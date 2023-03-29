Подписка на выбор: почему норвежской газете завидует большинство издателей

Как живет газета, которой подписка приносит около 80% от общих доходов
За последние 10 лет норвежская ежедневная газета Aftenposten провела настолько масштабную цифровую трансформацию своих редакционных и бизнес-процессов, что в настоящее время подписка приносит около 80% от общих доходов. Большинство издателей о таком может только мечтать.
Сидни Гластад, руководитель отдела роста и целевых групп Schibsted
У принадлежащего Schibsted бренда около 150 000 платных подписчиков только в цифровом формате. Стоимость подписки на цифровую версию Aftenposten – 279 крон в месяц (примерно 25 евро), что довольно дорого. «Поэтому для нас очень важно найти способы отыскать людей на других платформах и привлечь их к нам, чтобы они впоследствии стали использовать наш продукт», – говорит Сидни Гластад, руководитель отдела роста и целевых групп Schibsted. Раньше он отвечал в Aftenposten за стратегию привлечения клиентов.
Формирование привычки
В компании постоянно экспериментируют с различными опциями, чтобы удержать пользователей. Так, Aftenposten дает подписчикам возможность поделиться своей цифровой подпиской с кем-то еще.
«Мы всячески поощряем такую практику. Во-первых, это помогает пользователям увидеть дополнительную ценность своей подписки, – объясняет Гластад. – Во-вторых, это мощная сила удержания: если читатель хочет отменить подписку, то на первом же экране, с которым он сталкивается, отображается тот, с кем он делится своей подпиской, а также вопрос, уверен ли он, что хочет лишить своего знакомого подарка».
По словам Гластада, это чрезвычайно эффективный инструмент удержания подписчиков: «Мы видим, что количество пользователей, делящихся с кем-то подпиской, заметно растет. И показатели удержания растут тоже».
Они убедились, что, если подписчик регулярно оставляет комментарии и пользуется их мобильным приложением, он с большой вероятностью им останется. То же можно утверждать в отношении тех, кто подписывается на информационные бюллетени, слушает подкасты, разгадывает головоломки и играет в игры.
Кроме того, в их арсенале есть множество приемов, с помощью которых у аудитории формируются привычки. Например, они стараются сделать так, чтобы у читателей ассоциировались определенные дни с определенными продуктами Aftenposten. Поэтому им напоминают посещать сайт по понедельникам, чтобы послушать свежий выпуск новостного подкаста; по вторникам, чтобы прочитать рекомендации о том, что смотреть по телевизору, и т. д.
Специальные предложения
Гластад отмечает, что они не общаются со всеми своими подписчиками одинаково, а учитывают, на какой пакет подписан пользователь и сколько ему лет.
«Процесс ознакомления и адаптации к нашему продукту (онбординг) – для нас очень важен, здесь нет мелочей», – заявляет он. В Aftenposten делят онбординг на два этапа. На первом этапе, который длится 52 дня с момента регистрации, пользователь привыкает к продукту и вовлекается в него. И только потом ему настойчиво предлагается поделиться своей подпиской с кем-то еще. «Это основано на триггере, так что вы получите такие сообщения только в том случае, если не поделились подпиской раньше», – поясняет Гластад.
Еженедельно все подписчики получают предложения (свои для каждой возрастной группы) в рамках программы лояльности, а также письмо от редактора Aftenposten, которое имеет высокий процент открываемости. «Мы стараемся сделать наше общение максимально актуальным, – говорит Гластад. – Кому-то покажется старомодным разрабатывать специальные предложения для подписчиков в зависимости от их возраста, но это действительно работает. Согласитесь, не так много тридцатилетних людей умирает от желания отправиться в круиз на речном теплоходе по Испании стоимостью 5000 евро».
Персонализация контента
В Aftenposten обнаружили и много положительных моментов во время экспериментов с онбордингом. Так, они предоставили возможность новым подписчикам выбрать, на чьи статьи подписаться, и таким образом решить, кто из сотрудников редакции Aftenposten – журналист, обозреватель или редактор – будет лицом продукта в течение первых 30 дней. «Было довольно весело, – вспоминает Гластад. – Это увеличило количество продлений на следующий месяц».
Они также попробовали вариант, когда Aftenposten сама решала, на кого именно – на журналиста, обозревателя или редактора – подписывать нового подписчика, но это не сработало так хорошо. «Вывод довольно простой: новый подписчик должен самостоятельно сделать выбор и персонализировать наш продукт», – говорит Гластад.
В аналогичном эксперименте они предлагали подписчикам выбрать тип ежедневной статьи, которую получали в e-mail-рассылке – фичер или комментарий эксперта. «Результаты эксперимента оказались довольно любопытными, – отмечает Гластад. – Среди тех, кто выбрал комментарий эксперта, оказалось гораздо больше пользователей, продливших подписку».
По его словам, в числе следующих запланированных экспериментов Aftenposten – выяснить, насколько их видеоконтент влияет на удержание подписчиков. Кроме того, они собираются расширить свое присутствие в социальных сетях: «Нельзя игнорировать такие крупные медиаканалы. Соцсети сегодня – отличный способ достучаться до большого количества людей».