Драконы, деньги, мифы и ЭпиВакКорона: что рассказывают СМИ о вакцинации

Если вы открыли этот материал, значит ещё почему-то не устали от бесконечного количества рассказов про вакцинацию. А значит, представляем вашему вниманию всё самое увлекательное и полезное, что можно почитать, послушать и посмотреть об этом в медиа.
Для тех, кто хочет знать все ясно и подробно, Meduza (признана в России иностранным агентом) рассказала о вакцинации, наверно, детальнее любого другого отечественного СМИ.
Научный сотрудник РАНХиГС Александра Архипова насчитала 83 слуха о вакцинации, гуляющего по российским соцсетям.
Поэтому вот статья “Ножа” про миф о вреде вакцин.
Давний рассказ Wonderzine о том, почему борьба с прививками смертельно опасна.
Наглядная инфографика эффекта вакцинации от WSJ, переведенная на русский язык.
Большой материал “Холода” о том, как врачи отговаривают пациентов делать прививки (после каждой отговорки есть её опровержение).
И материал “Медиазоны” на ту же тему.
Вакцинация — штука хорошая, но вот вакцины бывают разные.
В этом материале The Village объясняет почему, по мнению редакции, «ЭпиВакКорона» — пустышка и прививаться ей не стоит. Здесь сперва все объяснят на солдатиках и драконах, а потом и хорошим научным языком.
Кроме того, про «ЭпиВакКорону» можно послушать в подкасте «Новой газеты».
Белгородская область — на первом месте в России по числу вакцинировавшихся. Спецкор «Холода» узнала, как регион, который демонстрировал высокую явку на выборах, теперь оказался первым по уровню явки в прививочные пункты.
The Bell повествуют историю компании Moderna, которая создала одну из самых популярных вакцин.
А в этом материале GQ анализируют казус разработчиков «Спутник V» и говорят, какого создавать вакцину, если весь мир вам не доверяет.
Выпуск «Редакции» с неудобными вопросами о вакцинации.
Краткий рассказ «Новой» об эпидемии, которую в СССР предотвратили за 19 дней.
Два видео от Vox: Как работают мРНК вакцины и Почему нельзя сравнивать вакцины Covid-19.
Самый красивый канал с полезной анимацией о побочных эффектах прививок (есть русские субтитры).
Financial Times, как всегда, про деньги в мире вакцин.
Журнал Time побывал на предприятии немецкой компании BioNTech и с массой фотографий рассказывает, как производятся вакцины.
The New Yorker разговаривают с подростком, родители которого запрещают ему делать прививку.
А NYT в большом материале анализируют, в каких странах провалилась программа вакцинации.
И показывают, как в зоопарках прививают кошек, хорьков, медведей и обезьян..
Когда-то все началось с Оспы, а потом продолжилось остросюжетным триллером. И продолжается по сей день.
От африканских колдунов до православных фундаменталистов в материале Юлии Латыниной.
Более сжатая история прививок от BBC.
И совсем небольшое видео от NBC.
Вы дочитали до конца! Теперь знаете о вакцинах не меньше, чем в Уханьской лаборатории. Можно начинать готовиться к поступлению в медицинский. И помните, вирусы есть, даже если вы не заметили, что они летают.