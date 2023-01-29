«Журналист» поздравляет Галину Викторовну Лазутину с днем Рождения

Крепкого здоровья, добра, счастья и благополучия

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Галине Викторовне Лазутиной, кандидату филологических наук, старшему научному сотруднику кафедры цифровой журналистки факультета журналистики МГУ, автору многочисленных статей, учебников по основам журналистской деятельности и профессиональной этике журналиста. 

 

Уважаемая Галина Викторовна! «Журналист» поздравляет Вас с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

На протяжении многих лет вы являетесь автором журнала, на страницах которого размышляете о настоящем и будущем журналистики. Вы всегда живо откликаетесь на просьбы редакции прокомментировать те или иные резонансные события из практики СМИ. Каждое ваше высказывание всегда сопряжено с поиском ответов на непростые вопросы о миссии журналистики в современном обществе. Ваши публикации создали многочисленную аудиторию единомышленников, для которых вы являетесь признанным авторитетом.

Отдельно хочется отметить большую значимость ваших размышлений о журналистском образовании и наставничестве в журналистике, потому что они всегда продиктованы вашим чутким отношением к тем, кто делает свои первые шаги в профессии.

Желаем Вам, Галина Викторовна, крепкого здоровья, добра, счастья и благополучия.

Журнал «Журналист»

Ссылки на интервью с Галиной Викторовной Лазутиной в журнале «Журналист»:

•   «Диалог, перешагнувший за век: Галина Лазутина» 

•   «Галина Лазутина: "Было профессиональное братство! Ну, может, содружество"» 

•   «Галина Лазутина о том, зачем нужен "Медиаэтический стандарт"»

•   «В защиту профессии» 

 

Ссылка на книгу «Беседы с учителями» (интервью с Г. В. Лазутиной)

Фотография: МГУ
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29 января 2023

Янв 29, 2023

«Журналист» поздравляет Галину Викторовну Лазутину с днем Рождения
Крепкого здоровья, добра, счастья и благополучия

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