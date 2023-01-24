Записки журналиста: в гостях у Депардье

Депардье, шпаги и замок
Чтобы попасть в гости к «звезде», надо приложить колоссальные усилия. Хорошо, если есть личные связи. Именно ими мы и воспользовались с журналисткой Мариной Порк (журнал «7 ДНЕЙ») в 1998 -м, отправляясь в замок к Жерару Депардье. С ним договорился наш коллега Кирилл Привалов, работавший в Париже более 20 лет и друживший с артистом. Он ласково называл его «Жераркой».
Сев утром на скоростной поезд в Париже, через два часа (проехав 400 км) оказались в Анжу, в замке Шато-ди-Тенье. Жерар с Кароль Буке уже ждали нас на лавочке. Я сразу (по совету Кирилла) подарил ему фото с Ростроповичем, сделанное мною в 1991-м, зная, что они дружили. Депардье разрешил снимать везде.
Актер провел нас по всем комнатам замка, кроме спальни. На веранде я заметил голубой мушкетерский плащ, шляпу, шпагу. Депардье с удовольствием примерил все это по моей просьбе и сделал несколько выпадов как фехтовальщик. Потом лихо взобрался на старинную ограду в саду.
Оказалось, что содержать замок — занятие довольно хлопотное. Там работает много обслуги. Многочисленные женщины и их дети сновали вокруг нас, суетились. Депардье нравилось это броуновское движение.
Посадил нас в свою машину, мы отправились смотреть его виноградники. У него их там около 100 га. На винодельне нам устроили дегустацию. Вино наливали прямо из цистерн. Одно из своих вин — «Кюве Сирано» — Депардье регулярно посылал на Кубу Фиделю. А потом нас провели в столовую, где был накрыт стол. Нас угощали и утиной грудкой, и фуагра, и десертами, и знаменитыми сырами. В подарок каждому дали по три бутылки вина. Мы провели в гостях почти шесть часов.
Публикация в журнале имела оглушительный успех. Жерар разрешил опубликовать репортаж только в нашем журнале. Даже у французов не было таких эксклюзивных фото.