Вебинар «Хорошо ли быть фрилансером? Где найти работу. Кем может работать журналист на удаленке» пройдет 9 июня

СПИКЕР:
Татьяна Иванова, главный редактор газеты «Экономика и жизнь», заместитель генерального директора по издательской деятельности ООО «Экономикс Медиа»
ТЕМЫ ВЕБИНАРА:
Мы поговорим о том, как редакции сотрудничают с авторами, что сейчас востребовано, куда двигаться и развиваться фрилансерам и как привлечь интерес редактора к себе.
КОГДА:
9 июня в 12:00 (мск)
СТОИМОСТЬ:
• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;
• 1900 рублей — для всех.
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