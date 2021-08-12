«Мы как зеркало отражаем жизнь»: Михаил Данилович о новом проекте «Докдрама»

— Про что ваш проект?

— Про журналистские тексты. Идея в том, чтобы появилось некое сообщество журналистов, которые готовы читать и обсуждать материалы других журналистов в узком кругу.

Перед тем как мы запустили сайт, я опросил пару десятков знакомых из разных сфер — в том числе из журналистики, конечно, — и по реакции понял, что такой проект интересен и нужен.

Если с чем-то сравнивать, то у меня в голове, например, возникает образ закрытого показа фильма. Есть какой-то фильм — новый или старый, — который смотрят и обсуждают: говорят, что удалось или что, наоборот, не получилось. Тут же есть автор, который дает ответное слово...

Здесь то же самое, только обсуждаются тексты. Причем без назидательного тона: ведь сейчас высказываешься ты, а в следующий раз высказываются уже о твоем материале. В процессе ты учишься: на чужих ошибках, на чужих преимуществах и сильных сторонах. Ты поддерживаешь свое мастерство, узнаешь что-то новое, обмениваешься опытом.

Так что на первом месте учеба. На втором — понимание того, что ты не один.

— Кто занимается сайтом?

— Я как руководитель проекта, Ярослав Чернов как верстальщик, иллюстратор и дизайнер и все остальные присоединившиеся к нам журналисты. Вот такой у нас даже не коллектив — скорее сообщество, комьюнити.

Моя работа, например, заключается в том, что я просто слежу за обновлением контента, выходом новых материалов и периодически предлагаю кому-нибудь что-нибудь сделать.

— Кто может стать частью этого комьюнити?

— «Докдрама» рассчитана на узкую аудиторию — на журналистов. Причем не на всех: не на расследователей, не на новостников, а именно на тех, кто пишет большие, вдумчивые, окололитературные лонгриды. И большинство из которых работает не в Москве, а в регионах.

Еще к нам могут присоединиться те, кто так или иначе работает со сторителлингом или контентом. Могут присоединиться бывшие журналисты. А времена сейчас такие, что бывших журналистов будет больше.

То есть, банально говоря, «Докдрама» — это околожурналистская тусовка, которая любит хорошие тексты и, самое главное, которая любит узнавать, как они устроены. Это такой сторителлинг о сторителлинге: мы рассказываем о том, как другие рассказывают истории.

— По какому принципу вы отбираете материалы? Как находите?

— Как я уже сказал, мы фанаты документальной драмы.

И мы придерживаемся такого направления в журналистике, суть которого сводится к «ты должен не менять жизнь, а рассказывать о ней». Мы не активисты: на баррикады никого не призываем, социальных изменений не добиваемся — мы как зеркало отражаем жизнь. А читатель о ней узнает и сам принимает решение, что с этой жизнью делать. Подход, в общем, непопулярный, но мне кажется, очень важный.

Докдрама же — это текст, похожий на маленький роман, где одни только факты. Это почти литературное произведение или, скорее, маленький фильм: ты как будто смотришь кино, но оно на бумаге, в виде букв, и все происходящее было на самом деле.

Такие тексты мы ищем и разбираем: в которых интересно посмотреть, как прописаны герои, как устроена завязка, как развивается сюжет, где наступает кульминация и развязка. Это почти урок литературы, только документальной.

— В каком формате вы работаете?

— Пока мы стремимся к некой лаконичности. Остановились на трех видах контента: текст, его разбор и подкаст по мотивам этого текста. Тексты, которые публикуются, мы делаем общими силами, а разборы и подкасты могут быть о любых материалах — как наших, так и чужих.

Это все, что мы пока можем потянуть. Надеемся, что можем потянуть. В дальнейшем, конечно, могут появляться новые жанры, форматы, способы. Была, например, идея попробовать видеоразборы, но пока мы просто не поняли, как к ней подступиться. Но это, возможно, будет уже слишком: нас не так много, нам и с этим сложновато.

— Могут ли авторы давать обратную связь?

— Скорее нет, ведь это не обсуждение в прямом эфире. Да и все равно человек, который готовит разбор — такой же журналист. Он пообщался с одним, вторым, третьим, пообщался с автором текста, собрал все полученные реплики — и получилась заочная дискуссия.

Остальное может обсуждаться в соцсетях — старый добрый срач в фейсбуке. Или в нашем телеграм-чатике, куда мы призываем вступить всех, кому нравится докдрама и кто готов обсуждать ее и делать совместные материалы.

— Как можно поучаствовать в проекте?

— По-разному. Можно предложить текст — в том числе свой — для разбора. Можно написать разбор, опросив других журналистов. Можно самому высказаться по поводу какого-то текста. Ну, и можно вступить в чат, заколлаборироваться с другими журналистами и создать что-то сообща.

— Какое будущее у «Докдрамы»?

— Пока что мы не хотим захватывать планету и работать на широкую аудиторию. В ближайших планах — оставаться узким сообществом тех, кто так или иначе связан с журналистикой.

Наш сайт, если я не ошибаюсь, не просуществовал еще и месяца, но почти с каждым выходом какой-то новой единицы контента один-два человека вступают в чат, и это нормально. Это такой штучный товар. Так что если нас можно будет измерять в десятках, будет очень классно.

Хотим, чтобы сформировалось комьюнити. Чтобы люди, которым нравится этот жанр, формат, стиль — как угодно можете это назвать — знали, что они не одни, и объединялись. Находили коллег, которые обладают другим опытом, другими навыками, делали совместные проекты. Планы скромные, получается. Зато реальные — все уже потихоньку складывается.

— Три совета, которые вы могли бы дать начинающему журналисту, работающему в жанре докдрамы?

— Первое — всегда докапываться до сути. Копать и копать, пока не докопаешь. Когда это произойдет, у тебя внутри загорится огонек: вот оно, есть. До тех пор останавливаться нельзя.

Второе — всегда очень внимательно слушать советы. И вообще развивать в себе готовность и способность воспринимать критику. Это адски сложно, но без этого никуда.

Третье — не бояться обмениваться опытом. Не бояться принимать помощь и отдавать ее взамен. В коллаборации сила.