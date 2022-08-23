Памяти Георгия Ивановича Зубкова

Георгий Зубков для многих советских телезрителей стал не только любимым телеведущим, но и символом стиля, «европейского духа» в журналистике. Его репортажи с праздничных мероприятий на Красной площади, а впоследствии — из Парижа, Рима, Ватикана, Мадрида и других европейских столиц открывали нашим соотечественникам окно мир других культур и традиций.

Григорий Иванович знакомил с сюжетами истории и современности и непременно подчеркивал важность человеческих и культурных связей народов и перспективы международного сотрудничества. Эрудит, свободно говорящий на нескольких языках, находчивый репортер и страстный интервьюер, перфекционист-трудоголик, он стал образцом для подражания, по крайней мере, двух поколений тележурналистов и иностранных корреспондентов и, несомненно, оказал огромное влияние на развитие традиций и форматов современного телевидения. Но не только. Западноевропейский корреспондентский пункт ЦТ в Париже (Зубков был первым его руководителем) стал местом встречи европейских и советских интеллектуалов и внес огромный вклад в формирование «народной дипломатии» периода разрядки. Радио «Маяк», в создании которого Зубков принял самое деятельное участие, предложил невиданный в СССР формат популярного вещания, в котором краткие новости сочетались с музыкальными и литературными программами. Созданный Зубковым жанр вербатим (драма, основанная на реальных событиях) стал прообразом современного документального политического театра.

Лауреат Государственной премии, заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный деятель науки РФ, легенда российской журналистики. Просто наш великий современник. До последних лет Георгий Иванович преподавал, живо интересовался развитием профессии, переживал, принимал участие в журналистских форумах и фестивалях…

Георгия Зубкова не стало 5 июля 2022 года, он похоронен на Аллее журналистов на Троекуровском кладбище, неподалеку от своего коллеги Всеволода Овчинникова и других журналистов. Наследие Зубкова и его огромный архив, в котором хранятся многие уникальные видеозаписи разных лет, еще ждут своего исследователя. Сегодня соавтор и племянник легенды российской журналистики, драматург Андрей Красильников, делится воспоминаниями о некоторых малоизвестных сюжетах из богатой биографии Георгия Зубкова.

Он родился в праздничный день. Теперь мало кто знает, что в атеистическом СССР вплоть до перехода на пятидневку в конце 1929 года в главные православные праздники люди на работу не ходили. На Троицу, как и в декабре (да-да, именно в декабре) на Рождество, полагалось отдыхать два дня. Правда, первый и так всегда приходился на воскресенье, но и следующий за ним Духов день также считался нерабочим.

Именно в Духов день 1926 года в городе Льгове появился на свет Георгий Зубков. Так совпало, что и нынешним летом двадцатое июня пришлось на Духов день. Лично поздравить с 96-летием удалось только персоналу госпиталя, куда Георгия Ивановича поместили после перелома шейки бедра. Ровно через полмесяца его не стало.

Ошибка паспортиста (вписал вместо июня — июль) официально «омолодила» на целый месяц, поэтому возражений не вызвала. До сих пор в некоторых источниках можно встретить неверную дату. И это не единственная «тайна», которую теперь можно открыть.

Едва ли кто сегодня поверит, что журналист с безукоризненной дикцией, чья речь всегда считалась эталоном и ставилась в пример коллегам, в быту попросту проглатывал слова.

Одно из первых воспоминаний детства. Приезжаю с бабушкой к ее кузине Евгении Константиновне на Первую Мещанскую, в дом, где внизу — вход на станцию метро «Ботанический сад» (теперь улица и станция носят одинаковое название — проспект Мира). В проходной комнате обитает сама хозяйка, за дверью слева — ее сын.

Из-за этой двери постоянно слышится то жужжание, то шипение. Шмели, что ли, там летают? Или змеи ползают?