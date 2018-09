Amazon прорастает в медиаиндустрию. Через Washington Post

Приобретенная пять лет назад Джефом Безосом The Washington Post стала полигоном для издательской платформы Arc, которая может захватить медиаиндустрию, подобно тому, как Amazon захватил онлайн-торговлю.

Кто владеет природными ресурсами — владеет индустриальным миром. Кто владеет платформами — повелевает миром цифровым. Если у тебя есть глобальная платформа, то все остальные бизнесы сидят в ней и так или иначе платят тебе отчисления. Цифровым миром, в том числе медийным, сейчас управляет дуополия Google-Faceebok.

Разбить сладкую парочку и превратить дуополию в триумвират обещает к 2019 году Amazon. Динамика роста бизнеса торговой платформы опережает Google и Facebook. У Amazon есть не только свои бизнес-процессы, но и отличный рекламный инвентарь, которого нет у конкурентов. Google и Facebook лишь по косвенным признакам угадывают, что нравится людям. Amazon точно знает, что люди покупают. Более совершенный механизм для таргетирования рекламы сложно придумать.

Основатель и глава Amazon Джеф Безос купил в 2013 году The Washington Post. Если ее главный конкурент, The New York Times, — это газета с цифровыми успехами, то The Washington Post под рукой Безоса превратилась в цифровую компанию, издающую еще и газету.

В частности Washington Post разработала издательскую систему Arc, которая позволяет редакциям решать все-все задачи, связанные с медиапроизводством, начиная с мультимедийной верстки в газете и на сайте и заканчивая модерированием комментариев. Еще недавно Arc была внутренней экспериментальной разработкой. Но Безос знает, как создавать цифровые платформы.