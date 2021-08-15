Бесплатная яхта и зефир по бартеру: как найти деньги для проектов и привлечь спонсоров

1. Краудфандинг

Когда на первых порах капитала нет, а брать кредит слишком рискованно, хороший способ найти финансирование —краудфандинг.

Краудфандинг — когда деньги собирают через добровольцев, которые объединяют свои ресурсы, чтобы поддержать людей или организацию. Осуществляется он через инвестиционную платформу — сайт-посредник, на котором потенциальные инвесторы встречают тех, кому нужны деньги (например, Kickstarter, boomstarter, планета.ру и тд.)

Когда нужно было собирать деньги на запуск студии, Вера открыла счет на платформе планета.ру и стала ждать. Но вот незадача: в одиночку метод краудфандинга работает далеко не на все 100, и из заявленных 250 тысяч он покрыл лишь пятую часть —50-70 тысяч. Денег не хватало, нужно было действовать.

2. Активность

Тогда «YOUMEDIA» запустили детскую телепрограмму и стали посещать всевозможные события. «У нас не было никаких средств, надо было ежедневно давать какую-то движуху на краудфандинговой платформе, чтобы все понимали, что мы действительно заинтересованы, а не просто хотим собрать на что-то непонятное», — вспоминает Вера.

Так однажды они с командой отправились на фестиваль воздушных змеев — снять короткий ролик. Ребята подошли к девочке лет 10-11 и попросили записать видео. После небольшого интервью семья девочки настолько заинтересовалась студией, что, узнав о проблемах с финансированием, в тот же вечер перевела на счет недостающую сумму — 100-150 тысяч. Так Вера наконец-то собрала деньги на открытие студии и смогла запустить свой медийный проект.

3. Бартер

Когда студия открылась, понадобились партнеры. Проекты требовали спонсоров, которые будут не просто давать деньги, а предоставлять уже конкретный продукт.

По словам Веры, прежде чем искать такого спонсора, нужно задать себе 5 вопросов:

1. Кто мы?

2. Что можем предложить?

3. Кто нам нужен?

4. Что он может предложить?

5. Зачем и для кого мы все это делаем?

Следуя этой инструкции, ученики студии, ребята 10-18 лет, самостоятельно ищут себе все нужное: от зефира до… бесплатной яхты. С зефиром все просто: написали на почту кондитерской «Нева», попросили три коробки, забрали заказ, предоставили фотоотчет. Для ребят — зефир на мероприятии, для кондитерской — хорошая реклама. С яхтой же пришлось проявить смекалку.

Все началось со всероссийского фестиваля «Неформальный Петербург», на котором дети должны были рассказать про малоизвестные места города. Возникла идея — показать его с воды. А с ней и, казалось бы, невыполнимая задача — найти яхту.

Тогда ребята зашли на Авито и начали подыскивать нужную. Приглянулась им самая пафосная и дорогая, которую раньше арендовали только футболисты и депутаты. Но в этом деле робость ни к чему. Взяли телефон владельца и написали ему в Whatsapp: делаем такой-то проект, нужна яхта, а денег нет. Не проблема! Мужчина согласился, предоставил яхту, а они ему — одностраничный сайт и фотоотчет. Ребята реализовали проект и заодно прокатились по Неве на шикарной дорогой яхте.

«Медийная история заключается только в действиях. Если действие рождается, оно рождает новое действие. Конечно, сейчас есть еще больше трудностей, чем раньше, но медиа становится все меньше, поэтому, мне кажется, исходя из основной тематики вашего издания, найти партнеров и рекламодателей не так уж и сложно. Все обязательно получится, главное — приложить усилия», —напутствует Вера.