«Проливающие свет» — разбор Премии Фетисова 2021 года

«Проливающие свет» — так точнее всего на русский язык можно перевести название нового сборника публикаций победителей и лауреатов Премии Фетисова 2021 года. Это уже третий сборник премии, в котором содержатся материалы, вошедшие в короткий список номинантов. Сотни журналистов из 97 стран за последние годы участвовали в творческом состязании в четырех номинациях: лучшее расследование, лучший материал о защите гражданских прав, лучший материал о защите мира и о защите окружающей среды.

«За последние три года журналисты столкнулись с новыми вызовами — эпидемий ковида, которая унесла миллионы жизней, с углублением проблем, связанных с изменениями климата, глобальный энергетический кризис, конфликты и в целом период нестабильности, самый глубокий за последние 80 лет, — писал в своем предисловии составитель книги, основатель Международной сети этической журналистики и почетный советник Премии Айдан Уайт. — Журналисты находятся на передовой в борьбе за правду, за право честно работать, противостоя манипуляции, дезинформации и пропаганде. И лучшие образцы их работы во всем мире показывают блестящие примеры того, как они высвечивают проблемы и находят конструктивные пути взаимодействия с аудиторией, дают надежду. Журналисты укрепляют доверие к этической и ответственной журналистике и показывают, как в новых условиях СМИ могут помочь людям».

Сборник представляет собой уникальный срез передовой журналистики всех континентов и позволяет сделать некоторые общие выводы о развитии творческого поиска коллег.

Первое

Ситуацию в современном мире журналистики большинство экспертов охарактеризовали как худшую за последние 80 лет. Однако несмотря на глобальный кризис печатных СМИ, вызванный пандемий, несмотря на сокращение финансирования, закрытие многих изданий, массовые увольнения и усиление давления на журналистов во всем мире, — журналистика продолжает утверждать высокие идеалы служения обществу, справедливости, миру и правам человека. Журналисты продолжают работать в новых, нередко более трудных условиях, во всех странах и континентах. Не упрощают контент и не сглаживают глубину существующих проблем, стремятся дойти «до самой сути» и не только правдиво описать факты, но и проанализировать основной вектор развития проблемы, увидеть ее в широком общественно-политическом контексте. Это глобальный тренд. Можно с уверенностью сказать, что журналистика продолжает оставаться «благом для всех», вне зависимости от условий существования отрасли и глобальных вызовов.

Второе

Представленные материалы показали, что качество, глубина и мастерство исполнения сегодня не зависят от того, опубликован материал в крупных авторитетных изданиях или размещен на новых скромных платформах. Глобализация, отмеченная «выдавливанием» качественной журналистики и серьезного контента из информационного массива мировых гигантов, способствовала одновременно развитию новых платформ и проектов, в том числе онлайн. Пандемия, сопровождаемая резким сокращением числа печатных СМИ, дала импульс возникновению плеяды новых сетевых СМИ, которые стремительно набирают популярность во всем мире. Многие из них уже стали вполне успешными финансово, что стало предметом серьезного обсуждения на Форуме Международного института прессы в Вене в сентябре 2021.

Причина в том, что многие проекты основаны опытными журналистами, которые перенесли свое мастерство на новые платформы и продолжают лучшие традиции профессии, вовлекая в свою орбиту более молодых коллег. Журналистика становится все более демократической, сохраняя принципы, профессиональные и этические стандарты, которые до недавнего времени ассоциировались исключительно с известными брендами, существующими в странах «старой демократии».

Премия Фетисова — единственная на сегодняшний день платформа, которая позволяет увидеть тенденции глобальной журналистики. Работы журналистов из 97 стран, поданные на премию, не дают в этом усомниться.

Третье

Продолжается тенденция, наметившаяся еще несколько лет назад: журналисты все чаще работают в командах, объединяющих несколько СМИ, в том числе из разных стран. Это позволяет провести масштабные расследования, в частности, трансграничные, проанализировать огромный массив материала и новые проблемы, будь то исчезновение реликтовых лесов Амазонки, варварское использование водного богатства рек Индустана, или работорговли. В работе команд все заметнее участие экспертов, волонтеров и сотрудников неправительственных организаций. В таких материалах привлекаются большие базы данных, дополнительные источники. Команды создают не только СМИ, но и журналисты, которые активно пользуются поддержкой международных научных и благотворительных фондов, собирают команду для проведения конкретного расследования, и публикуют материалы на самых разных платформах, не будучи привязанным к какой-то одной редакции.

Четвертое

Мультимедийность — еще одна характерная черта многих материалов, направленных на конкурс. Не удивительно, что в цифровую эпоху многие тексты, прежде всего созданные консорциумами СМИ, сопровождаются многочисленными дополнениями в виде аудио и видеосюжетов, интервью, инфографикой. Это позволяет лучше проиллюстрировать проблему и увидеть ее многогранность. В то же время тексты остаются основой всех публикаций.

Пятое

Несмотря на растущий интерес журналистов в работе в командах, значительное число материалов по-прежнему представлено конкретными авторами. Авторы, как правило, не останавливаются на одной публикации, а проводят самостоятельное исследование сюжета, иногда в течение долгих месяцев, и публикуют серии статей и интервью, показывая сюжет в развитии.

Шестое

Многие материалы и серии публикаций уже умели воздействие на публику, что еще раз подтверждает значение серьезной и ответственной журналистики в современном мире.

Седьмое

Подавляющее большинство материалов рассказывают о трагедиях, конфликтах, драмах. Общее впечатление от массива текстов: мир, в котором мы живем, бесконечно драматичен, в нем происходят войны и преступления, неисчислимые страдания людей, целых народов, уничтожение природы. В то же время материалы содержат мощнейший заряд надежды на то, что люди могут изменить жизнь к лучшему. Многие герои публикаций посвящают свои силы самоотверженной борьбе за справедливость, спасение окружающей среды, помощь обездоленным. Эта вера в человека и его волю звучит в текстах, написанных авторами из разных стран и размещенных в самых разных СМИ.

Все эти тенденции отчетливо видны в текстах победителей — в текстах, вошедших в короткий список премии.