Александр Герцен: создатель русской зарубежной журналистики

Если сегодня у журналистов в тренде статус «иноагент», то в XIX и XX веке в моде было «уехать в эмиграцию». Новое явление было так популярно, что на рубеже веков даже появилось понятие «русская зарубежная периодика» — периодические издания, которые писали о России для российской аудитории, но печатались в Европе. Первопроходцем и основателем зарубежной журналистики считается публицист и филолог Александр Герцен. И не зря: за два десятилетия он смог наладить регулярный выпуск нескольких изданий и заставил правительство России ждать каждого выпуска своих газет и журналов.

Из России в Европу

Путь Александра Герцена в журналистику начался в российской печати в 1840-е годы, когда он стал публиковаться в «Отечественных записках» Краевского и в «Современнике» Некрасова и Панаева. Герцен сразу показал себя в столице как талантливый философ и публицист. В этот период он выпускает циклы философских статей «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы», повести «Записки одного молодого человека», «Доктор Крупов» и «Сорока-воровка», роман «Кто виноват?»