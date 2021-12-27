Медиаразбор: 8 новогодних советов редакциям

Из серьезных вариантов спецпроектов для региональных СМИ мы бы предложили следующие темы:

• истории молодых людей, которые вкладывают свои таланты в родной край,

• что сделать, чтобы привлечь в регион больше туристов/инвесторов/жителей,

• как развивается (или не развивается) осознанное потребление/экологическое сознание/здоровый образ жизни.

Издание ProPerm, например, сосредоточилось на разных группах жителей города. В спецпроекте «Кому принадлежит Пермь» мы видим мнение влиятельных людей, а «Мнение пермяка» — это условный взгляд снизу.

Заведите новые интересные знакомства

На выбор: сотрудники, партнеры, авторы

Многим редакциям по-прежнему не хватает человеческих ресурсов для реализации всех амбициозных планов. Для привлечения новых авторов, например, иногда нужно затратить чуть больше усилий, чем написать строчку на сайте «присылайте ваши новости». Разработайте открытые требования для внештатников, организуйте конкурс на лучший текст по теме, найдите хороших авторов в блогах и предложите им сотрудничество.

Новые партнерства — это тоже не всегда нефтеперерабатывающий завод или шоколадная фабрика. В стране растет армия самозанятых и маленьких Instagram-бизнесов. Устройте для них народное голосование, ярмарку хозяйственных достижений или просто совместный прямой эфир в социальной сети. Вслед за блогером-коммерсантом потянется и его аудитория.

Наконец, один новый сотрудник может сделать хорошую встряску редакции. Скорее всего, творческих работников у вас хватает, начните охоту на хорошего «продажника» или фрилансера-разработчика, который поколдует над сайтом.

Вложитесь в свое образование

На выбор: консультация, аудит, мастер-класс, стажировка

Новый человек — хорошо, а прокачка старого может быть лучше. Выделите в бюджете редакции на 2022 год скромную инвестицию в практический курс или приглашение специалиста-консультанта. Свежий взгляд на вашу кухню — это уже полдела, еще полдела — новый опыт сотрудников, полученный на семинарах и мастер-классах. Только обязательно введите правило: приехал с обучения — сразу внедряй освоенное. ЖУРНАЛИСТ предлагает воспользоваться программой Digital Перспектива и запросить у наших экспертов: консультацию, аудит, мастер-класс, выездной тренинг.

Из востребованных сегодня навыков особо ценятся работа с видео, работа с подкастами, графика и анимация, аналитика данных, кроссплатформенный сторителлинг.

Составьте список целей на год

На выбор: тематический план, достижения по месяцам

Многие редакции пренебрегают составлением стратегических планов, а потому со временем забрасывают новые рубрики, аккаунты в соцсетях, анализ редакционной статистики, тестирование моделей монетизации. Даже самые простые ориентиры в цифрах и фактах помогут держаться в тонусе следующие 12 месяцев:

• к февралю создаем чат при Telegram-канале,

• в марте составляем список потенциальных партнеров-блогеров,

• в апреле не забываем подать на грант,

• в мае запускаем спецпроект,

• в июне начинаем записывать подкасты и т.д.

Казанское СМИ «Инде», кстати, затрагивает крайне жизненные темы в подкасте «Вы не понимаете, это другое» на платформе «ВКонтакте».