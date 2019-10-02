Вебинар Светланы Кузевановой «Как не нарушить закон о персональных данных» пройдет 9 октября

СПИКЕР:
Светлана Кузеванова,
юрист Центра защиты прав СМИ.
ТЕМЫ ВЕБИНАРА:
• что такое персональные данные и как с ними должен работать журналист,
• согласие на использование персональных данных в публикациях: в каких случаях нужно получать,
• случаи свободного использования персональных данных в публикациях СМИ,
• взаимодействие в РКН: анализ практики и рекомендации юриста.
КОГДА:
9 октября в 12:00 (мск)
СТОИМОСТЬ:
• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;
• 1900 рублей — для всех.
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