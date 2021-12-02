95% журналисток потеряли работу в Афганистане

Около 95% женщин-журналистов в Афганистане потеряли работу из-за недавних событий в стране. Об этом заявил глава Ассоциации свободных журналистов Афганистана Рахимулла Самандар.

Он также добавил, что 70% журналистов в стране потеряли работу и стали безработными после возвращения к власти «Талибана»*. А доступ журналистов к информационным ресурсам стал затруднен.

Рахимулла Самандр призвал талибов* сотрудничать с журналистами, сообщает REGNUM.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ