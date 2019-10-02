Вебинар Светланы Кузевановой «Как не нарушить закон о персональных данных» пройдет 9 октября

СПИКЕР:

Светлана Кузеванова,

юрист Центра защиты прав СМИ.

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

• что такое персональные данные и как с ними должен работать журналист,

• согласие на использование персональных данных в публикациях: в каких случаях нужно получать,

• случаи свободного использования персональных данных в публикациях СМИ,

• взаимодействие в РКН: анализ практики и рекомендации юриста.

КОГДА:

9 октября в 12:00 (мск)

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;

• 1900 рублей — для всех.

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