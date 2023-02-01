Прыжок в ширину: как «ЕвроМедиа» из нишевого издания превратился в медиахолдинг

Продолжаем публиковать кейсы коллег
Международный медиахолдинг «ЕвроМедиа», начав с узконишевого отраслевого издания, постепенно охватил практически все направления современных медиа: выпуск журналов и книг, видео и короткометражное кино, аналитические исследования, подкасты и многое другое.
Дарья Ступко, руководитель digital-направления «ЕвроМедиа»
Концепция холдинга состоит в уникальном сочетании традиционных печатных и новейших цифровых технологий, что позволяет занимать лидирующие позиции в медиапространстве России и стран Евразийского союза. К примеру, в 2016 году журнал «Здравоохранение России» официально вошел в Книгу рекордов России как самый объемный журнал для специалистов в области медицины и фармацевтики в стране.
Развитие новых направлений позволяет холдингу не только идти в ногу со временем и создавать информационный продукт, интересный аудитории и удобный для потребления, но и диверсифицировать риски, получая новые источники дохода.
В структуре холдинга работает собственный аналитический центр, который ежегодно готовит свыше 50 узконишевых рейтингов, позволяя профессионалам оценить структуру рынка, выявить лидеров и получить важную информацию о природе этого лидерства. Целый ряд исследований — настоящая фишка медиахолдинга, позволяющая привлечь аудиторию и рекламодателей. Это, например, рейтинг водоканалов России, рейтинг фармацевтических компаний и аптечных сетей, рейтинг крупнейших коммерческих клиник и многие другие. Именно рейтинги, согласно независимым замерам, привлекают наибольшее внимание аудитории, ведь, как известно, деловые люди любят цифры.
Очень важное и перспективное направление — организация и проведение мероприятий и онлайн-конференций по самым актуальным темам с участием статусных отечественных и зарубежных спикеров и экспертов. В конференц-зале холдинга проходят важные для региона и даже страны мероприятия, пресс-конференции, презентации. Ежемесячно силами редакции проводится около десяти онлайн-конференций по важнейшим информационным поводам, участие в них принимают самые авторитетные эксперты, чиновники, представители бизнеса и общественности.
В коллективе работают высококвалифицированные редакторы, журналисты, аналитики, дизайнеры, фотографы, иллюстраторы, специалисты по рекламным проектам, квалификация которых подтверждена неоднократными победами в конкурсах и фестивалях профессионального мастерства. Ежегодно они готовят несколько тысяч эксклюзивных материалов, имеющих широкий резонанс в стране и за рубежом.
Digital для всех
Активно развивается профессиональное digital-агентство, специализирующееся на отраслевых сегментах и предоставляющее уже более 25 видов услуг.
Руководство медиахолдинга «ЕвроМедиа» приняло решение о запуске полноценного digital-агентства в 2019 году после целого ряда соответствующих исследований — так мы поняли, что эти услуги будут востребованы. Отправной точкой для начала работы в этой нише стали многолетние плодотворные контакты с аудиторией наших журналов. В процессе работы по продвижению их товаров и услуг стало понятно, что многие компании совершенно не понимают, как работать со своей аудиторией вне привычных рамок традиционных медиа. Скажем, в VK прекрасно чувствует себя малый бизнес кондитерских и тату-салонов, но как продать через социальные сети высокопроизводительный насос за 200 тыс. евро? С другой стороны, у отраслевых компаний, погруженных в производственный процесс, совершенно нет времени вникать в тонкости продвижения, таргетинг, директ, анализировать аудиторию в различных социальных сетях, готовить информационный контент с учетом запросов и, главное, для увеличения продаж.
Средний бизнес в массе своей, как правило, открывает аккаунты, далее следует период активности, а затем о соцсетях забывают: других проблем хватает. Но digital требует постоянного внимания, постоянной работы. Даже если в компании есть свой маркетолог, он обычно занимается совсем другой работой — от заказа визиток до организации конференций. И когда руководитель компании вспомнит о существовании корпоративного аккаунта, начинаются вопросы: «Почему нет постов?», «Почему мало подписчиков?», «Где видео, опросы, обратная связь?» и т. д., на которые нет ответов. Как таким компаниям полноценно войти в интернет и комьюнити?
За 20 лет мы, с одной стороны, накопили значительные компетенции в узких отраслях экономики, с другой — можем по праву назвать себя профессионалами как традиционных, так и новых медиа. За короткий срок у нас образовался целый пул клиентов, которые заключили пакетные договоры на digital-продвижение. Мы хотели сохранить традиции бумаги и выйти в цифровое поле с экспертным уровнем понимания отрасли. Нашей задачей было на основе собственного большого опыта создать современный продукт — использовать сервисы, которые применяет сегодня массовая аудитория, но адаптировать их под потребности нашей аудитории. Мы сделали ставку на то, что наши клиенты отраслевые, а мы эти отрасли знаем.
Некоторые случаи стали особенно интересными и показательными. Например, некий НИИ сельскохозяйственного профиля с помощью таргетированной рекламы и грамотно выстроенной информационной стратегии в одной из социальных сетей смог в кратчайшие сроки полностью распродать запас элитных семян. Руководители института — люди умнейшие, но с головой погруженные в науку — были поражены эффективностью новых медиа и стали нашими постоянными партнерами.
Стать звездами социальных сетей — это не цель для отраслевиков.
Мы разработали специальный пакет продвижения для отечественных производителей, где сделали ставку на «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram. Один из наших клиентов — тепличный комплекс, который занимается выращиванием элитных роз по голландской технологии. В настоящий момент у тепличного комплекса появились активные аккаунты в «Дзене» и «ВКонтакте» с десятками тысяч просмотров. Каждый месяц наш фотограф проводит съемку теплиц, сотрудников, цветов. Создан собственный фотобанк из более чем 300 фотографий разного плана, которые они могут использовать на свое усмотрение без риска нарушить ужесточающееся с каждым годом авторское право. Потенциальные клиенты регулярно обращаются в их социальные сети с вопросами о продукции. К нам уже поступило несколько предложений о рекламе в этих группах. Это пример успешно работающей рекламной кампании, которая приводит заказчику новых клиентов и подписчиков.
Подкаст-студия
В конце прошлого года «ЕвроМедиа» вошла в новую нишу медиа — создание и продюсирование подкастов. Это направление в последнее время стало одним из самых быстрорастущих. Аудиторию в нем привлекает возможность отложенного прослушивания — тенденция медиапотребления, которую медиааналитик Василий Гатов характеризует как «возникновение информационных потоков по желанию потребителя». На Западе это направление развивается уже давно, в России же сравнительно недавно, хотя первый подкаст в русскоязычном сегменте интернета появился еще в 2005 году, когда журналист Василий Стрельников запустил проект Russian Podcasting, ставивший перед собой цель популяризации нового способа создания и потребления контента.
Мы делаем акцент на создании отраслевых подкастов, которые затрагивают сферу экологии, образования, здравоохранения, бизнеса, духовно-нравственного воспитания молодежи, социальную.
Общественный резонанс в сети вызвал исторический проект «Эпоха перемен», в котором редакционная группа проследила трансформацию российского общества во всех его ключевых сегментах начиная с первых лет ХХ века до наших дней. Очень теплые отклики получили подкасты проекта «Из России с любовью». Этот проект журнала «Нация», создаваемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, о жизни иностранцев, которые когда-то приехали в нашу страну, прониклись русской культурой, просторами, людьми — и в конце концов сами стали немножко русскими. Сейчас у «ЕвроМедиа» информационные спецпроекты с Минстроем РФ «Новая эра в ЖКХ», «Кадры решают всё», «О чем говорят здания», «Строим из своего». Конечно же, в них включены и подкасты.
Спецпроекты
Сегодня, в эру маркетплейсов, медиа могут использовать их преимущества и возможности, например, быструю доставку, конкурентные цены, доступность. С этого года наш холдинг также присутствует на этой площадке, размещая как традиционные продукты (журналы, книги), так и созданные специально под продажи на маркетплейсах.
Еще одной точкой роста являются спецпроекты. Медиахолдинг постоянно предлагает новые продукты и услуги своим клиентам, исходя из их интересов и потребностей. Интересный проект получился с одним из лидеров локального банковского рынка, обратившимся с запросом на создание медийного продукта, который не только бы привлек внимание широкой аудитории к его юбилею, но и стал бы важным событием.
Редакция журнала «Нация» придумала проект «Гражданин Ростова-на-Дону» — книгу с историями выдающихся жителей города, которые не только многое сделали для донской столицы, но и прославили ее на весь мир. И эта книга стала самым настоящим подарком для жителей Ростова, а банку, ее заказавшему, она позволила мягко напомнить о себе и поддержать репутацию социально ответственного бизнеса.
Международный медиахолдинг «ЕвроМедиа» был основан в 2002 году и первоначально выпускал всего один журнал, посвященный строительству и ЖКХ. За 20 лет команда холдинга создала и вывела на рынок СМИ 10 отраслевых журналов совокупным тиражом более 100 тыс. экземпляров, ориентированных на аудиторию численностью свыше 180 млн человек.
Помимо издательского бизнеса (редакция и отделы продаж по направлениям) в холдинг входят диджитал-агентство, аналитический центр, подкаст-студии, департамент конгрессных мероприятий, видеопродакшн.