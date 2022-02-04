Вебинар «Топ-20 самых популярных редакционных форматов, которые также любят рекламодатели» пройдет 9 февраля

СПИКЕР

Светлана Лебедева, медиаконсультант по вопросам стратегирования, монетизации современных медиа, постановки системы продаж и маркетинга, обучения продавцов, тренер по социальным коммуникациям и социальной рекламе

О ВЕБИНАРЕ:

Мы поговорим о редакционных форматах и инструментах, которые не только заметно разнообразят ваш стиль, но также сильно помогут коммерческой службе. Чем больше у вас на сайте, в социальных сетях или газете будет разноплановых нативных и мультимедиа-форматов, тем выше ваш авторитет — в глазах читателей и клиентов вы будете модными и крутыми!

Кроме того, есть основания полагать, что роботы тоже любят эти форматы. Сейчас они все больше и больше подстраиваются под поведение реального человека. И если раньше поисковики свои алгоритмы программировали, то сейчас самообучающаяся система анализирует интересы наших читателей, отмечает те форматы, на которых человек «залип», и в дальнейшем в приоритетной выдаче предлагает именно те сайты, где такие материалы чаще встречаются.

Для кого:

редакционная и коммерческая служба медиакомпаний.

КОГДА

9 февраля в 11.00 (мск)

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста.

• 1900 руб. — для всех.

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