Подписка на выбор: почему норвежской газете завидует большинство издателей

За последние 10 лет норвежская ежедневная газета Aftenposten провела настолько масштабную цифровую трансформацию своих редакционных и бизнес-процессов, что в настоящее время подписка приносит около 80% от общих доходов. Большинство издателей о таком может только мечтать.

Сидни Гластад, руководитель отдела роста и целевых групп Schibsted

У принадлежащего Schibsted бренда около 150 000 платных подписчиков только в цифровом формате. Стоимость подписки на цифровую версию Aftenposten – 279 крон в месяц (примерно 25 евро), что довольно дорого. «Поэтому для нас очень важно найти способы отыскать людей на других платформах и привлечь их к нам, чтобы они впоследствии стали использовать наш продукт», – говорит Сидни Гластад, руководитель отдела роста и целевых групп Schibsted. Раньше он отвечал в Aftenposten за стратегию привлечения клиентов.

Формирование привычки

В компании постоянно экспериментируют с различными опциями, чтобы удержать пользователей. Так, Aftenposten дает подписчикам возможность поделиться своей цифровой подпиской с кем-то еще.

«Мы всячески поощряем такую практику. Во-первых, это помогает пользователям увидеть дополнительную ценность своей подписки, – объясняет Гластад. – Во-вторых, это мощная сила удержания: если читатель хочет отменить подписку, то на первом же экране, с которым он сталкивается, отображается тот, с кем он делится своей подпиской, а также вопрос, уверен ли он, что хочет лишить своего знакомого подарка».

По словам Гластада, это чрезвычайно эффективный инструмент удержания подписчиков: «Мы видим, что количество пользователей, делящихся с кем-то подпиской, заметно растет. И показатели удержания растут тоже».

Они убедились, что, если подписчик регулярно оставляет комментарии и пользуется их мобильным приложением, он с большой вероятностью им останется. То же можно утверждать в отношении тех, кто подписывается на информационные бюллетени, слушает подкасты, разгадывает головоломки и играет в игры.

Кроме того, в их арсенале есть множество приемов, с помощью которых у аудитории формируются привычки. Например, они стараются сделать так, чтобы у читателей ассоциировались определенные дни с определенными продуктами Aftenposten. Поэтому им напоминают посещать сайт по понедельникам, чтобы послушать свежий выпуск новостного подкаста; по вторникам, чтобы прочитать рекомендации о том, что смотреть по телевизору, и т. д.