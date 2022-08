«Проливающие свет» — разбор Премии Фетисова 2021 года

Тексты, вошедшие в шорт-лист, рассказывают о драматических ситуациях, в которых оказались люди, живущие в зонах конфликтов в разных регионах мира — Нигерии, Малайзии, Таиланде, Ближнем Востоке.

В номинации «Лучшая публикация о правах человека» представлены материалы, раскрывающие разные лица дискриминации по признаку расы, вероисповедания, касты, происхождения, пола. Они также анализируют первопричины дискриминации, коренящиеся как в растущем влиянии традиционализма и фундаментализма, так и в коррупции и безразличии властей к нуждам людей. Наряду с этим многие авторы показывают отважных и последовательных борцов с несправедливостью.

Известная мумбайская журналистка Сгкана Шанта (победительница в номинации) подробно описала ситуацию в тюрьмах различных штатов Индии, в которых условия содержания и труда заключенных напрямую зависят от их касты, несмотря на законодательный запрет (Sukanya Shantha, Series «Barred — The Prisons Project»). Работа была выполнена в партнерстве с фондом Пулитцера и представляет собой серьезнейшее исследование проблемы, в котором элементы аналитической статьи соседствуют с ярким репортажем и интервью.

Вторая премия досталась тандему итальянской журналистки Конинны Редфем и ее коллеги Али Ассан за материал о торговле женщинами (Corinne Redfem, Ali Assan, She was Trafficked Into a Guant Brothel, Now She Runs It). Героиня материала тридцать лет назад стала жертвой секс-торговли, была секс-рабыней в одной из «деревень отдыха» — сети борделей в Бангладеш. Сегодня она сама ведет бизнес в одной из таких деревень, где в ее власти находятся 600 женщин и девочек, которые в день обслуживают около 3 000 мужчин. В период пандемии и локдауна бизнес замер, женщины и их дети оказались в бедственном положении без еды и средств к существованию. Власти не спешат решить проблему секс-торговли.

Третья премия — «Свидетельство» индийской журналистки Моники Джха (Monika Jha, The Testimony). Материал раскрывает еще одну страницу нарушения прав детей — принудительный труд. Рахул вместе с другими мальчиками из региона Бихарс Гайя был похищен работорговцем и привезен на фабрику в Джайпур, где сотни детей трудились от восхода до заката, жили впроголодь, подвергались побоям и унижениям. Работорговля — серьезная проблема с Индии, существующих мер борьбы с этим злом явно недостаточно. Даже если иногда похитители детей оказываются на скамье подсудимых, организаторы криминального бизнеса обычно ускользают от наказания.

В шорт-листе и работы испанской журналистки Кармен Грау Вила о положении коренного народа айнов в Японии; основателя южноафриканского информационного ресурса Viewfounder Дениеля Кноетзе о жестокости действий полиции в стране; группы журналистов из Италии, Франции и Бельгии о неравенстве, углубляющемся в период эпидемии ковида; материал в крупнейшей испанской газете El Pais журналистов Нильса Адлера и Паскаля Воссена об убийствах чести.

Индийская журналистка Шалини Сингх написала о растущей в период пандемии дискриминации женщин на рынке труда (Shalini Singh, From Delhi, a View of Women Work Hit by the Pandemic).

Сенегальская журналистка Шола Лаваль опубликовала в The Cristian Science Monitor историю об испытаниях, которые выпали на долю мигрантов из Сенегала, ищущих удачу в Европе (Shola Lawal, An Ocean Empties, Senegak’s Fishermen Risk Seas for new Life in Europe).

Хавьер Алдекоа и Альфонс Родригес опубликовали в National Geographic материал о девушках и девочках Африканского континента (Xavier Aldekoa, Alfons Rodriguez, Africa, A Future with Names and Surnames). Материал рассказывает о трудностях, с которыми они сталкиваются в глобальном и несправедливом по отношению к «самому молодому континенту» мире, об их надеждах и ожиданиях. Текст сопровожден отличными фотографиями.