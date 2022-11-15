«Стальная искра»: коллеги из Челябинской области делятся опытом

«Стальная искра» давно перестала быть просто газетой — это медиа нового формата. Наше издание активно участвует в жизни муниципалитета, реализуя различные акции и проекты, привлекая к участию в них своих партнеров.

Приоритетными направлениями в работе редакции «Стальной искры» в 2021 году стали обновление дизайна и издательский проект «Туристический путеводитель по Ашинскому району». В начале 2022 года наш коллектив реализовал еще один массовый проект — семейный автофестиваль «Снежное кольцо». Таким образом, газета внесла вклад в продвижение и развитие муниципалитета, его туристической привлекательности и узнаваемости.

Первый туристический

Творческая группа газеты «Стальная искра» стала инициатором создания первого в муниципалитете туристического путеводителя. Заказчиком выступила администрация Ашинского района. За основу был взят «Туристический паспорт Ашинского района». Мы определили с заказчиком основные разделы издания («Краткая характеристика района», «Природа», «Спорт», «Культура», «Фестивали и праздники», «Религия», «Туристические объединения», «Маршруты», «Туристические проекты», «Кафе и гостиницы»), изучили огромный объем исторических документов, взяли десятки интервью, согласовали цифры, даты, расстояния, сделали и отсмотрели тысячи фотографий.

К работе над путеводителем редакция подключила туристические клубы Ашинского района, Станцию детско-юношеского туризма и экскурсий, историко-краеведческие музеи городов Сима и Миньяра, музейно-выставочный центр города Аши, центральную библиотечную систему, управления администрации муниципалитета, представителей малого и среднего бизнеса, энтузиастов-краеведов.

Меньше чем за год был создан уникальный 240-страничный путеводитель. Его презентация состоялась 16 декабря 2021 года. Путеводитель, который вышел тиражом 1000 экземпляров, передан во все музеи, библиотеки, школы, социальные учреждения района.