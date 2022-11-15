«Стальная искра»: коллеги из Челябинской области делятся опытом

Главный редактор о работе, проектах и партнерах
Зоя Григорьева, главный редактор газеты «Стальная искра».
Газета «Стальная искра» издается с октября 1930 года. Выходит один раз в неделю. Объем — 16 полос (плюс 8 полос бесплатной вкладки газеты «Губерния»). Тираж — 3000 экземпляров. Учредители: ОГУ «Издательский дом «Губерния», АНО «Редакция газеты «Стальная искра». Сайт: si74.ru.
«Стальная искра» давно перестала быть просто газетой — это медиа нового формата. Наше издание активно участвует в жизни муниципалитета, реализуя различные акции и проекты, привлекая к участию в них своих партнеров.
Приоритетными направлениями в работе редакции «Стальной искры» в 2021 году стали обновление дизайна и издательский проект «Туристический путеводитель по Ашинскому району». В начале 2022 года наш коллектив реализовал еще один массовый проект — семейный автофестиваль «Снежное кольцо». Таким образом, газета внесла вклад в продвижение и развитие муниципалитета, его туристической привлекательности и узнаваемости.
Первый туристический
Творческая группа газеты «Стальная искра» стала инициатором создания первого в муниципалитете туристического путеводителя. Заказчиком выступила администрация Ашинского района. За основу был взят «Туристический паспорт Ашинского района». Мы определили с заказчиком основные разделы издания («Краткая характеристика района», «Природа», «Спорт», «Культура», «Фестивали и праздники», «Религия», «Туристические объединения», «Маршруты», «Туристические проекты», «Кафе и гостиницы»), изучили огромный объем исторических документов, взяли десятки интервью, согласовали цифры, даты, расстояния, сделали и отсмотрели тысячи фотографий.
К работе над путеводителем редакция подключила туристические клубы Ашинского района, Станцию детско-юношеского туризма и экскурсий, историко-краеведческие музеи городов Сима и Миньяра, музейно-выставочный центр города Аши, центральную библиотечную систему, управления администрации муниципалитета, представителей малого и среднего бизнеса, энтузиастов-краеведов.
Меньше чем за год был создан уникальный 240-страничный путеводитель. Его презентация состоялась 16 декабря 2021 года. Путеводитель, который вышел тиражом 1000 экземпляров, передан во все музеи, библиотеки, школы, социальные учреждения района.
Гонки и елка
Еще один масштабный социальный проект — автофестиваль «Снежное кольцо», в котором редакция газеты «Стальная искра» выступила организатором вместе с участниками объединения Asha Alldrive. Основным его элементом является зимний любительский ралли-спринт. 5 января 2022 года в нем соревновались 24 пилота из Аши, Миньяра, Сима, Усть-Катава, Челябинска и Магнитогорска (Челябинская область), Уфы и Иглина (Башкортостан), Азнакаева (Татарстан).
Поскольку автофестиваль семейный, в его программу организаторы включили детскую игровую площадку с Дедом Морозом и Снегурочкой, елку, ярмарку местных мастеров и точку питания.
Заблаговременно редакция «Стальной искры» на своих страницах и в группах в соцсетях объявила конкурсы детских поделок «Транспорт моей мечты», «Оформи елку» и фотоконкурсы «По машинам», «Зима и авто». Победителей и призеров награждали как на площадке проведения автофестиваля, так и позднее в редакции нашей газеты.
Автофестиваль стал настоящим украшением новогодних каникул. Кстати, победителям заездов вручали «Туристический путеводитель по Ашинскому району».
Хор регионального звучания
Массовая патриотическая акция «Хор Победы», инициатором которой является газета «Стальная искра», проводится в Ашинском районе при поддержке администрации Ашинского района, учреждений культуры и образования, общественных организаций и волонтеров с 2018 года.
В 2019 году главный редактор «Стальной искры» обратилась к губернатору Алексею Текслеру с просьбой поддержать акцию и сделать ее региональной. Инициатива нашла поддержку у руководства области, но вмешалась пандемия коронавируса, поэтому в 2020-2021 годах акция не проводилась.
6 мая 2022 года на центральной площади города Аши вновь грянул Хор Победы в тысячу голосов. Помимо учащейся молодежи в нем впервые приняли участие представители трудовых коллективов. Также на площади были организованы выставки рисунков, военных раритетов из частных коллекций, обмундирования, две фотозоны.
Акция пользуется большой популярностью среди населения муниципалитета. Она вошла в ежегодный календарь культурно-массовых мероприятий и представлена как знаковое событие в «Туристическом путеводителе Ашинского района».
Лучший редизайн
Первый номер «Стальной искры» в обновленном облике вышел в марте 2021 года. Новый дизайн был заказан профессиональному медиадизайнеру. Он заставил перестроить работу всего творческого коллектива редакции, а не только верстальщиков. Теперь журналисты вместо массивных сплошных блоков текста сдают редактору в номер, как правило, страницу плюс не менее трех модулей с дополнительными сведениями — цифры, цитаты, факты. Количество информации на полосе визуально стало больше.
На адаптацию дизайна и «привыкания» к нему коллектива ушло около двух месяцев. Что мы получили на выходе:
• четко структурированную модель газеты, что значительно упростило работу над номером;
• шрифтовой и композиционный единый стиль;
• основной шрифт материалов был подобран для комфортного чтения читателя;
• ушли от горизонтальной подачи материалов, так называемых пирогов, когда объем основного материала «давит» на подвал;
• стали использовать поля и свободные пространства между колонками;
• увеличили количество фото и других визуальных элементов на полосах (цитаты, факты, цифры);
• снимки к публикациям подаются с подписями, раскрывающими сюжет фотографий.
Все это сделало визуальное восприятие информации в издании более доступным, что позднее отметили не только наши читатели. «Стальная искра» заняла второе место в творческом конкурсе медиафорума «Вся Россия — 2021» в номинации «Лучший дизайн».
Монетизация онлайна
У газеты есть свой сайт, группы и странички в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Telegram. Общее количество наших подписчиков в соцсетях превышает 28 тысяч человек.
На сайте есть четкая схема ссылок. Каждая запись относится к соответствующему разделу, имеются уникальный URL-адрес для каждой записи, гиперссылки на другие записи по данной теме, действующее расписание автобусов, возможность вернуться на главную с любой страницы. Пользователь может найти нужную ему запись из разделов поиска и архива. На сайте присутствует карта распространения газеты в торговых точках Ашинского района.
Благодаря «наращиванию массы» подписчиков и переходам из соцсетей («ВКонтакте» — 75,6%, «Одноклассники» — 23,7%) при посещаемости 44 177 человек в месяц, сайт «Стальной искры» в 2021 году впервые за долгие годы начал приносить стабильный доход. В 2022 году мы планировали получить от монетизации нашего сайта минимум 120 тысяч рублей. Раньше редакция работала с Google AdSense. В феврале 2022 года мы перешли на сотрудничество с рекламной сетью «Яндекса». Начали по сути все заново.
Стоит отметить, что контент газеты и сайта практически не повторяется. Как правило, мы выдаем по пять-шесть информационных материалов на сайте ежедневно. Для привлечения подписчиков в наши группы и на сайт используем фотоальбомы с массовых мероприятий и видео, размещая в газете QR-коды с переходом на них.
Денежные поступления
С 2018 года редакция «Стальной искры» реализовала три издательских проекта: были написаны и изданы книги «Люди выше гор» (к 70-летию «Миньярского карьера»), «Мы памяти этой верны» (к 75-летию Победы) и «Туристический путеводитель по Ашинскому району». Заказчиками выступили руководство горнодобывающего предприятия Миньяра и администрация Ашинского района.
Большую помощь в сохранении экономической стабильности оказывают гранты Минцифры России. В 2021 году редакция «Стальной искры» реализовала три проекта, в 2022 году экспертным советом одобрены два проекта.
Газета распространяется по подписке и в розницу (редакционная подписка, Почта России, «Роспечать», местные торговые сети). Собственной службы доставки у «Стальной искры» нет, поэтому, чтобы не уронить тираж и доходы от него, редакция активно развивает сотрудничество с предприятиями Ашинского района, бюджетными организациями и представителями депутатского корпуса. Например, в 2021 году депутат Госдумы РФ Олег Колесников оформил адресную подписку 529 ветеранам Ашинского района на общую сумму 300 тысяч рублей. Корпоративную подписку оформляют администрация Ашинского муниципального района, ее управления и подведомственные учреждения.
В 2022 году нашими партнерами стали ПАО «Агрегат», ООО «Биянковский щебеночный завод», Ашинская дистанция пути, ООО «Башминералресурс», вновь депутат Госдумы Олег Колесников, которые суммарно оформили подписку на 500 экземпляров газеты.
С 2017 года с ООО «Миньярский карьер» действует договор на производство ежемесячной тематической полосы о работе предприятия в «Стальной искре» и корпоративной газеты. Это позволяет ежегодно планировать и получать денежные поступления.
В октябре 2021 года в целях экономии и повышения качества печати мы сменили типографию и перешли в ГУП «Издательский дом «Башкортостан», что позволило сэкономить только за три месяца 2021 года 70 тысяч рублей. К сожалению, весной 2022 года типография повысила расценки на свои услуги на 30%.
Победители и призеры
Газета Ашинского района «Стальная искра» — активный участник мероприятий не только регионального (Ассоциация районных и городских газет «Пресса», Союз журналистов Челябинской области), но и российского медиасообщества. Главный редактор — член регионального отделения Союза журналистов, постоянный спикер семинара районных и городских газет «Кукуруза» для главных редакторов районок Челябинской области, победитель и призер журналистских конкурсов, спикер круглых столов медиафорума «Вся Россия».
В 2022 году «Стальная искра» стала победителем конкурса «10 лучших газет России», заняла первое место творческого конкурса XXIII фестиваля СМИ Челябинской области в номинации «Мы делаем новости» и второе место в номинации «PROдвижение», стала победителем конкурса Фонда развития краеведения и туристической информатизации на территории Урала «Малые города — удивительные достопримечательности» (Екатеринбург).