Мероприятия
Мероприятия
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запись вебинара

Только для членов Клуба Журналиста

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от
09 сентября 2020

Сен 9, 2020

Клуб
Предлагаем образ идеальной сети пабликов для издания в небольшом городе
Половина города — в сообществе «Верещагинского вестника»

Мероприятия

Клуб
Запись вебинара «Разбор Telegram-каналов СМИ»
Только для членов Клуба Журналиста

В чем сегодня проявляется солидарность журналистов
 К Международному дню солидарности журналистов

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