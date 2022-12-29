Святочные рассказы – традиционный жанр Рождества

История святочного рассказа в русской литературе начинается с XVIII века. Первое его упоминание появляется в журнале «Московский телеграф», в декабрьском выпуске 1826 года. Жанр за время своего существования много раз менялся и обрастал новыми особенностями. Рассказываем, в чем уникальность этих рассказов, и можем ли мы обратиться к ним сегодня.

Происхождение жанра

В самом названии жанра есть намек на его происхождение. Святки — это праздничные, святые дни — двенадцать дней между Рождеством и Крещением. Святки отмечали народными гуляниями, гаданиями, песнями, танцами, переодеваниями. После многочисленных праздничных забав наступал святой вечер. Отмечающие обращались Иисусу Христу, делились мыслями и желаниями.

О жанре и его особенностях

Идея святочного рассказа появляется из фольклорных мотивов, а развитие происходит под влиянием романтической прозы XVIII — начала XIX вв., которая обращается к мистическому русскому средневековью и его традициям. Народное начало рассказов во многом определяет их содержание — доброе, светлое, веселое и праздничное повествование. Казалось бы, стандартный набор для многих жанров, но у святочного рассказа есть свои особенности:

1. Проблема

В святочных рассказах всегда есть социальная проблема, которая решается волей случая или чудом.

2. Язык

Рождественские рассказы — большая часть беллетристики. Они предназначались для легкого и постоянного чтения, поэтому язык таких рассказов прост для понимания.

3. Меняющийся герой

Герои рассказов попадают в необычные, порой даже невозможные ситуации, которые меняют их. Так изменился Володя – герой рассказа Антона Чехова «Мальчики». В канун Рождества юный гимназист задумывает сбежать с другом на Дикий Запад на поиски золота и приключений. Побег состоится, но продолжается всего сутки, после чего раскаявшегося Володю возвращают домой. От вины и стыда мальчик даже заболевает, но позже к нему возвращается прежняя веселость и близость с семьей.

4. Сон

Во многих святочных рассказах сон используется для объяснения произошедших изменений в герое. Юный Миколаша из произведения Николая Лескова «Неразменный рубль» видит поучительный сон о неразменном рубле, который будет мальчиком, пока он старается на благо близких и нуждающихся в помощи.

5. Праздничные угощения

Богатый рождественский стол — традиция русского праздника. Святочный рассказ Ивана Шмелева «Рождество в Москве» практически полностью состоит из описания и перечисления всевозможных блюд и закусок: «И рыбки на блюдечках точеных, чуть пятака побольше, и ветчина, и язычная колбаса, и сыр с ноздрями, и икорка, и арбузик, и огурчики-зелены, и румяная стопочка блинков в сметанке, и хвостик семужий, и грудка икры зернистой, сочной, в лачку пахучем…»

6. Чудо

Природа святочного рассказа чудесна. В «Рождестве» Владимира Набокова происходит настоящее чудо, умерший мальчик с помощью бабочки передает убитому горем отцу весточку из рая.