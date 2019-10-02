Вебинар Светланы Кузевановой «Как не нарушить закон о персональных данных» пройдет 9 октября

Теги: 
вебинар
Окт 2, 2019

СПИКЕР:

Светлана Кузеванова,

юрист Центра защиты прав СМИ. 

 

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

•   что такое персональные данные и как с ними должен работать журналист,

•   согласие на использование персональных данных в публикациях: в каких случаях нужно получать,

•   случаи свободного использования персональных данных в публикациях СМИ,

•   взаимодействие в РКН: анализ практики и рекомендации юриста.

 

КОГДА:

9 октября в 12:00 (мск)

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно —  для членов Клуба Журналиста;

•   1900 рублей — для всех.

 

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