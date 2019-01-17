8 крутых telegram-каналов о медиа

«Интересные статьи»

«Подборка интересных статей на русском английском из 400 источников, с любовью составленная Михаилом Кафановым»

• на канале собран большой архив интересных и полезных статей;

• пишет, сколько времени затрачивает пользователь на чтение той или иной статьи («Путеводитель по японскому искусству. 13 минут», «Подборка цитат из писем и дневника Бунина. 6 минут»);

• канал для тех, кто хочет расширить свой кругозор.