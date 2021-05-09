«Журналисты на войне». Подборка историй военных журналистов

«Военкоры шли в атаку с солдатами…»

«Военные корреспонденты не были солдатами на фронтах, но порой шли в атаку рядом с солдатами, а иные брали на себя право и святую обязанность вести их в бой, если пуля выводила из строя командира», — так записал в своем блокноте журналист из Нижнего Новгорода Филарет Жадаев, за год до начала Великой Отечественной войны назначенный корреспондентом ТАСС.

Журналисты на войне: Алексей Стручков, «Алтайская правда»

История бесстрашного человека, воина и редактора «Алтайской правды» Алексея Стручкова.

Журналисты на войне. Юрий Жуков: «Я ничего не придумывал. Я видел»

«Записи Юрий Жуков делал повсюду — то на фронте в каком-нибудь блиндаже или в полуразрушенной избе, то в холодном, давно не топленном кабинете редакции в долгие ночные часы, то в промежутках между боями. Надо было поспевать за событиями, а они происходили каждый день, час, минуту. Военный корреспондент это осознавал, чувствовал, как он говорил, большую ответственность за свое слово».

Журналисты на войне. История военного фотокорреспондента Михаила Савина

Фотокорреспондент Михаил Савин участвовал в Великой Отечественной войне и сделал более тысячи фронтовых снимков. Его история — об опасностях, любви и деле всей жизни.

Журналист на войне: мифотворец или летописец?

Вторая мировая война практически не оставила места для нейтральных журналистов. Окунитесь в историю и познакомьтесь с принципами военной журналистики того времени.