» фотографию, то она по-прежнему будет иметь смысл. Если в формате «фото с подисью» убрать снимок, то публикация смысл потеряет.
ОФОРМЛЕНИЕ. Текст не должен быть слишком длинным относительно фотографии. Он вообще не должен быть слишком длинным — один, максимум два абзаца. При этом снимок должен быть скорее крупным: точно не на одну колонку.
ФОТОГРАФИКА
КОГДА ХОРОШО РАБОТАЕТ. Если существует четко фиксируемое визуальное проявление проблемы, события, взаимоотношения людей. Годится для любых тем.
ОСОБЕННОСТИ. Один из гибридных и переходных форматов, иногда приближающийся по своим коммуникативным свойствам к инфографике. Фотография служит основой для текста. При этом фото — не просто фон, оно документальное и тоже несет какой-то объем информации или рассказывает часть истории.
ОФОРМЛЕНИЕ. Фотография должна быть достаточно большого размера, а текстовые блоки — достаточно короткими, чтобы изображение на снимке вполне читалось. Текст должен быть контрастным и читаться. Блоки вписываются с учетом композиции фотографии, а не просто шлепаются сверху. Иногда правильнее снять фотографию по эскизу, под уже готовящийся текст, чтобы на изображении было достаточно специально оставленных пустот, которые можно эффективно использовать для текста.
ПРОФИЛИ-ПОРТРЕТЫ
КОГДА ХОРОШО РАБОТАЮТ. Подходят для материалов контекстуальной поддержки, когда нужно показать, кого касается описываемая проблема или кто является действующими лицами. Отлично работают для случаев, когда нужно «очеловечить» ситуацию, привязать ее к конкретным людям. Хорошо для обеспечения визуального присутствия желаемой аудитории в издании. Часто используется для формальных рубрик.
ОСОБЕННОСТИ. Если вы ставите не один портрет, а несколько, выбирайте таких героев, рассказ о каждом из которых что-то добавляет к общей истории. В целом стоит избегать смысловых и визуальных тавтологий. Для героев лучше искать персонажей, которых вы условно могли бы отнести к целевой аудитории, чтобы нужные вам читатели могли бы «узнавать себя» в героях публикации.
ОФОРМЛЕНИЕ. Может быть один снимок или несколько. Снимки могут отличаться размерами, но текстовые блоки должны быть более или менее сравнимого объема. Размер текстов, сопровождающих каждое фото, должен быть не слишком длинным, структура этих текстов — параллельной.
ГРАФИЧЕСКИЙ РАССКАЗ
КОГДА ХОРОШО РАБОТАЕТ. Любой тип историй, вокруг которых есть большое количество дополнительных и важных материалов и имеется разветвленный контекст. Эти материалы и контекст различаются по типу необходимой коммуникации: текст, текстографика, фото, инфографика.
ОСОБЕННОСТИ. Самый сложный в исполнении формат. Требует тщательного и очень заблаговременного планирования. Главный текст может быть, а может его и не быть вовсе. Практически всегда — результат работы команды журналистов, редакторов, фотокорреспондентов, дизайнеров.
ОФОРМЛЕНИЕ. Главный текст не должен доминировать. Основным инструментом организации служат именно графические элементы (поэтому рассказ графический), вокруг них и благодаря им выстраиваются полоса или разворот.