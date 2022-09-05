Человеческий фактор

Первое воспоминание. «Знаешь, — сказала мне Ира Андреева, тогда, конечно, никакой не депутат, а простой главный искусствовед Общесоюзного дома моделей одежды, — единственная, кто платит за свои платья, это жена нового, молоденького, секретаря… ну, этого… С Кубани, да?..»

Установили методом перебора, что речь идет о Горбачеве.

«Может, не привыкла?» — спросил я.

«К такому им привыкать не надо», — ответила Ира.

И мы перешли к взаимоотношениям моделей. Я как раз привез новосибирский тест — десять листков с сотней, что ли, фотопортретов на каждом, разных. И надо было на каждом отметить десять тебе чем-то симпатичных, потом посчитать совпадения. Если больше десяти совпадений — вы совместимы вполне. И мы с Ириной Александровной совпали, кажется, в двадцати пяти. «Ерунда какая, — сказала Ира, — Дай я возьму к себе на работу, проверю…»

В следующий раз встретись на ходу недели через две. «Действует идеально, — сказала Ирина Александровна, — ни одного совпадения!.. Ни у кого и ни с кем!»

Ну, а потом несколько лет никакого у меня повода вспомнить о существовании Горбачева не было. Разве что в связи с Продовольственной программой, а о ней что вспоминать?

…Я уже работал в «Известиях». Был важной птицей — обозревателем, написал Горбачеву — по поручению главного редактора — два письма; одно даже не написал, а продиктовал стенографистке. Про Карабах. Моими советами, правда, никто не воспользовался…

И вот, в 90-м, были выборы на последний партийный съезд. В Фрунзенском районе проводили их на нашей территории: в нашем конференц-зале, такой пафосной пристройке, вполне можно генсека принимать. А после голосования намечен был приход к нам в редакцию, неформальный, что называется. Под это дело думали что-нибудь для газеты выпросить. А я должен был обо всем написать, так что при всем присутствовал.

Кандидатов было двое. Один, значит, сам Горбачев, другой (от демократов? Ни до этого, ни после не слышал фамилии) — мастер цеха со 2-го часового завода. Первым выступал как раз мастер, пятнадцать минут, строго по регламенту, не запомнилось ничего. Вопросов не было. Потом Горбачев — сорок что ли минут. И еще час на записки. Я тоже попал под общее настроение, что-то написал, передал…

— Вот тут товарищ Гутионов спрашивает… — сказал вдруг Горбачев со сцены. — Мы знаем, что товарищ Гутионов всегда подкидывает… Но мы, коммунисты, ответим… Товарищ Гутионов может не сомневаться: так не будет, я ему прямо отвечу… Он может подкидывать, сколько влезет… А мы товарищу Гутионову ответим прямо…

И так минут, как мне показалось, шесть. Что «товарищ Гутионов» подкидывает, кому, с какой целью...

Но все закончилось, перешли (кому положено) по подземному переходу в редакцию. Сначала в типографию.