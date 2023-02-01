Прыжок в ширину: как «ЕвроМедиа» из нишевого издания превратился в медиахолдинг

Мы разработали специальный пакет продвижения для отечественных производителей, где сделали ставку на «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram. Один из наших клиентов — тепличный комплекс, который занимается выращиванием элитных роз по голландской технологии. В настоящий момент у тепличного комплекса появились активные аккаунты в «Дзене» и «ВКонтакте» с десятками тысяч просмотров. Каждый месяц наш фотограф проводит съемку теплиц, сотрудников, цветов. Создан собственный фотобанк из более чем 300 фотографий разного плана, которые они могут использовать на свое усмотрение без риска нарушить ужесточающееся с каждым годом авторское право. Потенциальные клиенты регулярно обращаются в их социальные сети с вопросами о продукции. К нам уже поступило несколько предложений о рекламе в этих группах. Это пример успешно работающей рекламной кампании, которая приводит заказчику новых клиентов и подписчиков.

Подкаст-студия

В конце прошлого года «ЕвроМедиа» вошла в новую нишу медиа — создание и продюсирование подкастов. Это направление в последнее время стало одним из самых быстрорастущих. Аудиторию в нем привлекает возможность отложенного прослушивания — тенденция медиапотребления, которую медиааналитик Василий Гатов характеризует как «возникновение информационных потоков по желанию потребителя». На Западе это направление развивается уже давно, в России же сравнительно недавно, хотя первый подкаст в русскоязычном сегменте интернета появился еще в 2005 году, когда журналист Василий Стрельников запустил проект Russian Podcasting, ставивший перед собой цель популяризации нового способа создания и потребления контента.

Мы делаем акцент на создании отраслевых подкастов, которые затрагивают сферу экологии, образования, здравоохранения, бизнеса, духовно-нравственного воспитания молодежи, социальную.

Общественный резонанс в сети вызвал исторический проект «Эпоха перемен», в котором редакционная группа проследила трансформацию российского общества во всех его ключевых сегментах начиная с первых лет ХХ века до наших дней. Очень теплые отклики получили подкасты проекта «Из России с любовью». Этот проект журнала «Нация», создаваемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, о жизни иностранцев, которые когда-то приехали в нашу страну, прониклись русской культурой, просторами, людьми — и в конце концов сами стали немножко русскими. Сейчас у «ЕвроМедиа» информационные спецпроекты с Минстроем РФ «Новая эра в ЖКХ», «Кадры решают всё», «О чем говорят здания», «Строим из своего». Конечно же, в них включены и подкасты.

Спецпроекты

Сегодня, в эру маркетплейсов, медиа могут использовать их преимущества и возможности, например, быструю доставку, конкурентные цены, доступность. С этого года наш холдинг также присутствует на этой площадке, размещая как традиционные продукты (журналы, книги), так и созданные специально под продажи на маркетплейсах.

Еще одной точкой роста являются спецпроекты. Медиахолдинг постоянно предлагает новые продукты и услуги своим клиентам, исходя из их интересов и потребностей. Интересный проект получился с одним из лидеров локального банковского рынка, обратившимся с запросом на создание медийного продукта, который не только бы привлек внимание широкой аудитории к его юбилею, но и стал бы важным событием.

Редакция журнала «Нация» придумала проект «Гражданин Ростова-на-Дону» — книгу с историями выдающихся жителей города, которые не только многое сделали для донской столицы, но и прославили ее на весь мир. И эта книга стала самым настоящим подарком для жителей Ростова, а банку, ее заказавшему, она позволила мягко напомнить о себе и поддержать репутацию социально ответственного бизнеса.