Записки журналиста: в гостях у Депардье

Чтобы попасть в гости к «звезде», надо приложить колоссальные усилия. Хорошо, если есть личные связи. Именно ими мы и воспользовались с журналисткой Мариной Порк (журнал «7 ДНЕЙ») в 1998 -м, отправляясь в замок к Жерару Депардье. С ним договорился наш коллега Кирилл Привалов, работавший в Париже более 20 лет и друживший с артистом. Он ласково называл его «Жераркой».

Сев утром на скоростной поезд в Париже, через два часа (проехав 400 км) оказались в Анжу, в замке Шато-ди-Тенье. Жерар с Кароль Буке уже ждали нас на лавочке. Я сразу (по совету Кирилла) подарил ему фото с Ростроповичем, сделанное мною в 1991-м, зная, что они дружили. Депардье разрешил снимать везде.

Актер провел нас по всем комнатам замка, кроме спальни. На веранде я заметил голубой мушкетерский плащ, шляпу, шпагу. Депардье с удовольствием примерил все это по моей просьбе и сделал несколько выпадов как фехтовальщик. Потом лихо взобрался на старинную ограду в саду.