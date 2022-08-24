«Проливающие свет» — разбор Премии Фетисова 2021 года

Лучшие журналисты мира верят в силу слова и победу добра
«Проливающие свет» — так точнее всего на русский язык можно перевести название нового сборника публикаций победителей и лауреатов Премии Фетисова 2021 года. Это уже третий сборник премии, в котором содержатся материалы, вошедшие в короткий список номинантов. Сотни журналистов из 97 стран за последние годы участвовали в творческом состязании в четырех номинациях: лучшее расследование, лучший материал о защите гражданских прав, лучший материал о защите мира и о защите окружающей среды.
«За последние три года журналисты столкнулись с новыми вызовами — эпидемий ковида, которая унесла миллионы жизней, с углублением проблем, связанных с изменениями климата, глобальный энергетический кризис, конфликты и в целом период нестабильности, самый глубокий за последние 80 лет, — писал в своем предисловии составитель книги, основатель Международной сети этической журналистики и почетный советник Премии Айдан Уайт. — Журналисты находятся на передовой в борьбе за правду, за право честно работать, противостоя манипуляции, дезинформации и пропаганде. И лучшие образцы их работы во всем мире показывают блестящие примеры того, как они высвечивают проблемы и находят конструктивные пути взаимодействия с аудиторией, дают надежду. Журналисты укрепляют доверие к этической и ответственной журналистике и показывают, как в новых условиях СМИ могут помочь людям».
Сборник представляет собой уникальный срез передовой журналистики всех континентов и позволяет сделать некоторые общие выводы о развитии творческого поиска коллег.
Первое
Ситуацию в современном мире журналистики большинство экспертов охарактеризовали как худшую за последние 80 лет. Однако несмотря на глобальный кризис печатных СМИ, вызванный пандемий, несмотря на сокращение финансирования, закрытие многих изданий, массовые увольнения и усиление давления на журналистов во всем мире, — журналистика продолжает утверждать высокие идеалы служения обществу, справедливости, миру и правам человека. Журналисты продолжают работать в новых, нередко более трудных условиях, во всех странах и континентах. Не упрощают контент и не сглаживают глубину существующих проблем, стремятся дойти «до самой сути» и не только правдиво описать факты, но и проанализировать основной вектор развития проблемы, увидеть ее в широком общественно-политическом контексте. Это глобальный тренд. Можно с уверенностью сказать, что журналистика продолжает оставаться «благом для всех», вне зависимости от условий существования отрасли и глобальных вызовов.
Второе
Представленные материалы показали, что качество, глубина и мастерство исполнения сегодня не зависят от того, опубликован материал в крупных авторитетных изданиях или размещен на новых скромных платформах. Глобализация, отмеченная «выдавливанием» качественной журналистики и серьезного контента из информационного массива мировых гигантов, способствовала одновременно развитию новых платформ и проектов, в том числе онлайн. Пандемия, сопровождаемая резким сокращением числа печатных СМИ, дала импульс возникновению плеяды новых сетевых СМИ, которые стремительно набирают популярность во всем мире. Многие из них уже стали вполне успешными финансово, что стало предметом серьезного обсуждения на Форуме Международного института прессы в Вене в сентябре 2021.
Причина в том, что многие проекты основаны опытными журналистами, которые перенесли свое мастерство на новые платформы и продолжают лучшие традиции профессии, вовлекая в свою орбиту более молодых коллег. Журналистика становится все более демократической, сохраняя принципы, профессиональные и этические стандарты, которые до недавнего времени ассоциировались исключительно с известными брендами, существующими в странах «старой демократии».
Премия Фетисова — единственная на сегодняшний день платформа, которая позволяет увидеть тенденции глобальной журналистики. Работы журналистов из 97 стран, поданные на премию, не дают в этом усомниться.
Третье
Продолжается тенденция, наметившаяся еще несколько лет назад: журналисты все чаще работают в командах, объединяющих несколько СМИ, в том числе из разных стран. Это позволяет провести масштабные расследования, в частности, трансграничные, проанализировать огромный массив материала и новые проблемы, будь то исчезновение реликтовых лесов Амазонки, варварское использование водного богатства рек Индустана, или работорговли. В работе команд все заметнее участие экспертов, волонтеров и сотрудников неправительственных организаций. В таких материалах привлекаются большие базы данных, дополнительные источники. Команды создают не только СМИ, но и журналисты, которые активно пользуются поддержкой международных научных и благотворительных фондов, собирают команду для проведения конкретного расследования, и публикуют материалы на самых разных платформах, не будучи привязанным к какой-то одной редакции.
Четвертое
Мультимедийность — еще одна характерная черта многих материалов, направленных на конкурс. Не удивительно, что в цифровую эпоху многие тексты, прежде всего созданные консорциумами СМИ, сопровождаются многочисленными дополнениями в виде аудио и видеосюжетов, интервью, инфографикой. Это позволяет лучше проиллюстрировать проблему и увидеть ее многогранность. В то же время тексты остаются основой всех публикаций.
Пятое
Несмотря на растущий интерес журналистов в работе в командах, значительное число материалов по-прежнему представлено конкретными авторами. Авторы, как правило, не останавливаются на одной публикации, а проводят самостоятельное исследование сюжета, иногда в течение долгих месяцев, и публикуют серии статей и интервью, показывая сюжет в развитии.
Шестое
Многие материалы и серии публикаций уже умели воздействие на публику, что еще раз подтверждает значение серьезной и ответственной журналистики в современном мире.
Седьмое
Подавляющее большинство материалов рассказывают о трагедиях, конфликтах, драмах. Общее впечатление от массива текстов: мир, в котором мы живем, бесконечно драматичен, в нем происходят войны и преступления, неисчислимые страдания людей, целых народов, уничтожение природы. В то же время материалы содержат мощнейший заряд надежды на то, что люди могут изменить жизнь к лучшему. Многие герои публикаций посвящают свои силы самоотверженной борьбе за справедливость, спасение окружающей среды, помощь обездоленным. Эта вера в человека и его волю звучит в текстах, написанных авторами из разных стран и размещенных в самых разных СМИ.
Все эти тенденции отчетливо видны в текстах победителей — в текстах, вошедших в короткий список премии.
Первую премию в номинации «Лучшее расследование» члены жюри присудили французским журналистам Одри Травер, Финису Рукеру и Паломе Дюпон за серию публикаций «Проект картель» (Audrey Travere, Phineas Rueckert, Paloma Dupont de Dinechin, The Cartel Project).Все авторы сотрудничают с консорциум журналистов-расследователей Forbidden Stories. Первая публикация посвящена расследованию убийства известной мексиканской журналистки Регины Мартинез в 2012 году, которое всколыхнуло всю Мексику и международную журналистскую общественность. Мартинез писала о коррупции и наркомафии, ей многократно угрожали. Журналисты и их источники установили: в последние дни жизни Регина готовила материал о мистическом исчезновении тысяч людей из провинции Вуракруз, в котором подозревали мафию и связанных с ними представителей местных властей. После убийства журналистки все собранные материалы расследования исчезли.
Второй материал серии рассказывает о связях мексиканской мафии с азиатскими преступными группировками. Третий сюжет посвящен незаконной торговле оружием (через границу Мексики и США). Статья рисует мрачную картину фактической войны, объявленной мафией журналистам, и бессилия властей справиться с ней. Серия публикаций (все тексты выдержаны в едином формате, представляют комбинированный жанр, в котором сочетаются статья, репортаж, очерковые элементы и интервью) — образец современного журналистского расследования. Оно основано на кропотливой аналитической работе, изучении большого массива информации, привлечении экспертов и многочисленных источников, а также подчас рискованной собственной работе журналистов «в поле». Точность формулировок, четкая аргументация и ясность изложения сочетаются с личной позицией авторов.
Вторую премию получил материал «Украденные жизни, история двух девочек, проданных в сексуальное рабство» американского и индийского журналистов — Юдхиджита Баттачарджи и Смиты Шарма (Yudhijit Bhattacharjee, Smit Sharma, Stolen Lives: The Harrowing Story of Two Girls Sold into Sexual Slavery). Текст опубликован в National Georgraphic.
Материал рассказывает о двух жертвах международной преступной сети торговли девочками, Саеде и Анжали, а также масштабах и практике работорговли в Индии в целом. В материале рассказывается и о людях, которые борются с этим злом, спасают попавших в беду, встречая непонимание и сопротивление традиционалистских сообществ. Текст отражает общественно значимую проблему через драмы конкретных людей, опирается на серьезную исследовательскую базу, в жанровом отношении совмещает элементы статьи, интервью и репортажа, сопровождается выразительными фотографиями.
Третья премия — материал «Африканских мигрантов оставили умирать в ковидных центрах Саудовской Аравии» кенийского журналиста Вила Брауна и его эфиопского коллеги Зехариаса Залелема (Will Brown, Zecharias Zelelem, Arfican Migrants “Left to Die” in Saudi Arabia’s Health Covid Detention Centers”). Статья была опубликована в британской The Telegraph. Это важный пример эффективности публикаций. Яркий, острый социальный репортаж о вопиющем нарушении прав мигрантов, фактически заключенных в ковидные центры Саудовской Аравии, вызвал немедленную реакцию международного сообщества. В результате тысячи мигрантов вернулись на родину.
Материалы, вошедшие в шорт-лист, также привлекают внимание к острым проблемам современности. Иранские журналисты Фарзад Сейфикаран и Назим Рошанеи (Farzad Sheifikaran, NazinRoshanei) представили серию статей о покупке Ираном вооружений и о попытках вовлечь в нелегальный бизнес европейских бизнесменов и политиков. Нигерийский журналист Кеми Бусари представил серию публикаций о безнаказанности правоохранительных органов в период пандемии. Команда журналистов из Аргентины, Сальвадора, Боливии, Эквадора, Испании, Никарагуа, Венесуэлы, Доминиканской республики, Панамы, Уругвая, США провели подробное расследование феномена экономики «чавизма» и его влияния на современное развитие экономических отношений в разных странах мира.
Бразильский журналист Маури Кониг в материале «Забытые дети Итаипу» (Mauri Konig, The Forgotten Children of Itaipu) рассказывает о детях секс-работниц, обреченных быть изгоями. Власти и общество не спешат на помощь. Кенийская журналистка Найпонои Лепапа исследует подпольный бизнес суррогатного материнства. Японка Нанами Накигава рассказала о трагедии в госпитале для инвалидов, оставленных на произвол судьбы во время аварии на атомной станции Фукусима. Индийская журналистка Пари Сайкиа рассказала о краже невест и торговле женщинами в Индии и Бангладеш, команда европейских журналистов из разных стран расследовали исчезновение европейских грантов, направленных на модернизацию дельты Дуная.
Материалы-победители, вошедшие в короткий список Премии в номинации «Вклад в дело мира», рассказывают о человеческих драмах и трагедиях. Стратегия авторов — увидеть в конкретной частной судьбе образы масштабных событий, как в капле воды.
Первая премия присуждена нигерийскому журналисту Олатуньи Ололаде за текст «Мальчики, которые поменяли футбол на пули» (Olatunji Ololade, The Boys who Swapped Football for Bullets), опубликованный в The Nation. Он рассказывает о судьбе мальчика-солдата Якубу, который в 10 лет попал в лагерь для подготовки боевиков, как тысячи других африканских детей. Благотворительные организации сообщают о миллионах детей, захваченных вооруженными группировками и ставших солдатами — участниками многочисленных конфликтов и боевых действий по всему миру. Дети-солдаты — это боль сегодняшней Африки. Боко Харам, террористическая организация, наводящая ужас на жителей многих африканских стран, регулярно похищает мальчиков и превращает их в орудия убийства. Якубу уже убил 22 человека. Олатуньи Ололаде разговаривает с Якубу, и его незамысловатые признания — страшное свидетельство того, как в маленьких людях по воле взрослых преступников последовательно уничтожается человеческое начало. Якубу, как и другим героям материала, повезло: его освободили и привезли домой. Психологи и сотрудники международных благотворительных организаций работают с ними. Но проблема требует более серьезного внимания.
Вторая премия присуждена журналистам из Боснии и Герцоговины Харису Ровшанину и Альбине Соргуш за серию публикаций о войне в бывшей Югославии (Harus Rovcanin, Albina Sorguc, Series of Articles). Почти тридцать лет спустя после разрушительного конфликта выявляются все новые и новые обстоятельства трагедии. Один из материалов посвящен расследованию деятельности известной сербской организации «Четник». Выяснилось, что ее члены причастны к военным преступлениям и поддерживали связи с экстремистскими группами долгие годы. Не так давно суд принял решение в отношении виновных. Другой материал посвящен оценке и освещению одного из наиболее трагичных эпизодов войны — осады Сараево. Третий возвращает читателя к массовой казни мирных жителей в Сребренице. Журналисты доказывают, что несмотря на широкое освещение этих событий, до сих пор многие важные детали не исследованы и не преданы гласности. Вся серия материалов убеждает читателя в том, что всякий конфликт неизменно порождает трагедии и преступления.
Третья премия присуждена тандему сирийского и шведского журналистов Али Аль Ибрахиму и Халифе Аль Кудеру за материал о торговле телами погибших в конфликте в Сирии (Ali Al Ibrahim, Khalifa Al Khuder, Sirya’s Sinister Yet Lucrative Trade in Dead Bodies). Преступный подпольный бизнес приносит его организаторам неплохой доход — с родных требуют от 1,500 до 3,500 долларов за выкопанное тело. Родные, которые хотят похоронить своих близких, платят. Журналисты анализируют криминальный рынок, выявляют связи его организаторов с военными, рассказывают о людях, в том числе жителях соседних с Сирией стран, разыскивающих своих близких.
Тексты, вошедшие в шорт-лист, рассказывают о драматических ситуациях, в которых оказались люди, живущие в зонах конфликтов в разных регионах мира — Нигерии, Малайзии, Таиланде, Ближнем Востоке.
В номинации «Лучшая публикация о правах человека» представлены материалы, раскрывающие разные лица дискриминации по признаку расы, вероисповедания, касты, происхождения, пола. Они также анализируют первопричины дискриминации, коренящиеся как в растущем влиянии традиционализма и фундаментализма, так и в коррупции и безразличии властей к нуждам людей. Наряду с этим многие авторы показывают отважных и последовательных борцов с несправедливостью.
Известная мумбайская журналистка Сгкана Шанта (победительница в номинации) подробно описала ситуацию в тюрьмах различных штатов Индии, в которых условия содержания и труда заключенных напрямую зависят от их касты, несмотря на законодательный запрет (Sukanya Shantha, Series «Barred — The Prisons Project»). Работа была выполнена в партнерстве с фондом Пулитцера и представляет собой серьезнейшее исследование проблемы, в котором элементы аналитической статьи соседствуют с ярким репортажем и интервью.
Вторая премия досталась тандему итальянской журналистки Конинны Редфем и ее коллеги Али Ассан за материал о торговле женщинами (Corinne Redfem, Ali Assan, She was Trafficked Into a Guant Brothel, Now She Runs It). Героиня материала тридцать лет назад стала жертвой секс-торговли, была секс-рабыней в одной из «деревень отдыха» — сети борделей в Бангладеш. Сегодня она сама ведет бизнес в одной из таких деревень, где в ее власти находятся 600 женщин и девочек, которые в день обслуживают около 3 000 мужчин. В период пандемии и локдауна бизнес замер, женщины и их дети оказались в бедственном положении без еды и средств к существованию. Власти не спешат решить проблему секс-торговли.
Третья премия — «Свидетельство» индийской журналистки Моники Джха (Monika Jha, The Testimony). Материал раскрывает еще одну страницу нарушения прав детей — принудительный труд. Рахул вместе с другими мальчиками из региона Бихарс Гайя был похищен работорговцем и привезен на фабрику в Джайпур, где сотни детей трудились от восхода до заката, жили впроголодь, подвергались побоям и унижениям. Работорговля — серьезная проблема с Индии, существующих мер борьбы с этим злом явно недостаточно. Даже если иногда похитители детей оказываются на скамье подсудимых, организаторы криминального бизнеса обычно ускользают от наказания.
В шорт-листе и работы испанской журналистки Кармен Грау Вила о положении коренного народа айнов в Японии; основателя южноафриканского информационного ресурса Viewfounder Дениеля Кноетзе о жестокости действий полиции в стране; группы журналистов из Италии, Франции и Бельгии о неравенстве, углубляющемся в период эпидемии ковида; материал в крупнейшей испанской газете El Pais журналистов Нильса Адлера и Паскаля Воссена об убийствах чести.
Индийская журналистка Шалини Сингх написала о растущей в период пандемии дискриминации женщин на рынке труда (Shalini Singh, From Delhi, a View of Women Work Hit by the Pandemic).
Сенегальская журналистка Шола Лаваль опубликовала в The Cristian Science Monitor историю об испытаниях, которые выпали на долю мигрантов из Сенегала, ищущих удачу в Европе (Shola Lawal, An Ocean Empties, Senegak’s Fishermen Risk Seas for new Life in Europe).
Хавьер Алдекоа и Альфонс Родригес опубликовали в National Geographic материал о девушках и девочках Африканского континента (Xavier Aldekoa, Alfons Rodriguez, Africa, A Future with Names and Surnames). Материал рассказывает о трудностях, с которыми они сталкиваются в глобальном и несправедливом по отношению к «самому молодому континенту» мире, об их надеждах и ожиданиях. Текст сопровожден отличными фотографиями.
Первую премию в номинации «Лучший материал о защите окружающей среде» жюри в 2021 году решило не присуждать. Зато вторую премию поделили двое претендентов.
Первый претендент — непальская журналистка Бхрикути Раи. Она награждена за цикл расследовательских публикаций (Bhrituti Rai, Series of Articles), посвященных варварскому освоению богатств реки Аурахи, которое грозит масштабной экологической катастрофой. Материалы раскрывают деятельность «песочной мафии», показывают жестокость и алчность предпринимателей, коррупцию, безразличие федеральных властей (которые, вероятно, также вовлечены в преступный бизнес), а также мужество экозащитников. Честный и отважный борец за сохранение природного богатства, лидер экологического движения, был убит, семья погибшего больше года пытается добиться справедливости. Нелегальная добыча песка продолжается.
Вторая премия присуждена международной команде, которая рассказала в авторитетном издании The Economist о бедственном положении коренных жителей бассейна Амазонки, ставших фактически жертвами экономических интересов национального и международного бизнеса (Sarah Maslin, Stephan Kueffner, James Tozerm, Siries «Dispatches from The Amazon Uder Pressure»). В фокусе не только конкретные судьбы людей и драмы сообществ коренных жителей региона, но и деятельность компаний, а также стратегии правительств, которые должны выполнять взятые на себя обещания по защите окружающей среды.
Третья премия присуждена бразильской журналистке Карле Мендес за фундаментальные публикации о разрушающем флору и фауну Амазонки бизнесе добытчиков пальмового масла (Karla Mendes, Déjà vu As Palm Oil Industry Brings Deforestation, Pollutionto Amazon).
Среди попавших в короткий список — российская журналистка Анна Героева, автор материала в газете «Коммерсант». Журналистка посвятила свое расследование горам пластика, засоряющего мировую акваторию и несущего угрозу мировому океану (Anna Geroeva, On the Crest of a Tоxic Wave). В шорт-листе также американка Мия Фрайзер (публикации о побочных выбросах метана при нефтедобыче в Калифорнии).
Победители во всех четырех номинациях Премии, а также авторы материалов, вошедших в шорт-лист в каждой номинации, говорят о том, что в период пандемии и продолжающегося кризиса медиаиндустрии приверженность правде, справедливости и лучшим традициям профессии — остаются неизменными. Журналисты продолжают подсвечивать различные стороны окружающего нас мира, чтобы мы могли лучше и полнее понять его и себя самих. И, быть может, попытаться сделать и мир, и свою собственную жизнь светлее и совершеннее.