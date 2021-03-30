Вебинар Евы Меркачевой «Расследовательская журналистика. Инструменты проведения расследований» пройдет 8 апреля

СПИКЕР:

Ева Меркачева, журналист, писатель, правозащитник. Обладатель самых престижных журналистских премий, в том числе «Золотое перо России», премии правительства РФ в области СМИ. Член Общественного совета ФСИН Росиии, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Автор книги «Преступления и тайны современной России». Журналистская деятельность. Окончила журфак МГУ им. Ломоносова с красным дипломом. С 2003 года до настоящего времени - журналист-обозреватель газеты «Московский комсомолец». Специализируется на различных расследованиях, многие из которых стали поводом для возбуждения ряда громких уголовных дел против коррупционеров и убийц. Эксперт в области тюремной тематики.

Темы вебинара:

• Как стать хорошим расследователем, секреты профессионализма.

• Где искать источники информации, достоверность и объективность.

• Методы журналистского расследования.

• Как выбрать тему для расследования.

• Юридические и этические аспекты расследования.

КОГДА:

8 апреля в 11:00 (мск)

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста.

• 900 руб. — для всех.

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