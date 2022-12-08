Тридцать лет и три года: история уроженки Ростова, создавшей журнал Elle

Она открыла миру Бриджит Бардо, ее постоянным автором была Франсуаза Саган, ее друзьями — Коко Шанель и президент Жорж Помпиду. Весь парижский бомонд вращался в ее вселенной.

Одна из биографий нашей героини называется «La tzarine» — «Царица». Так, зная о ее российском происхождении и учитывая ее невероятную сферу влияния, называли Элен Гордон-Лазарефф во Франции.

…Останься мадам Гордон в России, ее бы звали Елена Борисовна. Родилась она в Ростове-на-Дону в 1909 году. Папа будущей француженки, Борис Абрамович Гордон, был купцом I гильдии. Надо думать, коммерческая жилка перешла к ней на генном уровне, поскольку отец Елены всегда и везде получал выгоду. Из бумажной красильни и маленькой типографии Борис с братом Ноем создал ведущее издательство на Дону, выпускавшее самую читаемую газету «Приазовский край» и, будучи либералом, как-то даже занял приличную сумму Максиму Горькому на выпуск газеты «Новая жизнь».

Братья Гордоны успешно занимались банковским делом. В 1912–1913 годах одну за другой выкупили все табачные мануфактуры Ростова: Асмолова, Кушнарева и Асланиди (только папирос эти объединенные фабрики выпускали в год около 20 миллиардов).

В общем, владельцы заводов, газет, пароходов (какое-то время Борис Абрамович управлял Русским обществом пароходства и торговли). Но наступило то самое новое время, и Гордоны, даже помогая средствами Добровольческой белой армии, увидели, что сила в Гражданской войне на стороне большевиков.

Успев вовремя перевести финансы в европейские банки, они уехали: сначала в Стамбул, потом в Париж. Освоившись во Франции, Борис Гордон снова взялся за любимое дело. В 1932-м он выкупил у русского эмигранта Мирона Миронова еженедельный журнал «Иллюстрированная Россия».