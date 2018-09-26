Amazon прорастает в медиаиндустрию. Через Washington Post

The Washington Post разрабатывала ее для себя, а теперь предлагает другим изданиям на рынке. Сегодня системой Arc пользуются 30 издательских компаний, работающих в ста городах на четырех континентах. Ожидается, что к 1 кварталу 2019 года Arc будет управлять 400 медийными вебсайтами и обслуживать 10 миллиардов просмотров страниц в месяц.

Недавно стало известно, что Washington Post лелеет планы и подавно сделать Arc отраслевым стандартом, то есть посадить на эту платформу всю индустрию. От инструмента верстки и управления контентом платформа переходит к управлению всем бизнесом, включая размещение рекламы на всех носителях и сбор подписки.

Действительно, идея собрать все задачи производства и бизнеса в одной среде, на одной платформе, выглядит многообещающе. И кто, как не основатель Amazon, наилучшим образом подходит для этого.

Когда Безос покупал Washington Post, некие подобные ожидания высказывались. Эксперты гадали, какой цифровой опыт он принесет в газету. Все может оказаться несколько иначе: похоже, Безос не столько озабочен спасением старого газетного бренда, сколько намерен использовать его как лабораторию и плацдарм для строительства новой амазоно-подобной платформы, только теперь в другой индустрии — в индустрии СМИ.

Если ему удастся посадить отрасль на Arc, то все издательские, рекламные, подписные и прочие бизнесы будут платить небольшие отчисления, platform fee. И создавать совокупно неплохой бизнес для самой платформы. А также зависеть от нее. При этом переход на единую и, в идеале, хорошо разработанную издательскую и бизнес-платформу редакциям выгоден, он сразу дает экономию в размере 15-20 %, поскольку все процессы отлажены и оптимизированы — в ньюсруме ни много ни мало самой Washington Post.

Кроме того, все рекламные, подписные и прочие потоки медиабизнеса не просто отдельных редакций, а всех присоединившихся издательств окажутся завязаны в единую сеть, что создает разработчику платформы новые и пока еще неизведанные возможности синергии и перераспределения. Это может быть, например, единый отраслевой програматик, всемедийная биржа рекламных показов. Или интегрированный пэйвол отраслевого масштаба.

На платформу могут надстраиваться и всякие специальные продукты. Сегодня Arc уже может конфигурироваться с 17 модулями — от управления email-рассылками и нативкой до A/B тестинга и аудиторной аналитики. То есть возможности роста и интеграции в отраслевом масштабе у этой идеологии безграничны.

Пока Facebook, Google или Applе обещают издательствам рекламные или подписные сервисы с копеечными отчислениями участникам, Arc заходит с другой стороны и подсаживает издательства на единую платформу с копеечными отчислениями владельцу, но с потенциалом платформенного контроля бизнеса в масштабе всего медиарынка. Сюда следует прибавить знание о поведении каждого читателя и всех читателей (главный актив Amazon). Кажется, это та самая next big thing, которую ждали в медиаиндустрии.