8 крутых telegram-каналов о медиа

Подборка действительно полезных и интересных telegram-каналов для людей, которые интересуются медиасферой
«Записки практикующего медиатехнолога»
Канал расскажет:
• как писать тексты и организовать информацию;
• как делиться контентом и коммуницировать с людьми;
• как за сухими цифрами разглядеть смысл;
• о секретах Facebook;
• о нативной рекламе и об интернет-трендах.
«Ежедневная подборка статей для редактора»
Делится с читателями полезными ссылками:
• лекциями о текстовом этикете;
• лучшими инструментами для создания интерактивных материалов;
• советами по улучшению текста;
• способами заработка.
«Регулярный новостной канал том, что происходит в медиа по всему миру»
• рассказывает о новых проектах и журналах;
• разбирает медийную структуру по косточкам;
• рассказывает свежие новости зарубежных СМИ;
• ра канале можно найти интересные рубрики и подборки #покамыспали #чтениенаночь.
«Русский язык, который мы заслужили»
«Исправил» учит грамотно писать материал и исправляет типичные ошибки в реальных примерах.
«Текстовый этикет»
• «Паша» перечитал почти все полезные и неполезные книги о медиа и теперь он разбирает их в своем канале;
• учит находить среди огромного потока информации в интернете полезный материал;
• делится полезными советами.
• рассказывает о вакансиях в медиа для журналистов, редакторов, ведущих, smm-специалистов, аналитиков;
• публикует вакансии без опыта работы;
• позволяет удобно искать подходящие вакансии в подборках #новости #редактор #ssm #корреспондент.
«Подборка интересных статей на русском английском из 400 источников, с любовью составленная Михаилом Кафановым»
• на канале собран большой архив интересных и полезных статей;
• пишет, сколько времени затрачивает пользователь на чтение той или иной статьи («Путеводитель по японскому искусству. 13 минут», «Подборка цитат из писем и дневника Бунина. 6 минут»);
• канал для тех, кто хочет расширить свой кругозор.
«Pressfeed.Маркетинг без бюджета»
«О медиа,PR и о том, как продвигаться без бюджета»
• собирает подборки о том, что выходит за неделю в сфере маркетинга и медиа;
• рассказывает, как формировать репутацию бизнеса в сети с помощью публикаций в СМИ.