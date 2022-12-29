Святочные рассказы – традиционный жанр Рождества

В конце текста – лучшие рассказы по мнению редакции
История святочного рассказа в русской литературе начинается с XVIII века. Первое его упоминание появляется в журнале «Московский телеграф», в декабрьском выпуске 1826 года. Жанр за время своего существования много раз менялся и обрастал новыми особенностями. Рассказываем, в чем уникальность этих рассказов, и можем ли мы обратиться к ним сегодня.
Происхождение жанра
В самом названии жанра есть намек на его происхождение. Святки — это праздничные, святые дни — двенадцать дней между Рождеством и Крещением. Святки отмечали народными гуляниями, гаданиями, песнями, танцами, переодеваниями. После многочисленных праздничных забав наступал святой вечер. Отмечающие обращались Иисусу Христу, делились мыслями и желаниями.
О жанре и его особенностях
Идея святочного рассказа появляется из фольклорных мотивов, а развитие происходит под влиянием романтической прозы XVIII — начала XIX вв., которая обращается к мистическому русскому средневековью и его традициям. Народное начало рассказов во многом определяет их содержание — доброе, светлое, веселое и праздничное повествование. Казалось бы, стандартный набор для многих жанров, но у святочного рассказа есть свои особенности:
1. Проблема
В святочных рассказах всегда есть социальная проблема, которая решается волей случая или чудом.
2. Язык
Рождественские рассказы — большая часть беллетристики. Они предназначались для легкого и постоянного чтения, поэтому язык таких рассказов прост для понимания.
3. Меняющийся герой
Герои рассказов попадают в необычные, порой даже невозможные ситуации, которые меняют их. Так изменился Володя – герой рассказа Антона Чехова «Мальчики». В канун Рождества юный гимназист задумывает сбежать с другом на Дикий Запад на поиски золота и приключений. Побег состоится, но продолжается всего сутки, после чего раскаявшегося Володю возвращают домой. От вины и стыда мальчик даже заболевает, но позже к нему возвращается прежняя веселость и близость с семьей.
4. Сон
Во многих святочных рассказах сон используется для объяснения произошедших изменений в герое. Юный Миколаша из произведения Николая Лескова «Неразменный рубль» видит поучительный сон о неразменном рубле, который будет мальчиком, пока он старается на благо близких и нуждающихся в помощи.
5. Праздничные угощения
Богатый рождественский стол — традиция русского праздника. Святочный рассказ Ивана Шмелева «Рождество в Москве» практически полностью состоит из описания и перечисления всевозможных блюд и закусок: «И рыбки на блюдечках точеных, чуть пятака побольше, и ветчина, и язычная колбаса, и сыр с ноздрями, и икорка, и арбузик, и огурчики-зелены, и румяная стопочка блинков в сметанке, и хвостик семужий, и грудка икры зернистой, сочной, в лачку пахучем…»
6. Чудо
Природа святочного рассказа чудесна. В «Рождестве» Владимира Набокова происходит настоящее чудо, умерший мальчик с помощью бабочки передает убитому горем отцу весточку из рая.
Как менялся святочный рассказ на пике популярности
Писатели XVIII – начала XIX вв обращались к читателю, чтобы донести до них христианскую добродетель: веру, надежду и любовь. Поэтому святочный рассказ стал для авторов ценной находкой. Жанр нашел массовый отклик в творчестве Антона Чехова («В рождественскую ночь», «Сон»), Николая Лескова («Христос в гостях у мужика», «Пугало»), Дмитрия Мамина-Сибиряка («Душа проснулась», «Отец на Новый год»), Михаила Салтыкова-Щедрина («Святочный рассказ»), Леонида Андреева («Ангелочек») и многих других.
Перемены происходят с жанром во второй половине XIX века. В рождественских номерах журналов и газет все чаще встречаются эти произведения. Святочные рассказы находятся на пике популярности, однако подход к их написанию меняется. Многие писатели поддаются духу реализма и начинают перекраивать жанры. Такие изменения затронули структуру рождественских рассказов. «Чудо» — сердце этого жанра, пытаются объяснить реалистичным толкованием: чудо может быть сном («Ангелочек» Леонида Андреева), мистификацией («Художник и черт» Александра Чехова), чересчур разыгравшимся воображением («Мальчик у Христа на елке» Федора Достоевского).
Позже, во второй половине XIX века «чудо» вовсе пропало из святочных рассказов. Казалось бы, произведение, сердцем которого является вера в чудо, должно исчезнуть, но этого не произошло. Писатели искали сюжеты для рассказов в жизни людей, а вместо чуда на помощь героям приходил случай (Николай Лесков «Жемчужное ожерелье») или же добрые и милосердные люди (Александр Чехов «Тяжкий грех»).
Структура святочных рассказов все больше подвергалась изменениям. Из-за вытеснения «чуда» и отсутствия волшебного превращения личности героя в рождественскую ночь, Рождество в рассказах становится формальностью. В центре сюжета по-прежнему остается поучительная история, иногда она трагическая и печальная (Иван Бунин «В поле»), но чаще светлая, добрая и со счастливым концом (Василий Никифоров-Волгин «Серебряная метель»).
Шансы жанра на новую жизнь
Святочные рассказы и дальше подвергались изменениям. Их пытались преобразить:
• Политические партии, используя издания для продвижения лозунгов и идей.
• Модернисты, с тягой к изучению православия и духовной культуры. В рассказе Валерия Брюсова «Дитя и безумец» герой находится в тяжелом психологическом состоянии.
• Белое движение, с мотивами борьбы с большевиками и попытками сохранить независимую прессу.
• Писатели «русской эмиграции», которые пытались возродить традиционный святочный рассказ. Многие крупные писатели (Бунин, Куприн, Ремизов, Мережковский) публиковались в зарубежных изданиях («Дым» и «Руль» Берлин, «Последние новости» Париж).
• Советская власть, традиция святочных рассказов существовала, но в измененной форме. Публиковались новогодние стихотворения и сочинения («Пионерская правда», «Вожатый», «Мурзилка»).
• Проведенная в 1920-е годы борьба с религией стерла Рождество из жизни нашей страны на долгие годы. Сейчас наступает то время, когда есть возможность возродить публикацию святочных рассказов, потому что религия вновь вошла в нашу жизнь. Рождество снова отмечается с соблюдением обычаев дореволюционного времени, а также обрастает новыми традициями.
Выбор редакции
ЖУРНАЛИСТ выбрал самые интересные, трогательные, милые святочные рассказы. Пусть в новогодние праздники вас не покидает ощущение чуда.
• «На святках», Антон Чехов
Рассказ о трех людях. Неграмотной матери, которая через соседа годами пишет письма уехавшей в Санкт-Петербург дочери. Несчастливо замужней дочери, пишущей матери письма. Безразличном и деспотичном муже, для которого существует только его работа, а какие-то письма жены подождут и не будут отправлены.
• «Чудесный доктор», Александр Куприн
Герои рассказа – нищие мещане Мерцаловы. Кажется, что все беды мира обрушились на семейство: смерть ребенка, потеря работы, голод, умирающая дочь. На помощь нуждающимся приходит настоящее чудо – доктор Пирогов, после визита которого жизнь персонажей налаживается.
• «Неразменный рубль», Николай Лесков
Про этот рассказ мы писали ранее. Мальчик Миколаша верил в существование неразменного рубля и не зря. Как оказалось, эта волшебная монетка есть у бабушки мальчика. Юному герою предстоит научиться пользоваться подарком, чтобы рубль всегда возвращался к нему.
• «Жемчужное ожерелье», Николай Лесков
История о настоящей любви, бескорыстии и деньгах. Молодой человек полюбил дочку богатого, но скупого человека. Влюбленные обвенчались. В подарок молодые получили жемчужное ожерелье, а с ними записку от отца, в которой говорилось, что камни не настоящие. Однако это не изменило чувств новоиспеченного мужа. Так избранник дочери убедил тестя в искренности чувств.