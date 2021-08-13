Драконы, деньги, мифы и ЭпиВакКорона: что рассказывают СМИ о вакцинации

Когда-то все началось с Оспы, а потом продолжилось остросюжетным триллером. И продолжается по сей день.

Вы дочитали до конца! Теперь знаете о вакцинах не меньше, чем в Уханьской лаборатории. Можно начинать готовиться к поступлению в медицинский. И помните, вирусы есть, даже если вы не заметили, что они летают.