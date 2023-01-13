С Днем российской печати! С днем Рождения, «Журналист»!

Именно в этот день в нашей стране начали выпускать первую печатную газету — «Ведомости», основанную по указу Петра I. Первый номер русскоязычной газеты вышел 13 января 1703 года.

После 1917 года День российской печати переименовали в День советской печати и перенесли на 5 мая — дату выхода главной советской газеты «Правда». Но в 1991 году Президиум Верховного Совета РСФСР вернул празднику прежнюю дату.

Это стало важным знаком перемен, знаком надежды на то, что журналистика в новой России станет голосом народа, полноправной и свободной соучастницей обновления.

Тогда, тридцать лет назад, доверие к журналистам, по данным опросов, превосходило доверие ко всем институтам власти. Как сказал один главный редактор, «тогда общество и журналисты смотрели в одну сторону».

День российской печати — лучший повод вспомнить давнюю и совсем недавнюю историю нашей профессии, начать думать о ее будущем. Вспомнить тех, кто нашу профессию сохранял, напоминал о ее достоинстве, значении честного и ответственного слова для общества.

Это дата для нас значима еще и потому, что это и день Рождения «Журналиста». 13 января 1914 года вышел в свет первый номер всероссийского профессионального издания, задуманного профессором Владимиром Фриче как рупор репортеров, как площадка живого разговора о журналистике и ее месте в обществе. За 109 лет журнал стал свидетелем важнейших событий истории страны, откликался на все происходящее, и неизменно стремился напомнить о важности доверия, и о неизменной миссии журналиста, писал и пишет о лучших людях нашей профессии, предшественниках, о тех, кто продолжает интересно и честно работать, кто развивал и развивает лучшие традиции отечественной прессы.

С днем Рождения «Журналиста», наши дорогие читатели, авторы, партнеры! Спасибо, что вы с нами!

Сегодня мы публикуем первый номер журнала «Журналист». Уникальный выпуск теперь доступен в электронном виде в нашем архиве и по ссылке ниже.

С днем Рождения, дорогой журнал!

Редакция

ЧИТАТЬ ВЫПУСК 1914 ГОДА