Вебинар Евы Меркачевой «Расследовательская журналистика. Инструменты проведения расследований» пройдет 8 апреля

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вебинар
Мар 30, 2021

СПИКЕР:

Ева Меркачева, журналист, писатель, правозащитник. Обладатель самых престижных журналистских премий, в том числе «Золотое перо России», премии правительства РФ в области СМИ. Член Общественного совета ФСИН Росиии, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Автор книги «Преступления и тайны современной России». Журналистская деятельность. Окончила журфак МГУ им. Ломоносова с красным дипломом. С 2003 года до настоящего времени - журналист-обозреватель газеты «Московский комсомолец». Специализируется на различных расследованиях, многие из которых стали поводом для возбуждения ряда громких уголовных дел против коррупционеров и убийц. Эксперт в области тюремной тематики.

 

Темы вебинара:

•   Как стать хорошим расследователем, секреты профессионализма.

•   Где искать источники информации, достоверность и объективность.

•   Методы журналистского расследования. 

•   Как выбрать тему для расследования.

•   Юридические и этические аспекты расследования. 

 

КОГДА:

8 апреля в 11:00 (мск)

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно — для членов Клуба Журналиста.

•   900 руб. — для всех.

 

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