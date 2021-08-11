HH.ru: работа найдется не для каждого

Сайты рекрутинговых агентств подкупают своей простотой: заполняете резюме и ждете заветного отклика. Ведь там сотня тысяч вакансий, и одна из них «точно подойдет для вас». Тогда почему журналисты предпочитают искать работу через знакомых или социальные сети, а не через ресурс, который обещает подыскать подходящую работу каждому?

1. Вы умеете делать слишком много

По данным SimilarWeb, HeadHunter среди трех крупнейших в мире порталов по поиску работы и сотрудников. В 2020 HH.ru опубликовал список самых популярных вакансий на сайте. Среди них оказались менеджеры, продавцы-консультанты, торговые представители, и не нашлось ничего, связанного с масс-медиа. «Умная» система поиска может и эти вакансии посчитать вполне подходящими для журналиста. Все зависит от того, чем вы занимались раньше и что умеете делать сейчас.

Список навыков для современного корреспондента уже давно не ограничивается умением красиво писать и снимать. На деле же получается: либо вы умеете только писать и снимать — и не подходите под большинство требований; либо вы много чего умеете — и искусственный интеллект пытается предложить вам список, больше похожий на барахолку вакансий.

В конце января появилась новость о том, что Союз журналистов России запустит совместно с HeadHunter свою «биржу труда» для работников СМИ. По мнению главы СЖР Владимира Соловьева, отдельная платформа должна облегчить поиск работы и персонала на рынке СМИ. По большей части решение было принято из-за пандемии, оставившей без работы многих медиаспециалистов. Сейчас на них приходится меньше 2 процентов от общего числа вакансий на сайте. При этом за одно место в среднем могут конкурировать до 17 человек, в то время как в целом по рынку на одно объявление приходится 7 претендентов.

2. Вас слишком много

Из-за наплыва резюме редакции нередко задерживают ответные письма и звонки кандидатам или вовсе забывают о них, пока у них не просрочится уплаченный период на HeadHunter. Кирилл Смирнов, генеральный директор ОАО «Петроцентр» и главный редактор «Петербургского дневника», рассказал о том, что иногда редакция не выдерживает наплыва резюме:

— Все то время, что нахожусь на этой должности, я ищу сотрудников. Делаю это достаточно активно, в том числе при помощи сайта HeadHunter. Мы вывесили там две вакансии: бильд-редактор и заместитель главного редактора. На вакансию бильд-редактора за месяц поступило 92 резюме. На вакансию заместителя главного редактора мы получили просто шквал — 216 резюме. При этом интересно, что если в первой вакансии опубликовали цифру по зарплате, то во второй нет. Но, видимо, у многих само словосочетание «заместитель главного редактора» вызывает духоподъемное настроение. Среди людей, претендующих на эту должность, оказалось много тех, кто никогда не занимался журналистикой, т.е. из сферы PR, из пресс-служб органов государственной власти и бизнеса. Много претендентов ранее специализировались только на удаленной внештатной работе — блогеры, СММщики. Порядка 20% резюме поступило из других субъектов России.

На обработку такого количества откликов пришлось потратить немало времени. Чтобы избежать похожей истории, многие издания вместо рекрутинговых агентств используют личные соцсети или мессенджеры для поиска персонала.Так спокойнее и безопаснее.

3. Мы вас не знаем, вы нас — тоже

Вас выбрали среди сотни претендентов и пригласили на собеседование в редакцию. Казалось бы, за вас уже все сказало ваше резюме и портфолио. Но пара строчек с Headhunter не говорит работодателю ровным счетом ничего о том, какой вы человек, так же как и вам — об издании.

Повезет, если не попадетесь на фейковые вакансии, когда под видом тестовых заданий предлагают выполнить чужую работу или написать бесплатно материал, который потом выйдет под другим именем. Бежать и жаловаться в редакцию может быть весьма затруднительно, так как Headhunter с целью «сохранения конфиденциальности» иногда скрывает название компании до тех пор, пока та не утвердит вашу кандидатуру на должность.

Тем временем, работодатели также не особо доверяют поиску сотрудников через рекрутинговые агентства. Ведь ваши предыдущие материалы, отшлифованные редактором и корректором, тоже не показатель профессионализма.

Например, интернет-газета «Фонтанка» журналистские вакансии на HeadHunter и похожих сайтах не публикует. Юлия Никитина, старший редактор издания, отметила, что лучше искать кого-то не по резюме, а по рекомендации:

— Год назад мы создали у себя новую структуру, «Отдел новостей», и нужно было набрать туда трех младших корреспондентов. Задача этих сотрудников — рерайтить, писать в соцсети не требовала высокой квалификации. Поэтому ни опыт работы, ни образование не имели значение. Тут важнее рекомендации. И мы их спрашиваем порой не только у бывших работодателей, но и у сотрудников, например, пресс-служб. Они многое могут сказать по поводу адекватности, честности, умения держать слово, точно схватывать суть, настойчивости, упорности. В общем, репутацией мы тоже интересуемся.

Как показало совместное исследование HeadHunter и Союза журналистов России, у 7% отечественных журналистов нет профессионального стажа, еще 16% проработали в медиа не более 1-3 лет. Их резюме оказываются в проигрыше на фоне более опытных коллег. В таких случаях вакансии лучше искать не через рекрутинговые компании, а в соцсетях, чатах для медиаспециалистов (например, недавно ЖУРНАЛИСТ выпустил подборку телеграм-каналов с вакансиями) и сайтах изданий.