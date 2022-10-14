9 фильмов о журналистике

«Фотография – это правда. А кино – это правда 24 кадра в секунду», – говорил французский режиссер Жан-Люк Годар, ушедший из жизни в сентябре этого года. Кинематограф действительно отражает реальность. Этим же занимается журналистика. Конечно, мир кино не мог обойти стороной тему прессы или ограничиться каноничным «Дьявол носит Prada». ЖУРНАЛИСТ сделал подборку разных картин, посвященных прессе, работе репортера и журналистским расследованиям. Среди этих фильмов встречаются и драмы, и комедии, и триллеры, одни были сняты больше 50 лет назад, другие вышли на экраны совсем недавно.

«В центре внимания», 2015 г.

«— Скажите: исходя из журналистской этики, разве допустимо доводить это до сведения широкой общественности?

— Исходя из журналистской этики, скрывать это от широкой общественности недопустимо»

Американский фильм о группе журналистов-расследователей из Бостона получил две премии «Оскар» (за лучший фильм и лучший оригинальный сценарий) и номинировался еще в четырех. Кроме множества наград, картина удостоилась восторженных реакций кинокритиков: в частности, на сайте Rotten Tomatoes ее рейтинг составил 97%. В общем-то, фильм — это ода расследовательской журналистике со всеми ее сложностям: поисками свидетелей и героев, попытками убедить их заговорить, фактчекингу и т.д.

Группа бостонских журналистов из газеты The Boston Globe узнает о деле католического священника, которого арестовали за растление детей. Начиная расследовать один конкретный случай, они приходят к выводу, что проблема намного шире. Священники по всему Бостону годами совершали насилие над детьми, причем архиепископия знала об этих инцидентах и скрывала их от общественности. Работа журналистов по огласке числа священников-насильников и их жертв привела к отставке бостонского кардинала и получила широкий резонанс. Картина основана на реальных событиях 2001 г.: за свое расследование журналисты The Boston Globe позже получили Пулитцеровскую премию. Главные роли исполнили Марк Руффало, Рэйчел Макадамс, Стэнли Туччи и другие.

«Доброе утро», 2010 г.

«8 премий Пибоди, Пулитцера, 16 Эмми. Мне прострелили руку в Боснии. Я вытаскивал Колина Пауэлла из горящего джипа...

— Вы пришли из-за денег.

— Именно так»

Журналисты представлены в кинематографе не только в драматических картинах, но и в комедиях. Фильм «Доброе утро» рассказывает о буднях молодого телепродюсера Бекки. После того как ее увольняют из программы, а на ее место берут чьего-то «протеже», героиня устраивается в утреннее развлекательно-новостное шоу, рейтинги которого постоянно падают. Угроза закрытия программы заставляет Бекки обратиться к легенде новостной журналистики Майку, который почти что всеми забыт после выхода на пенсию. Его эрудиция и профессионализм идут вкупе с не самым приятным характером, однако Бекки полна оптимизма и веры в свои силы: ее не остановит даже ворчливый «мастодонт» телевидения. Легкая картина, полная юмора и неловких моментов, не освещает сложности работы в аналогичных шоу, но при этом учит креативности и упорству. Дуэт Рэйчел Макадамс и Харрисона Форда на удивление смотрится очень органично, несмотря на их разницу в возрасте и амплуа.

«Стрингер», 2014 г.

«Дела идут хорошо, но чтобы победить, надо быть на шаг впереди соперников и рисковать»

Американский триллер раскрывает страшную сторону журналистики — потерю моральных ориентиров в погоне за сенсациями. Бывший вор Луис, за роль которого Джейк Джилленхол получил несколько номинаций, пытается найти работу и видит то, как операторы-любители снимают автомобильную аварию. Герой осознает, что на продаже видео с места событий можно хорошо подзаработать. Он заключает сделку с директором местного телеканала, нанимает напарника и начинает работу. Луису везет: он снимает хорошие кадры, которые пользуются спросом. Однако постепенно настойчивое желание быть первым и продать на ТВ сенсации подороже заставляет его пойти на сокрытие фактов преступлений от полиции, устранение конкурентов и шантаж. «Стрингер» — жуткое предупреждение о том, что профессиональный интерес не должен превращаться в манию или погоню за деньгами: в конце концов это приведет к моральному разложению личности журналиста.