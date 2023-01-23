Гагарин, сеть полюбила тебя: ИИ пишет новости

Журналист с искусственным интеллектом
Мы сталкиваемся с нейросетями ежедневно: спрашивая что-то у голосового помощника, работая в фоторедакторе, снимая блокировку своего смартфона при помощи технологии распознавания лица. Что сегодня важно знать именно журналисту о работе с нейросетями? Мы предложили нейросетям написать новость о первом полете человека в космос.
Прежде чем начать рассказ о полезных сервисах, генерирующих контент, давайте сначала определимся с самим понятием. Говоря простым языком, нейронная сеть — это математическая модель, построенная по тому же принципу, что и нервная система человека. Главной ее особенностью является обучаемость. Нахождение коэффициентов связей между нейронами и обобщение входных и выходных данных позволяет вернуть исходный результат на основании данных, которые были неполными, искаженными или полностью отсутствовали в обучающей выборке.
12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту.
Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор ГАГАРИН Юрий Алексеевич.
Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после набора первой космической скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль-спутник начал свободный полет по орбите вокруг Земли.
По предварительным данным, период обращения корабля-спутника вокруг Земли составляет 89,1 минуты; минимальное удаление от поверхности Земли (в перигее) равно 175 километрам, а максимальное расстояние (в апогее) составляет 302 километра; угол наклона плоскости орбиты к экватору - 65 градусов 4 минуты.
Вес космического корабля-спутника с пилотом-космонавтом составляет 4725 килограммов, без учета веса конечной ступени ракеты-носителя.
С космонавтом товарищем Гагариным установлена и поддерживается двухсторонняя радиосвязь. Частоты бортовых коротковолновых передатчиков составляют 9,019 мегагерца и 20,006 мегагерца, а в диапазоне ультракоротких волн 143,625 мегагерца. С помощью радиотелеметрической и телевизионной систем производится наблюдение за состоянием космонавта в полете.
Период выведения корабля-спутника «Восток» на орбиту товарищ Гагарин перенес удовлетворительно и в настоящее время чувствует себя хорошо. Системы, обеспечивающие необходимые жизненные условия в кабине корабля-спутника, функционируют нормально.
Полет корабля-спутника «Восток» с пилотом-космонавтом товарищем Гагариным на орбите продолжается.
9 ч. 52 м. По полученным данным с борта космического корабля «Восток», в 9 часов 52 минуты по московскому времени пилот-космонавт майор Гагарин, находясь над Южной Америкой, передал: «Полет проходит нормально, чувствую себя хорошо».
10 ч. 15 м. В 10 часов 15 минут по московскому времени пилот-космонавт майор Гагарин, пролетая над Африкой, передал с борта космического корабля «Восток»: «Полет протекает нормально, состояние невесомости переношу хорошо».
10 ч. 25 м. В 10 часов 25 минут московского времени, после облета земного шара в соответствии с заданной программой, была включена тормозная двигательная установка, и космический корабль-спутник с пилотом-космонавтом майором Гагариным начал снижаться с орбиты для приземления в заданном районе Советского Союза.
(ТАСС, 12 апреля 1961 г.).
Перед вами новость, которую с помощью нейросетей мы превратим в самостоятельный авторский (если так можно сказать про искусственный интеллект) материал.
ЗАГОЛОВКИ
В русскоязычном интернете одним из самых функциональных сервисов для работы с заголовками является «TurboCheck». Он был запущен в начале 2021 года командой разработчиков биржи копирайтинга «ТурбоТекст» как масштабный AI-сервис проверки текстов. Помимо работы с заголовками, он выполняет все классические для подобного сервиса проверки: проверку на плагиат, грамотность, пунктуацию и т.д. Однако, по словам разработчиков, запрос на проверку заголовков был одной из потребностей аудитории, на которую в интернете в принципе не существовало предложений.
Помимо простой генерации заголовка, TurboCheck может оценить, например, привлекательность заголовка. Для этого нейросеть прогнозирует CTR — процент кликов по отношению к числу показов в поиске. Например, если ИИ дала прогноз 30%, значит, заглавие заинтересует 30 человек из 100. Также нейросеть может оценить «кликбейтность» заголовка. Для этого она анализирует связку заголовок+текст и выявляет несоответствия. Если в заголовке написана одна информация, а в статье другая, нейросеть это определит.
Для новости о полете Гагарина TurboCheck сформировала заголовок «Пилот-космонавт Гагарин вернулся на Землю». Если подкорректировать немного непонятное «пилот-космонавт», то получится достаточно лаконичный журналистский заголовок. Сам TurboCheck оценил привлекательность своего заголовка на 74,48%, а кликбейтность — на 25.52%.
Еще одна нейросеть, которая генерирует заголовки — Текстовод. Как и TurboCheck — это сервис проверки текста от одноязычной биржи копирайтинга. Однако здесь эта функция ограничивается только генерацией заголовка — никаких дополнительных проверок сделать нельзя. Оттого, вероятно, результат получается не таким удачным:
«Космический корабль-спутник «Восток» с пилотом-космонавтом: описание, технические характеристики».
ТЕКСТЫ
До недавнего времени крупнейшей публично доступной русскоязычной языковой моделью была ruGPT3XL от Сбера. Это российская версия проекта разработчиков компании OpenAI по разработке нейросети для генерации текстов. Она работает с 1,3 миллиарда параметров — текстами Википедии, статьями в интернете и сообщениями на форумах. Любой пользователь может сгенерировать текст на основе нескольких слов или предложений. Такой текст она сгенерировала на основе первого предложения сообщения ТАСС:
12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту.
Я уже неоднократно публиковал фото и видео материалы из этих архивов.
Несколько раз включал архивацию своих фото и опубликованных материалов, чтобы просматривать на компьютере и делать новые публикации.
Некоторые фото и материалы блога были удалены или не вошли в архив блога из-за неправильной даты съемки.
В архиве 12 апреля размещены только те фото и события, которые относятся к дате 12 апреля. Информация об остальных фото, фотографии с места событий, кадры из видеосъемок не отображается.
Если есть вопросы по содержанию фотоархивов, напишите. На сегодня я записал видео ролик:
Видеоролик: 12.04.1961 полет в космос Юрия Гагарина.
Смотрите в комментариях!
Саму дату 12 апреля в начале 2010 года публиковал в блоге в хронологическом порядке.
На этом сегодня все!
До новых встреч!
Из-за того, что ruGPT3XL нельзя задать каких-либо определенных параметров текста, стилистику конечного результата предугадать невозможно. Можно только бесконечно генерировать варианты и потом уже выбирать более связный и логичный. Казалось бы, в этом и заключается специфика работы с нейросетями.
Однако в июне 2021 года разработчики Яндекса представили и выложили в открытый доступ свою версию нейросети для генерации текстов — Балабобу. Она работает на оригинальной платформе Яндекса YaLM, которая в свою очередь была вдохновлена платформой GPT-3. Главным отличием от ruGPT3XL является количество параметров — их у Балабобы около 100 миллиардов. Благодаря более обширной базе данных тексты Балабобы более логичные и «человеческие». Однако главное преимущество Балабобы перед ruGPT3XL — это работа с текстами разной стилистики. Например, на основе предложенных слов она может создать статью для Википедии, инструкцию, народную мудрость или короткую историю. Поэтому текст новости от Балабобы получился намного более журналистским — по стилистике он вряд ли отличается от новости, написанной человеком.
12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля «Восток-1» был гражданин Союза Советских Социалистических Республик старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин.
Полет в околоземном космическом пространстве продлился 1 час 48 минут.
После успешного выполнения задания Юрий Гагарин на специально оборудованном самолете «ИЛ-14» вылетел в Москву, где его встречали как героя.
В ознаменование первого полета человека в космос 12 апреля 1962 года было принято решение считать Днем космонавтики.
КАРТИНКИ. ruDALL-E и Midjourney
В конце 2019 года разработчики OpenAI совершили революцию в мире нейросетей — создали нейросеть, которая умеет создавать картинки на основе текстового запроса. Они как бы соединили две нейросети в одну: одна умеет понимать тексты, другая генерирует образы. Так появилась нейросеть DALL-E. Русскоязычную версию, как и в случае с GPT-3, создавали разработчики Сбера. Их версия, доступная для свободного пользования, работает на платформе Telegram как чат-бот ruDALL-E. Нейросеть неплохо справляется с конкретными запросами, например, сгенерированный ruDALL-E Гагарин вполне узнаваем.
Летом этого года произошла еще одна сенсация — нейросеть Midjourney, разработанная одноименной американской компанией. Так же как ruDALL-E, для свободного пользования Midjourney доступна на сторонней платформе — как чат-бот в Discord. В ее основе намного больше параметров, чем у DALL-E, поэтому даже абстрактные запросы (с которыми DALL-E справляться сложнее) у Midjourney получаются намного более «осмысленными», а сами картинки более четкими и качественными.
Появления этих сетей всегда сопровождаются острой дискуссией — если картинки могут создавать нейросети, зачем нужны художники и дизайнеры? Однако если в случае с текстами достаточно сложно вычислить, какой из вариантов написан человеком, то картинки нейросетей вряд ли можно спутать с оригиналом.
Сегодня с их помощью можно создавать голосовых помощников, роботов, «умные» девайсы и многое другое. Однако несмотря на такой технологический прорыв, дадим следующий прогноз на будущее: именно люди продолжат решать сложные задачи, которые требуют абстрактного мышления и воображения, нейронные сети же останутся помощниками.