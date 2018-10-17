Журналистки обвинили министра иностранных дел Индии в сексуальных домогательствах

Обвинения в домогательствах в адрес министра иностранных дел Индии Мобашара Джаведа Акбара поддержали 19 женщин-журналисток. Об этом сообщили индийские СМИ.

Так они поддержали свою коллегу Прию Рамани, которая первой выступила с обвинениями в адрес министра:

Мы просили бы уважаемый суд, рассматривающий иск о клевете, также познакомиться со свидетельствами, касающимися сексуальных домогательств к некоторым из нас со стороны истца, и показаниями тех, кто является свидетелем таких домогательств.

Ранее Акбар занимал высокие посты в индийских изданиях, где, по словам обвинительниц, домогался до молодых журналисток. Министр отрицает эти обвинения.

Акция проходит в рамках движения #MeToo, в рамках которого женщины открыто заявляют о пережитых сексуальных домогательствах и выдвигают обвинения против обидчиков.

В индийском МИДе пока не прокомментировали обвинения в адрес Акбара.