Мероприятия

Вебинар «Топ-20 самых популярных редакционных форматов, которые также любят рекламодатели» пройдет 9 февраля

Теги: 
вебинар

9 февраля в 11.00 (мск)

 

СПИКЕР

Светлана Лебедева, медиаконсультант по вопросам стратегирования, монетизации современных медиа, постановки системы продаж и маркетинга, обучения продавцов, тренер по социальным коммуникациям и социальной рекламе

 

 

О ВЕБИНАРЕ:

Мы поговорим о редакционных форматах и инструментах, которые не только заметно разнообразят ваш стиль, но также сильно помогут коммерческой службе. Чем больше у вас на сайте, в социальных сетях или газете будет разноплановых нативных и мультимедиа-форматов, тем выше ваш авторитет — в глазах читателей и клиентов вы будете модными и крутыми!

Кроме того, есть основания полагать, что роботы тоже любят эти форматы. Сейчас они все больше и больше подстраиваются под поведение реального человека. И если раньше поисковики свои алгоритмы программировали, то сейчас самообучающаяся система анализирует интересы наших читателей, отмечает те форматы, на которых человек «залип», и в дальнейшем в приоритетной выдаче предлагает именно те сайты, где такие материалы чаще встречаются.

 

Для кого:

редакционная и коммерческая служба медиакомпаний.

 

КОГДА

9 февраля в 11.00 (мск)

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно — для членов Клуба Журналиста.

•   1900 руб. — для всех.

 

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму

Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на почту info@jrnlst.ru

 

Внимание! Кто еще не подписался на журнал, могут сделать это прямо сейчас на сайте в Магазине, по каталогу Почта России П1152 или написать на почту info@jrnlst.ru и мы выставим счет. Став подписчиком, вы сможете бесплатно принимать участие в вебинарах (график вебинаров — по ссылке).

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