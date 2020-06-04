Рубрика: 
Мероприятия

Вебинар «Хорошо ли быть фрилансером? Где найти работу. Кем может работать журналист на удаленке» пройдет 9 июня

Теги: 
вебинар
Июн 4, 2020

СПИКЕР:

Татьяна Иванова, главный редактор газеты «Экономика и жизнь», заместитель генерального директора по издательской деятельности ООО «Экономикс Медиа»

 

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

Мы поговорим о том, как редакции сотрудничают с авторами, что сейчас востребовано, куда двигаться и развиваться фрилансерам и как привлечь интерес редактора к себе. 

 

КОГДА:

9 июня в 12:00 (мск)

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно —  для членов Клуба Журналиста;

•   1900 рублей — для всех.

 

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму

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