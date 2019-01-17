КМЖ

8 крутых telegram-каналов о медиа

Теги: 
telegram

Подборка действительно полезных и интересных telegram-каналов для людей, которые интересуются медиасферой

«Новые медиа с изнанки»

«Записки практикующего медиатехнолога»

Канал расскажет:

•   как писать тексты и организовать информацию;

•   как делиться контентом и коммуницировать с людьми;

•   как за сухими цифрами разглядеть смысл;

•   о секретах Facebook;

•   о нативной рекламе и об интернет-трендах.

 

 «Что почитать редактору?»

«Ежедневная подборка статей для редактора»

Делится с читателями полезными ссылками:

•   лекциями о текстовом этикете;

•   лучшими инструментами для создания интерактивных материалов;

•   советами по улучшению текста;

•   способами заработка.

 

«Media Media»

«Регулярный новостной канал  том, что происходит в медиа по всему миру»

•   рассказывает о новых проектах и журналах;

•   разбирает медийную структуру по косточкам;

•   рассказывает свежие новости зарубежных СМИ;

•   ра канале можно найти интересные рубрики и подборки #покамыспали #чтениенаночь.

 

«Исправил»

«Русский язык, который мы заслужили»

«Исправил» учит грамотно писать материал и исправляет типичные ошибки в реальных примерах.

 

«Паша и его прокрастинация»

«Текстовый этикет»

•   «Паша» перечитал почти все полезные и неполезные книги о медиа и теперь он разбирает их в своем канале;

•   учит находить среди огромного потока информации в интернете полезный материал;

•   делится полезными советами.

 

«Работа в медиа»

•  рассказывает о вакансиях в медиа для журналистов, редакторов, ведущих, smm-специалистов, аналитиков;

•   публикует вакансии без опыта работы;

•   позволяет удобно искать подходящие вакансии в подборках #новости #редактор #ssm #корреспондент.

 

«Интересные статьи»

«Подборка интересных статей на русском  английском из 400 источников, с любовью составленная Михаилом Кафановым»

•   на канале собран большой архив интересных и полезных статей;

•   пишет, сколько времени затрачивает пользователь на чтение той или иной статьи («Путеводитель по японскому искусству. 13 минут», «Подборка цитат из писем и дневника Бунина. 6 минут»);

•   канал для тех, кто хочет расширить  свой кругозор.

 

«Pressfeed.Маркетинг без бюджета»

«О медиа,PR и о том, как продвигаться без бюджета»

•   собирает подборки о том, что выходит за неделю в сфере маркетинга и медиа;

•   рассказывает, как формировать репутацию бизнеса в сети с помощью публикаций в СМИ.

Иллюстрации: t.me
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17 января 2019

Янв 17, 2019

КМЖ

8 крутых telegram-каналов о медиа
Подборка действительно полезных и интересных telegram-каналов для людей, которые интересуются медиасферой

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