Медиа

Драконы, деньги, мифы и ЭпиВакКорона: что рассказывают СМИ о вакцинации

Если вы открыли этот материал, значит ещё почему-то не устали от бесконечного количества рассказов про вакцинацию. А значит, представляем вашему вниманию всё самое увлекательное и полезное, что можно почитать, послушать и посмотреть об этом в медиа.

Все-все-все

Для тех, кто хочет знать все ясно и подробно, Meduza (признана в России иностранным агентом) рассказала о вакцинации, наверно, детальнее любого другого отечественного СМИ.

Мифы и легенды

Научный сотрудник РАНХиГС Александра Архипова насчитала 83 слуха о вакцинации, гуляющего по российским соцсетям.

И материал “Медиазоны” на ту же тему.

Сомнительные вакцины

Вакцинация — штука хорошая, но вот вакцины бывают разные.

  • В этом материале The Village объясняет почему, по мнению редакции, «ЭпиВакКорона» — пустышка и прививаться ей не стоит. Здесь сперва все объяснят на солдатиках и драконах, а потом и хорошим научным языком.

Кроме того, про «ЭпиВакКорону» можно послушать в подкасте «Новой газеты».

Время удивительных историй

  • Белгородская область — на первом месте в России по числу вакцинировавшихся. Спецкор «Холода» узнала, как регион, который демонстрировал высокую явку на выборах, теперь оказался первым по уровню явки в прививочные пункты.

  • The Bell повествуют историю компании Moderna, которая создала одну из самых популярных вакцин.

  • А в этом материале GQ анализируют казус разработчиков «Спутник V» и говорят, какого создавать вакцину, если весь мир вам не доверяет.

Что посмотреть на русскоязычном YouTube?
Что посмотреть на англоязычном YouTube?
Что почитать на английском?
История вакцинации

Когда-то все началось с Оспы, а потом продолжилось остросюжетным триллером. И продолжается по сей день.

Вы дочитали до конца! Теперь знаете о вакцинах не меньше, чем в Уханьской лаборатории. Можно начинать готовиться к поступлению в медицинский. И помните, вирусы есть, даже если вы не заметили, что они летают.

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от
13 августа 2021

Авг 13, 2021

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Медиа

Драконы, деньги, мифы и ЭпиВакКорона: что рассказывают СМИ о вакцинации
Если вы открыли этот материал, значит ещё почему-то не устали от бесконечного количества рассказов про вакцинацию.

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