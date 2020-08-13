Как и для кого работает женское информагентство «Global Women Media»

«Global Women Media» — независимое информационное агентство о женщинах, созданное на базе Института гуманитарного образования и информационных технологий. Сейчас агентство переросло из проекта для практики студентов в СМИ, которое читают более чем в 180 странах. Его руководитель Марина Волынкина рассказала ЖУРНАЛИСТУ о том, почему важно делиться историями женщин-лидеров, придерживаться тренда на позитивную журналистику и быть ответственным медиа.

Когда и как появилась идея создания информационного агентства для женщин «Global Women Media»?

— В 2015 году в Санкт-Петербурге прошел первый Евразийский женский форум, на котором я и мои коллеги представляли один из наших социальных проектов. Это событие объединило более тысячи женщин из ста стран мира. Многие из участниц очень впечатлили и вдохновили нас историями о своих проектах и инициативах.

Это было событие мирового масштаба. И, конечно, мы ждали, что журналисты всех стран, и прежде всего России, не оставят форум без внимания. Однако, к сожалению, тогда в средствах массовой информации появилось лишь несколько коротких репортажей и заметок.

Возвращаясь в Москву, мы вместе с моей коллегой Татьяной Ворожцовой, которая на тот момент возглавляла факультет журналистики в нашем вузе (ИГУМО - прим. Журналиста), приняли решение создать собственное информационное агентство. Так родилась идея зарегистрировать медиа, которое рассказывало бы о том, какой мощной «мягкой» силой обладают женщины, какие добрые и полезные проекты они реализуют, как своей деятельностью они меняют жизнь окружающих.

Какие задачи и цели у «Global Women Media»?

— Когда мы создавали информационное агентство, то прежде всего ставили перед собой задачу стать независимым СМИ, которое будет делиться с миром женскими историями успеха, демонстрируя вдохновляющие примеры и позитивные ролевые модели. Для нас было важно стать источником мотивации для многих женщин мира, обладающих грандиозным потенциалом, но не до конца ощущающих свою силу, стесняющихся заявлять о себе или просто не замечающих перед собой огромного количества возможностей.

Кто пишет материалы — студенты института или профессиональные журналисты?

— Изначально информационное агентство было создано как практико-ориентированный проект, позволяющий студентам получить журналистский опыт и опубликовать свои материалы. Кроме того, в процессе такой работы мы воспитывали в будущих специалистах ответственное отношение к тому, что они говорят и пишут.

Сегодня материалы на портал готовят не только студенты, но и выпускники нашего вуза.

Почему в центре внимания именно женщины?

— Женщины – это «сердце» человечества. Они являются источником «мягкой» силы, основанной на безусловной любви к детям, близким и ко всему окружающему миру. Когда женщины объединяются, они способны на решение глобальных проблем.

Наша задача как «женского» СМИ заключается в том, чтобы показать, как много в обществе образованных, талантливых, эрудированных и неравнодушных к судьбе мира женщин-лидеров и инноваторов.