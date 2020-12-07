9 ошибок, которые совершают авторы в работе с редактором

Павел Федоров, управляющий редактор КБ «Палиндром» и автор Telegram-канала «Паша и его прокрастинация», рассказал ЖУРНАЛИСТУ, что особенно раздражает его в общении с авторами
«АВТОРСКИЙ» СТИЛЬ
Бесит, когда авторы говорят, что у них свой стиль, потому что в 99,5% случаев это графоманские сравнения, эпитеты к месту и не к месту, пословицы и поговорки. Чаще всего такие люди просто не знают, как донести мысль понятно, информативно и коротко, поэтому они пишут «красивый» текст на две страницы, как в школе учили. Авторский стиль — это про то, как человек думает, а не какие избитые выражения он использует.
Была ситуация, когда человек хотел разместить у нас статью, я говорил: «О'кей, но правим под наш формат». После он возмущался: «Вы нарушили мой стиль, я известный автор». Даже погуглил специально: вообще неизвестный. «Это мой стиль, меня по нему узнают», — чувак, если это так, пиши в свой блог. Сейчас ты пришел на чужую площадку, уважай ее правила.
НЕЖЕЛАНИЕ СЛЫШАТЬ
Часто на лекциях говорю: «Не используйте пословицы и поговорки, еще ни один текст не стал лучше от того, что в нем стоит пословица «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Люди обижаются: «Это же наследие культуры, почему он запрещает его использовать?» Я не запрещаю, а рекомендую. Если людям что-то объясняешь, а они тебя не слышат, это бесит.
Обычно новым авторам показывают редакционную политику. Первый текст в большинстве случаев не идеальный, потому что человек еще притирается. Но если автор делает миллион ошибок, которые учтены в редполитике, а потом негативно реагирует на правки, то возникают вопросы.
НЕУМЕНИЕ ОБЩАТЬСЯ
Бесит, когда авторы, копирайтеры и прочие ребята не умеют разговаривать. К ним приходит человек с задачей — и вместо того, чтобы задать ему вопросы и выяснить, что у него болит, они злятся. Многие говорят: «Я не умею общаться, поэтому не хочу работать с заказчиками». Если ты планируешь получать деньги за тексты, то в ста процентах случаев будешь взаимодействовать с людьми. Даже если ты угрюмый интроверт на freelance.ru, то все равно общаешься, когда откликаешься на вакансии. Если не умеешь договариваться, то грош тебе цена.
НЕКОРРЕКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕССЕНДЖЕРЕ
Худшее первое сообщение, которое можно отправить незнакомому человеку, — это сразу войс без объявления войны. Странно, когда тебе с аккаунта «Призрачный котик» приходит голосовое на 15 секунд. Что там? «Здравствуйте, хочу купить услуг на 20 миллионов рублей»? Или «приветик, как делишки, давай познакомимся»? Ты этого не знаешь и часто не готов слушать войс от незнакомца. У таких людей даже нет отдельного котла в аду — слишком жирно будет. Есть один общий котел, где они сидят в центре. Под ними только те, кто присылает первым сообщением голосовое, а через три минуты еще одно. Они находятся на самом дне, их топчут остальные, потому что иначе никак.
А еще часто люди пишут без контекста и думают, что ты должен их понять. Вот приходит сообщение: «Привет, я по поводу работы». Как я должен понять, по поводу какой работы? В идеальном мире человек напишет: «Здравствуйте, меня зовут Петя, мне нужно это, есть такие вопросы. Вот все, что вам нужно знать для решения задачи». Когда пишете незнакомому (да и знакомому) человеку, сделайте так, чтобы ему было максимально удобно ответить вам. Так повысится шанс, что вас не проигнорируют.
СТРАННЫЕ ОТКЛИКИ НА ВАКАНСИЮ
Люди думают: чтобы получить работу, нужно выделиться. Они делают суперъяркое резюме с красными цветами и гипножабами или присылают отклик в стиле «рэп». На самом деле, чтобы выделиться, нужно нормально ответить на вопросы, которые задали.
Главная проблема авторов в том, что они плохо читают вакансию. Недавно искал редакторов в команду, которые могут писать концепции для медиа. Дал задание: «Ребята, только что созванивался с Илоном Маском, он хочет выходить в Россию, делать медиа. Накидайте три абзаца концепции и пришлите на почту. Ваше письмо перешлю Маску». Идеальный отклик на вакансию: «Илон Маск, привет, вот идея медиа. Будут вопросы — пиши, мы все придумаем». Плохой отклик на эту вакансию: «Добрый день, я редактор-копирайтер со стажем три месяца, вот мое портфолио, я училась в школе Петра Панды и на интенсиве Дмитрия Кота, а еще у меня дома морская рыбка». То есть человек даже не прочитал, что от него хотят.
CCЫЛКИ НА СТО ЛУЧШИХ РАБОТ
Были вакансии, в которых я просил приложить ссылку на три лучшие работы. Как не надо было отвечать:
• «все мои тексты хороши»;
• «вот профиль на сайте, куда я пишу, выберите сами»;
• «свою лучшую работу я напишу у вас»;
• «держите 25 ссылок»;
• «вы просили три? Вот вам одна, она идеальная, но она в Google-документах, потому что я ее нигде не публиковал. И вообще она о моей кошечке»;
• «посмотрите мой блог, там лучшие тексты».
Пять-шесть лет назад устраивался на работу и не понимал этой схемы. Тогда был новостником и написал больше 2000 текстов. Была глупая идея сделать страницу, на которой будут ссылки на все материалы. Да кто их будет читать? Никто и никогда, кроме вас и вашего редактора.
НЕУМЕНИЕ ОБЪЯСНЯТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ
Если просят прислать лучшую работу, то хотят понять, почему вы считаете ее лучшей. Если записали 25 одноформатных интервью, не нужно давать ссылку на все, выберите одно, которое максимально показывает ваш скилл, и объясните, куда смотреть: «В этом интервью я разговорил гостя, сделал это и это». Даже если вы прислали крутую работу, но ничего не объяснили, я не всегда смогу до конца понять ее крутость. Упростите жизнь работодателю и повысьте свои шансы на успех.
ОТМАЗКИ ИЗ‑ЗА СОРВАННЫХ ДЕДЛАЙНОВ
Я сразу объясняю новым авторам: «Если не успеваете сделать задачу, скажите об этом. Вместе придумаем, как решить проблему». И все равно находятся люди, которые в последний момент говорят, что у них отвалился интернет, на дом упал булыжник, случилась гроза, собака съела ногу. Ребята, ваши работодатели не тупые. Вы не единственные в мире, кто так говорит.
Редактору лучше знать, почему работа не сделана и когда она будет сделана, чем гадать, какую отмазку автор сейчас использует. «Мне срочно пришлось уехать за город» — как это работает? Если мне нужно бежать, а задача не сделана, то я первым делом объяснюсь, потом уйду. В общем, если что-то действительно произошло, предупредите.
Вообще, срывы дедлайнов бесят вдвойне, потому что я сам так поступал. Не сдал текст — спрятался и ждешь, что редактор про тебя забудет. Забыл — вместо того чтобы честно сказать и предложить решение, пишешь, что проблемы с компьютером. Тупость максимальной степени.
НЕБРЕЖНОСТЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
Google-документ — ваш главный рабочий инструмент, ну почему бы не навести там хотя бы базовый порядок?
Например, открыть доступ по ссылке нормально. Мы как-то искали людей, из 400 откликов у 150 ссылки просто не смогли открыть. Или, например, открываешь док, а там три разных шрифта в четырех разных размерах. А все от невнимательности.
Или вместо заголовков просто жирный текст — почему бы не сделать заголовки заголовками? Это даже удобнее — у документа будет нормальная структура, по которой можно быстро ориентироваться.
Я уж молчу про истории, когда текст покрашен в разные цвета или не поделен на абзацы, — это просто финиш, тушим свет, закрываем цирк, распускаем клоунов.