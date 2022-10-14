9 фильмов о журналистике

Какие фильмы о журналистике и журналистах стоит посмотреть
«Фотография – это правда. А кино – это правда 24 кадра в секунду», – говорил французский режиссер Жан-Люк Годар, ушедший из жизни в сентябре этого года. Кинематограф действительно отражает реальность. Этим же занимается журналистика. Конечно, мир кино не мог обойти стороной тему прессы или ограничиться каноничным «Дьявол носит Prada». ЖУРНАЛИСТ сделал подборку разных картин, посвященных прессе, работе репортера и журналистским расследованиям. Среди этих фильмов встречаются и драмы, и комедии, и триллеры, одни были сняты больше 50 лет назад, другие вышли на экраны совсем недавно.
«В центре внимания», 2015 г.
«— Скажите: исходя из журналистской этики, разве допустимо доводить это до сведения широкой общественности?
— Исходя из журналистской этики, скрывать это от широкой общественности недопустимо»
Американский фильм о группе журналистов-расследователей из Бостона получил две премии «Оскар» (за лучший фильм и лучший оригинальный сценарий) и номинировался еще в четырех. Кроме множества наград, картина удостоилась восторженных реакций кинокритиков: в частности, на сайте Rotten Tomatoes ее рейтинг составил 97%. В общем-то, фильм — это ода расследовательской журналистике со всеми ее сложностям: поисками свидетелей и героев, попытками убедить их заговорить, фактчекингу и т.д.
Группа бостонских журналистов из газеты The Boston Globe узнает о деле католического священника, которого арестовали за растление детей. Начиная расследовать один конкретный случай, они приходят к выводу, что проблема намного шире. Священники по всему Бостону годами совершали насилие над детьми, причем архиепископия знала об этих инцидентах и скрывала их от общественности. Работа журналистов по огласке числа священников-насильников и их жертв привела к отставке бостонского кардинала и получила широкий резонанс. Картина основана на реальных событиях 2001 г.: за свое расследование журналисты The Boston Globe позже получили Пулитцеровскую премию. Главные роли исполнили Марк Руффало, Рэйчел Макадамс, Стэнли Туччи и другие.
«Доброе утро», 2010 г.
«8 премий Пибоди, Пулитцера, 16 Эмми. Мне прострелили руку в Боснии. Я вытаскивал Колина Пауэлла из горящего джипа...
— Вы пришли из-за денег.
— Именно так»
Журналисты представлены в кинематографе не только в драматических картинах, но и в комедиях. Фильм «Доброе утро» рассказывает о буднях молодого телепродюсера Бекки. После того как ее увольняют из программы, а на ее место берут чьего-то «протеже», героиня устраивается в утреннее развлекательно-новостное шоу, рейтинги которого постоянно падают. Угроза закрытия программы заставляет Бекки обратиться к легенде новостной журналистики Майку, который почти что всеми забыт после выхода на пенсию. Его эрудиция и профессионализм идут вкупе с не самым приятным характером, однако Бекки полна оптимизма и веры в свои силы: ее не остановит даже ворчливый «мастодонт» телевидения. Легкая картина, полная юмора и неловких моментов, не освещает сложности работы в аналогичных шоу, но при этом учит креативности и упорству. Дуэт Рэйчел Макадамс и Харрисона Форда на удивление смотрится очень органично, несмотря на их разницу в возрасте и амплуа.
«Стрингер», 2014 г.
«Дела идут хорошо, но чтобы победить, надо быть на шаг впереди соперников и рисковать»
Американский триллер раскрывает страшную сторону журналистики — потерю моральных ориентиров в погоне за сенсациями. Бывший вор Луис, за роль которого Джейк Джилленхол получил несколько номинаций, пытается найти работу и видит то, как операторы-любители снимают автомобильную аварию. Герой осознает, что на продаже видео с места событий можно хорошо подзаработать. Он заключает сделку с директором местного телеканала, нанимает напарника и начинает работу. Луису везет: он снимает хорошие кадры, которые пользуются спросом. Однако постепенно настойчивое желание быть первым и продать на ТВ сенсации подороже заставляет его пойти на сокрытие фактов преступлений от полиции, устранение конкурентов и шантаж. «Стрингер» — жуткое предупреждение о том, что профессиональный интерес не должен превращаться в манию или погоню за деньгами: в конце концов это приведет к моральному разложению личности журналиста.
«Римские каникулы», 1953 г.
«— Я не понимаю только одного, мистер Брэдли, как вы собираетесь достать такой фантастический материал?
— Я проникну к ней в спальню под видом термометра»
Фильм, включенный во многие списки лучших картин всех времен и народов, скорее всего, знаком почти каждому: первая значительная роль Одри Хепберн, звезда «старого Голливуда» Грегори Пек, три премии «Оскар», открыточные виды Рима. Между тем эта мелодрама посвящена и актуальной журналистской дилемме: чего стоит настоящая сенсация? Принцесса Анна сбегает подальше от дворцового церемониала и множественных запретов на улицы ночного «вечного города». Устав после прогулки, она засыпает прямо на парапете, где ее находит репортер новостного агентства «American News Service» Джо Брэдли. Сжалившись над странной девушкой, он позволяет ей переночевать у себя. Утром Брэдли понимает, что проспал пресс-конференцию принцессы, однако случайность открывает ему глаза на тот факт, что таинственная незнакомка и есть та самая особа королевских кровей. Предприимчивый Джо решает воспользоваться удачей и сделать сенсационный материал о сбежавшей принцессе. Но симпатия к девушке постепенно меняет его планы... Интересно, что имя настоящего автора сценария Далтона Трамбо не указывалось в титрах, поскольку ранее он отсидел год в тюрьме за симпатии к коммунистам. На фоне подъема «маккартизма» в США его имя было включено в так называемый «черный список» Голливуда.
«Фрост против Никсона», 2008 г.
«Самый тяжкий грех и самый большой обман телевидения в том, что оно все упрощает, растаптывает великие сложные идеи, огромные промежутки времени...»
Фильм рассказывает историю создания серии известных интервью бывшего президента США Ричарда Никсона, которые взял английский журналист Дэвид Фрост, ранее работавший ведущим развлекательных ток-шоу. Увидев кадры с Никсоном, покидающим Белый дом после импичмента, Фрост решает, что интервью с экс-президентом вернет его в мир серьезной журналистики. Его цель — заставить Никсона извиниться перед американским народом за Вьетнамскую войну, Уотергейтский скандал и признать другие свои ошибки. Никсон же видит возможность, наоборот, оправдаться и вернуться в большую политику. Перед зрителем разворачивается настоящий поединок журналиста и героя, где поначалу последний одерживает победу. Картина достаточно подробно воссоздает реальные исторические события, показывает процесс подготовки к интервью и силу правильно сформулированных вопросов. Особенно интересно после просмотра сравнить реальные записи разговоров и их аналоги в фильме.
«Скандал», 2019 г.
«— Что она делает?
— Крутое телевидение. Она знает, что делает»
Картина рассказывает о реальных историях нескольких сотрудниц американского телеканала Fox News, обвинивших генерального директора в домогательствах. Три главные героини, чьи роли были блестяще сыграны Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби (первые две были номинированы на «Оскар»), занимают совершенно разные места в структуре телеканала: от звездной ведущей, которая берет интервью у кандидата в президенты, до начинающей юной сотрудницы. Однако все они столкнулись с неподобающим поведением со стороны главы компании. Фильм вскрывает серьезную проблему неравенства в мире журналистики, где женщин-ведущих оценивают по внешности. Критики хвалили трио актрис, однако прохладно отнеслись к сценарию, отметив некоторую запутанность сюжетных линий. Во многом фильм — это отклик на движение против харассмента #Metoo и аллюзия на историю Харви Вайнштейна.
«Вся президентская рать», 1976 г.
«Начальник службы безопасности штаба по переизбранию президента от республиканцев был пойман на прослушивании офиса демократической партии? Что это значит?»
Основанная на одноименной книге двух журналистов The Washington Post, расследовавших так называемый Уотергейтский скандал, картина подробно рассказывает о работе журналиста-расследователя, по крупицам собирающего доказательства. В 1973 году в редакцию попадает информация, доказывающая факт прослушивания администрацией президента Никсона штаба его политических конкурентов. Два молодых журналиста начинают расследование, распутывают клубок интриг и случаев нарушений закона главой Белого дома. Опубликованные ими статьи вызывают политический скандал небывалых масштабов и, наконец, приводят к отставке президента. «Вся президентская рать» — это свидетельство силы журналистики, которая иногда действительно может стать четвертой властью и изменить историю страны. Местами фильм может показаться слишком медленным и затянутым, но пафосный финал перекрывает некоторые недостатки, провозглашая победу прессы над недостойной властью. Картина получила четыре премии «Оскар» и стала классикой кинематографа.
«Секретное досье», 2017 г.
«Если мы живем в мире, где правительство могло бы указывать, что мы можем и чего не можем печатать, то Washington Post, какой мы ее знаем, уже прекратила свое существование»
«Секретное досье» — это предыстория фильма «Вся президентская рать», также повествующая о событиях эпохи президента Никсона. В газету The Washington Post попадают секретные документы Пентагона, связанные с Вьетнамской войной и открывающие истинное положение дел на фронте. Владелица газеты, которую играет Мерил Стрип, и ее главный редактор в исполнении Тома Хэнкса совместно с коллегами из The New York Times принимают решение обнародовать полученную информацию. При этом власть угрожает газетам закрытием, обвиняя их в разглашении государственной тайны. Режиссер Стивен Спилберг мастерски развивает драматические события, держа зрителей в постоянном напряжении. Казалось бы, нет в фильме ни одного «активного» действия: драки, погони, взрыва — но назвать «Секретное досье» скучным нельзя. Картина размышляет о том, где находится грань между разглашением государственной тайны и свободой печати.
«Ничего, кроме правды», 2008 г.
«Сейчас по какой-то причине вы не раскрываете свой источник, вас обвинят в неуважении к суду. А это означает тюремное заключение»
Политическая драма «Ничего, кроме правды» рассказывает историю журналистки Рейчел, которая раскрывает личность агента ЦРУ во время своего расследования. Государство, однако, привлекает ее к ответственности, требуя раскрыть имя источника, подтвердившего личность раскрытого агента. Рейчел отказывается несмотря на шантаж и давление со стороны прокурора. Она не хочет ничего говорить, аргументируя это правом и одновременно обязанностью журналиста не разглашать свои источники. Рейчел молчит, когда ее сажают в тюрьму, когда разлучают с ребенком, когда ей изменяет муж. В какой-то момент зритель начинает сомневаться, стоит ли журналистская принципиальность поломанной судьбы, но неожиданная развязка расставляет все точки над i. В главной роли — британская актриса Кейт Бекинсэйл. Картина основана на реальных событиях 2005 года, когда журналистка The New York Times Джудит Миллер оказалась в тюрьме из-за скандала об утечке информации из Белого дома.