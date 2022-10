9 фильмов о журналистике

«Вся президентская рать», 1976 г.

«Начальник службы безопасности штаба по переизбранию президента от республиканцев был пойман на прослушивании офиса демократической партии? Что это значит?»

Основанная на одноименной книге двух журналистов The Washington Post, расследовавших так называемый Уотергейтский скандал, картина подробно рассказывает о работе журналиста-расследователя, по крупицам собирающего доказательства. В 1973 году в редакцию попадает информация, доказывающая факт прослушивания администрацией президента Никсона штаба его политических конкурентов. Два молодых журналиста начинают расследование, распутывают клубок интриг и случаев нарушений закона главой Белого дома. Опубликованные ими статьи вызывают политический скандал небывалых масштабов и, наконец, приводят к отставке президента. «Вся президентская рать» — это свидетельство силы журналистики, которая иногда действительно может стать четвертой властью и изменить историю страны. Местами фильм может показаться слишком медленным и затянутым, но пафосный финал перекрывает некоторые недостатки, провозглашая победу прессы над недостойной властью. Картина получила четыре премии «Оскар» и стала классикой кинематографа.

«Секретное досье», 2017 г.

«Если мы живем в мире, где правительство могло бы указывать, что мы можем и чего не можем печатать, то Washington Post, какой мы ее знаем, уже прекратила свое существование»

«Секретное досье» — это предыстория фильма «Вся президентская рать», также повествующая о событиях эпохи президента Никсона. В газету The Washington Post попадают секретные документы Пентагона, связанные с Вьетнамской войной и открывающие истинное положение дел на фронте. Владелица газеты, которую играет Мерил Стрип, и ее главный редактор в исполнении Тома Хэнкса совместно с коллегами из The New York Times принимают решение обнародовать полученную информацию. При этом власть угрожает газетам закрытием, обвиняя их в разглашении государственной тайны. Режиссер Стивен Спилберг мастерски развивает драматические события, держа зрителей в постоянном напряжении. Казалось бы, нет в фильме ни одного «активного» действия: драки, погони, взрыва — но назвать «Секретное досье» скучным нельзя. Картина размышляет о том, где находится грань между разглашением государственной тайны и свободой печати.

«Ничего, кроме правды», 2008 г.

«Сейчас по какой-то причине вы не раскрываете свой источник, вас обвинят в неуважении к суду. А это означает тюремное заключение»

Политическая драма «Ничего, кроме правды» рассказывает историю журналистки Рейчел, которая раскрывает личность агента ЦРУ во время своего расследования. Государство, однако, привлекает ее к ответственности, требуя раскрыть имя источника, подтвердившего личность раскрытого агента. Рейчел отказывается несмотря на шантаж и давление со стороны прокурора. Она не хочет ничего говорить, аргументируя это правом и одновременно обязанностью журналиста не разглашать свои источники. Рейчел молчит, когда ее сажают в тюрьму, когда разлучают с ребенком, когда ей изменяет муж. В какой-то момент зритель начинает сомневаться, стоит ли журналистская принципиальность поломанной судьбы, но неожиданная развязка расставляет все точки над i. В главной роли — британская актриса Кейт Бекинсэйл. Картина основана на реальных событиях 2005 года, когда журналистка The New York Times Джудит Миллер оказалась в тюрьме из-за скандала об утечке информации из Белого дома.