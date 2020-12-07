9 ошибок, которые совершают авторы в работе с редактором

«АВТОРСКИЙ» СТИЛЬ

Бесит, когда авторы говорят, что у них свой стиль, потому что в 99,5% случаев это графоманские сравнения, эпитеты к месту и не к месту, пословицы и поговорки. Чаще всего такие люди просто не знают, как донести мысль понятно, информативно и коротко, поэтому они пишут «красивый» текст на две страницы, как в школе учили. Авторский стиль — это про то, как человек думает, а не какие избитые выражения он использует.

Была ситуация, когда человек хотел разместить у нас статью, я говорил: «О'кей, но правим под наш формат». После он возмущался: «Вы нарушили мой стиль, я известный автор». Даже погуглил специально: вообще неизвестный. «Это мой стиль, меня по нему узнают», — чувак, если это так, пиши в свой блог. Сейчас ты пришел на чужую площадку, уважай ее правила.

НЕЖЕЛАНИЕ СЛЫШАТЬ

Часто на лекциях говорю: «Не используйте пословицы и поговорки, еще ни один текст не стал лучше от того, что в нем стоит пословица «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Люди обижаются: «Это же наследие культуры, почему он запрещает его использовать?» Я не запрещаю, а рекомендую. Если людям что-то объясняешь, а они тебя не слышат, это бесит.

Обычно новым авторам показывают редакционную политику. Первый текст в большинстве случаев не идеальный, потому что человек еще притирается. Но если автор делает миллион ошибок, которые учтены в редполитике, а потом негативно реагирует на правки, то возникают вопросы.

НЕУМЕНИЕ ОБЩАТЬСЯ

Бесит, когда авторы, копирайтеры и прочие ребята не умеют разговаривать. К ним приходит человек с задачей — и вместо того, чтобы задать ему вопросы и выяснить, что у него болит, они злятся. Многие говорят: «Я не умею общаться, поэтому не хочу работать с заказчиками». Если ты планируешь получать деньги за тексты, то в ста процентах случаев будешь взаимодействовать с людьми. Даже если ты угрюмый интроверт на freelance.ru, то все равно общаешься, когда откликаешься на вакансии. Если не умеешь договариваться, то грош тебе цена.

НЕКОРРЕКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕССЕНДЖЕРЕ

Худшее первое сообщение, которое можно отправить незнакомому человеку, — это сразу войс без объявления войны. Странно, когда тебе с аккаунта «Призрачный котик» приходит голосовое на 15 секунд. Что там? «Здравствуйте, хочу купить услуг на 20 миллионов рублей»? Или «приветик, как делишки, давай познакомимся»? Ты этого не знаешь и часто не готов слушать войс от незнакомца. У таких людей даже нет отдельного котла в аду — слишком жирно будет. Есть один общий котел, где они сидят в центре. Под ними только те, кто присылает первым сообщением голосовое, а через три минуты еще одно. Они находятся на самом дне, их топчут остальные, потому что иначе никак.

А еще часто люди пишут без контекста и думают, что ты должен их понять. Вот приходит сообщение: «Привет, я по поводу работы». Как я должен понять, по поводу какой работы? В идеальном мире человек напишет: «Здравствуйте, меня зовут Петя, мне нужно это, есть такие вопросы. Вот все, что вам нужно знать для решения задачи». Когда пишете незнакомому (да и знакомому) человеку, сделайте так, чтобы ему было максимально удобно ответить вам. Так повысится шанс, что вас не проигнорируют.

СТРАННЫЕ ОТКЛИКИ НА ВАКАНСИЮ

Люди думают: чтобы получить работу, нужно выделиться. Они делают суперъяркое резюме с красными цветами и гипножабами или присылают отклик в стиле «рэп». На самом деле, чтобы выделиться, нужно нормально ответить на вопросы, которые задали.