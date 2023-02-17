Как журналистам использовать ChatGPT

Нейросеть ChatGPT, разработанная OpenAI, наделала много шума в интернете, вызвав дискуссию о том, как ИИ изменит нашу работу и то, как мы пишем.

Разберем плюсы и минусы этой программы.

• Нейросеть помогает рассказывать о сложном просто

Одна из важнейших задач журналистов — рассказывать широкой публике о сложных темах простым языком. ChatGPT облегчает эту задачу. Журналисты могут загрузить аннотацию или часть академической статьи в бота и попросить программу упростить их. Инструмент можно использовать, чтобы лучше разобраться в теме, прежде чем брать интервью у эксперта.

ChatGPT также полезен для тех, кто не владеет английским на уровне носителя. Нейросеть может упрощать тексты. Это особенно полезно при работе с темами в науке и экономике — там часто используется сложный или специализированный язык. Пока эта функция доступна только для английского.

• СhatGPT способен составить вопросы для интервью

Журналисты могут использовать нейросеть для подготовки к интервью. Вы можете составить список вопросов по теме и программа создаст дополнительные вопросы по их образцу. ИИ также может скопировать предыдущее интервью или статью, написанные интервьюируемым, и составить список вопросов по этой теме.

• ИИ может править тексты

ChatGPT можно использовать и финальной вычитки и корректорской проверки текстов перед отправкой редактору. Например, можно поставить ChatGPT задачу отредактировать статью в соответствии со стилем AP. Однако журналистам нужно проверить текст и внесенные ChatGPT изменения, чтобы убедиться в точности информации.

В чем же минусы

Однако результатам, которые выдает программа, не всегда можно доверять. ChatGPT обучали на данных, взятых из интернета в 2021 году, поэтому иногда программа выдает фактологически неверные ответы.

Кроме того, ChatGPT склонен «заполнять пустоту, вызванную отсутствием данных». Отвечая на вопрос, нейросеть не скажет, что не знает ответа. Программа просто его придумает. Это может стать большой проблемой для стран, где в сети находится меньше данных.

Кроме того, ChatGPT копирует предвзятую точку зрения из текстов, но которых она обучена. ИИ может лишь воспроизводить и повторять уже имеющиеся данные.

Используя ChatGPT, журналисты должны не только перепроверять контент, который программа предоставляет, но и обращаться за комментариями к тем, кто придерживается другой точки зрения.

Будущее ChatGPT в журналистике

Сейчас ChatGPT каждый может пользоваться бесплатно, но недавно была анонсирована платная премиум-версия. У сообщества растет количество вопросов к этой нейросети. Например, могут возникнуть проблемы с авторским правом. ChatGPT обучали на всех статьях, когда-либо написанных журналистами, и авторы статей не получили за это оплату или признание.

Нейросеть можно использовать как один из инструментов. Например, при горящих дедлайнах, поиске новых идей, дополнительной проверке стилистики текста. Однако всегда необходимо проверять конечный продукт на точность и объективность.