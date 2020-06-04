Вебинар «Хорошо ли быть фрилансером? Где найти работу. Кем может работать журналист на удаленке» пройдет 9 июня

СПИКЕР:

Татьяна Иванова, главный редактор газеты «Экономика и жизнь», заместитель генерального директора по издательской деятельности ООО «Экономикс Медиа»

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

Мы поговорим о том, как редакции сотрудничают с авторами, что сейчас востребовано, куда двигаться и развиваться фрилансерам и как привлечь интерес редактора к себе.

КОГДА:

9 июня в 12:00 (мск)

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;

• 1900 рублей — для всех.

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