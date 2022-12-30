На пороге Новый год

Друзья! Братья и сестры во письме и чтении! К вам обращается ЖУРНАЛИСТ в последние часы уходящего года.

Мы уверены, что 2023-й год точно будет лучше предыдущего. Хотя бы потому, что мы пережили уже два конца света — в 2012-й и 2022-й. Заглянем в будущее с детской надеждой и наивностью. А что, ведь Новый год — время чудес.

Редакция ЖУРНАЛИСТА поздравляет вас с наступающим праздником. Пусть будет новый медиагод и медиамир!

Любовь Петрова, генеральный директор «Медиагруппы «Журналист», главный редактор журнала «Журналист»

— Дорогие друзья, коллеги!

Уходит еще один год, очень непростой для всех нас.

Мы его прожили, потому что были вместе — наши дорогие друзья, коллеги читатели, партнеры.

Наша замечательная команда делает все, чтобы профессиональный Клуб «Журналиста» — журнал «Журналист», сайт, соцсети — стали для вас той площадкой, где можно получить новые знания, поделиться опытом, рассказать о том, что волнует.

Много новых идей, планов и на следующий год, мы их обязательно реализуем, с вашей поддержкой все получится!

Желаю всем нам в новом году больше позитива, финансовой устойчивости, творческих идей, эффективных проектов, возможностей встречаться, делиться успехами, радостными событиями и, конечно же, как можно больше читателей!

Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким.

Берегите себя! С Новым годом!

Ольга Бычкова, директор проекта «Золотой фонд прессы»

— Уважаемые коллеги!

Благодарю всех за участие в проекте «Золотой фонд прессы-2023» и наших мероприятиях — форуме, конференции, образовательных практикумах. Поздравляю с наступающим Новым годом и от всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, мира и добра. Пусть каждый день в Новом году будет счастливым, каждое начинание — успешным, каждая встреча — доброй и радостной!

Светлана Лебедева, digital-директор

— Друзья, привет!

Этот год для всех оказался непростым. Для меня и всей нашей команды он был похож на путешествие в тумане. Каждое решение и действие в этой вязкой субстанции создавали маленький островок определенности. И это придавало силы думать и двигаться дальше.

Но нам всем точно есть чем гордиться, поэтому похвалите себя за победы и достижения и давайте вместе спланируем наш следующий год.

Теперь мы точно знаем, чему стоит учиться в новом году и какие навыки нам пригодятся! Поэтому присоединяйтесь к нашим проектам и активностям, становитесь членами Клуба «Журналист». Знания делают нас сильнее, они рассеют туман этой неопределенности.

Леонид Флорентьев, литературный редактор

— Нелегким выдался этот год для нашей профессии. Трудно было писать, а еще труднее — все это читать. Низкий поклон нашим читателям за их милосердие и выдержку. Найдем утешение в словах классика: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые! Его призвали всеблагие как собеседника на пир».

Но, по словам другого классика, на смену декабрям приходят январи. Морозы крепчают, но день прибавляется, тьма отступает, а значит — до весны недалеко.

Как написал третий классик (местного значения), вполне пока живой и даже самозанятый:

«О, эти новые года! Я помню больше полусотни.

А пожеланье — как всегда: вздохнуть свободней».

Счастья нам всем!

Камилла Нигматуллина, редактор раздела «Образование»

— Желаю коллегам уметь переключать тумблер напряжение/расслабление и делать это в действительно нужное для редакции время. Все лайки не соберешь и всех денег не заработаешь, а одного позитивного комментария от аудитории часто достаточно, чтобы почувствовать важность своего дела. С новым медиагодом!

Екатерина Павлюченко, digital-редактор журнала

— 2022-й выдался насыщенным. Мы замещали популярное отечественным, собирали разбежавшуюся по площадкам аудиторию, учили новые слова и считали звездочки у фамилий коллег. Теория малых дел сейчас помогает жить — делаем свою работу, и будь, что будет. А там, как в песне — «завтра будет лучше, чем вчера». С этой надеждой уходим в Новый год. Пусть заяц и кот принесут в лапах только хорошее!