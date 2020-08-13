Как и для кого работает женское информагентство «Global Women Media»

«Global Women Media» — независимое информационное агентство о женщинах, созданное на базе Института гуманитарного образования и информационных технологий. Сейчас агентство переросло из проекта для практики студентов в СМИ, которое читают более чем в 180 странах. Его руководитель Марина Волынкина рассказала ЖУРНАЛИСТУ о том, почему важно делиться историями женщин-лидеров, придерживаться тренда на позитивную журналистику и быть ответственным медиа.
Когда и как появилась идея создания информационного агентства для женщин «Global Women Media»?
— В 2015 году в Санкт-Петербурге прошел первый Евразийский женский форум, на котором я и мои коллеги представляли один из наших социальных проектов. Это событие объединило более тысячи женщин из ста стран мира. Многие из участниц очень впечатлили и вдохновили нас историями о своих проектах и инициативах.
Это было событие мирового масштаба. И, конечно, мы ждали, что журналисты всех стран, и прежде всего России, не оставят форум без внимания. Однако, к сожалению, тогда в средствах массовой информации появилось лишь несколько коротких репортажей и заметок.
Возвращаясь в Москву, мы вместе с моей коллегой Татьяной Ворожцовой, которая на тот момент возглавляла факультет журналистики в нашем вузе (ИГУМО - прим. Журналиста), приняли решение создать собственное информационное агентство. Так родилась идея зарегистрировать медиа, которое рассказывало бы о том, какой мощной «мягкой» силой обладают женщины, какие добрые и полезные проекты они реализуют, как своей деятельностью они меняют жизнь окружающих.
Какие задачи и цели у «Global Women Media»?
— Когда мы создавали информационное агентство, то прежде всего ставили перед собой задачу стать независимым СМИ, которое будет делиться с миром женскими историями успеха, демонстрируя вдохновляющие примеры и позитивные ролевые модели. Для нас было важно стать источником мотивации для многих женщин мира, обладающих грандиозным потенциалом, но не до конца ощущающих свою силу, стесняющихся заявлять о себе или просто не замечающих перед собой огромного количества возможностей.
Кто пишет материалы — студенты института или профессиональные журналисты?
— Изначально информационное агентство было создано как практико-ориентированный проект, позволяющий студентам получить журналистский опыт и опубликовать свои материалы. Кроме того, в процессе такой работы мы воспитывали в будущих специалистах ответственное отношение к тому, что они говорят и пишут.
Сегодня материалы на портал готовят не только студенты, но и выпускники нашего вуза.
Почему в центре внимания именно женщины?
— Женщины – это «сердце» человечества. Они являются источником «мягкой» силы, основанной на безусловной любви к детям, близким и ко всему окружающему миру. Когда женщины объединяются, они способны на решение глобальных проблем.
Наша задача как «женского» СМИ заключается в том, чтобы показать, как много в обществе образованных, талантливых, эрудированных и неравнодушных к судьбе мира женщин-лидеров и инноваторов.
Вы пишете обо всех женщинах или есть определенные критерии, по которым вы отбираете героинь для материалов?
— Мы начинали с того, что писали о женщинах, работающих в разных сферах деятельности. Героинями наших материалов становились представительницы бизнеса и промышленности, сферы культуры, политики и здравоохранения, сельского хозяйства и спорта.
По сути, сегодня, мы продолжаем публиковать истории о женщинах разных профессий. Однако, мы практически перестали писать о представителях органов государственной власти и государственных служащих, о чьей деятельности и так достаточно много говорят в СМИ. Сегодня для нас гораздо важнее делиться историями о тех добрых и полезных делах, о которых зачастую в обществе принято скромно молчать.
В каких странах читают материалы информагентства?
— Аудитория нашего портала имеет достаточно обширную географию. Согласно официальной статистике, 38% наших читателей – жители России, 19% – Южной и Северной Америки, 17% – Азии, 11% – Европы. В целом сайт посещают представители более чем 180 стран мира. Мы публикуем информацию на двух языках – русском и английском – для того, чтобы вдохновляющие истории были доступны всему миру.
Переводчиками на портале тоже являются студенты и выпускники нашего вуза. И еще более ценно то, что все они – мужчины, молодые люди, которые прониклись нашим энтузиазмом и идеями. Кстати, фотографы нашего масс-медиа тоже мужчины.
Почему «Global Women Media» — не издание о женщинах, а именно информационное агентство?
— Наша главная задача – информировать. Мы не просто публикуем материалы, но и предоставляем возможность использовать их со ссылкой на источник в других СМИ. Также мы регулярно ведем текстовые онлайн-трансляции с тематических мероприятий.
В чем отличие вашего информагентства от журналов и газет со схожей тематикой?
— Сегодня большинство СМИ отдают предпочтение материалам, способным повысить рейтинги и охваты. Тем не менее, «хорошие» новости все чаще начинают появляться на экранах и страницах печатных изданий. Постепенно рождается тренд на позитивную журналистику. Мы стремимся делиться с миром положительными эмоциями, публиковать проверенную, качественную информацию.
Буквально через год, когда проект «окреп», мы решили, что должны подготовить и принять меморандум, отображающий принципы нашей работы. Документ получил название «Ответственные медиа – для глобального мира и устойчивого развития».
Задача ответственных медиа сегодня – помочь обществу сохранить ту самую любовь к жизни, которая мотивирует каждого человека совершать правильные, добрые, честные поступки. Меморандум призывает всех неравнодушных людей взять на себя ответственность за ту информацию, которую они транслируют в общество, а также больше делиться полезным, качественным, созидательным, а не разрушительным контентом.
На сегодняшний день меморандум подписало уже много влиятельных женщин со всего мира. Среди них, например, основатель и первый президент «Женской двадцатки» Гюльден Тюрктан (Турция), президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд (Индия) и другие.
Как информагентство планирует развиваться?
— Мы стали инициаторами создания сообщества Peace-50. Оно объединило женщин-лидеров со всего мира, неравнодушных к судьбе планеты. Подобное взаимодействие уникальных женщин позволяет достичь невероятных результатов.