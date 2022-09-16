«Это не работало и 5 лет назад», — Максим Ильяхов о трендах и антитрендах в медиапространстве

Подача контента для социальных сетей должна быть игровой

В соцсети приходят для отвлечения и развлечения, в YouTube и поиск — для решения проблем через конкретный запрос. Зачастую разница исключительно в позиционировании темы.

Допустим, у нас есть соцсеть мужской мастерской и два варианта поста: «5 необычных анкеров, чтобы намертво закрепить…» или «Как закрепить… на непрочной конструкции». Первый вариант будет более продающим, потому что он расширяет кругозор, преподнесен как интересные факты. Вопрос, который поможет проверить, соответствует ли текст развлекательной форме: «Если бы человеку не надо было решать эту проблему прямо сейчас, он бы захотел с этим познакомиться?»

Анализируйте популярные приемы

Также можно выделить модные приемы текстов. Стилизация, хулиганство — языковая игра: грубые, скабрезные, юмористические, грязные тексты без знаков препинания. Искренность — контакт с непосредственным выражением эмоций. Мнение — потребность в информации, сопряженной с личностью человека. Инфостиль — самый краткий и понятный способ сообщения.

Не делайте плохо, делайте хорошо

Главные антитренды текста:

• Использование большого количества канцелярита;

• Тексты «о нас»;

• Подсвечивание ценностей — рассказ о том, чем живет компания, что считает важным, это не работало и пять лет назад.

Визуал — победитель в битве за внимание

Хорошее визуальное оформление необходимо для развития, потому что писать уже все научились, а превращать картинки в высказывания умеют немногие. Визуальное повествование может выглядеть как комикс, график, схема. Учитесь и пробуйте!